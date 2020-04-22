Kassandra Kumaş Nedir? Kassandra Kumaş Özellikleri Nelerdir?

Özel hammaddesi ile ipliklerden üretimi gerçekleştirilen kassandra kumaş, dayanıklı yapısı ve rahatlığı ile önemli bir potansiyele sahiptir. Geniş bir kullanım alanına sahip olmasının yanı sıra, her zevke hitap eden ortak görsel ve kalite sağlamaktadır.



Kassandra Kumaş Nedir?



Dokuma kumaş grubunda yer alan ve günümüz modern türler arasında yer alan kumaşa kassandra kumaş denmektedir. Özellikle modern tarzı yansıtan farklı ürünler için çok sık değerlendirilir. Bu da paralel olarak genç nesle hitap eden ürünler kapsamına girmektedir. Yani daha çok genç nesle yönelik olan ürün seçenekleri için kullanılan kumaş türleri arasında bulunuyor. Farklı yapısı ile en trend kumaş türlerinin başında gelmektedir.



Kassandra Kumaş Özellikleri Nelerdir?



Kassandra kumaş sunduğu özellikler ile beraber farklı ürünler için sıkça kullanılan kumaş türlerinden biridir.



- Dayanıklı bir yapıya sahiptir.

- Genç nesil için modern bir yapı sunar.

- Parlak ve havalıdır.

- Uzun yıllar kullanılabilir.

- Değişik renk ve desenlerle bir araya getirilebilir.



Modern dünyanın vazgeçilmez kumaş çeşitleri arasında yer alan kassandra kumaş, sürekli olarak kendini geliştiren ve yenilikçi anlayış sunan bir türdür.