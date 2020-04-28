Kastamonu Pilavı tarifi ve malzemeleri! Kastamonu Pilavı nasıl yapılır?
Kanal D ekranında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasında bugün gelinler Kastamonu Pilavı konusunda hünerlerini sergilemeye devam ediyor. Gün sonunda en güzel Kastamonu Pilavı'nı yapan gelinin çeyrek altını alacağı Gelinim Mutfakta yarışmasında en güzel yemeği hangi gelin yapacak. Peki Kastamonu Pilavı nasıl yapılır, tarifi ve malzemeleri nelerdir?
Kastamonu Pilavı nasıl yapılır sorusu ekran başındaki izleyiciler tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Gelinim Mutfakta yarışmasında gelinler bugün Kastamonu Pilavı konusunda hünerlerini sergiliyor. Gün sonunda en güzel Kastamonu Pilavı yapan gelin Çeyrek altının sahibi olacak. Peki Kastamonu Pilavı nasıl yapılır, tarifi ve malzemeleri nelerdir?
KASTAMONU PİLAVI MALZEMELERİ
Yarım çay bardağı kabuksuz badem
1 çay bardağı kuru sultani üzüm
3 soğan
5 diş sarımsak
Yarım çay bardağı zeytinyağı
2 su bardağı Siyez bulguru
200 g haşlanmış nohut
400 g haşlanmış kuru fasulye
Yarım çay bardağı ince çekilmiş ceviz
2 çay kaşığı Tuz
1 çay kaşığı Karabiber
1 çay kaşığı Kırmızı toz biber
1 çay kaşığı Zerdeçal
Yarım demet maydanoz
2- 3 yaprak Lahana turşusu
4-5 Kornişon turşu
KASTAMONU PİLAVI YAPILIŞI:
Kabuksuz badem ve kuru üzümü geniş bir kaseye alın.
Üzerine su ilave edip 40 dakika kadar bekletin.
Yemeklik doğradığınız soğan ve ezdiğiniz sarımsağı zeytinyağında pembeleşinceye kadar soteleyin.
Siyez bulguru, haşlanmış nohut, haşlanmış kuru fasulye, ceviz içi, yumuşayan badem ve üzümleri ilave edip 3-4 dakika kavurun.
Pilavın üzerini iki parmak geçecek kadar su ilave edip tuz ve baharatlarla tatlandırın.
Kısık ateşte bulgur suyunu çekinceye kadar pişirip ocaktan alın.
Kapağı kapalı olarak 15 dakika dinlendirin.
Küp doğradığınız turşular ve ince kıydığınız maydanozu dinlenen pilava ilave edip karıştırın. Sıcak servis yapın.