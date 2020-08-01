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01.08.2020 - 09:57 |

Kavurma tarifi: Ağızda dağılan lezzeti il kolay kavurma tarifi ve malzemeleri

Kavurma, Kurban Bayramı sofralarının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer almaya devam ediyor. Kesilen kurban etleri sofralar ile buluşmaya başladı. En lezzetli eti kavurmayı yapmak isteyen ev hanımları Kavurma tarifi ve malzemelerinin yanı sıra ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile adından söz ettiren bir kavurma nasıl yapılır sorusuna da yanıt aramayı sürdürüyor. Peki Kavurma tarifi ve malzemeleri nelerdir?

Kavurma tarifi: Ağızda dağılan lezzeti il kolay kavurma tarifi ve malzemeleri
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Kavurma tarifi ve malzemeleri nelerdir sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Kurban bayramının ilk günü içerisinde kesilen kurbanların etleri paketlendi dolaplara yerleştirildi. İlk gün yapılan kurban kavurmasının biraz sert olmasından şikayetci olan aile bireylerinin ardından ağızda dağılan lezzetli bir kavurma nasıl yapılır sorusu merak edilmeye başlandı. İşte kavurma tarifi ve malzemeleri...

KAVURMA İÇİN MALZEMELER NEDİR?

1 kg dana kuşbaşı

1 baş orta büyüklükte kuru soğan

3 ya da 4 diş sarımsak

Bir miktar sıvıyağ

Yapım süresi: 45 dakika

DANA KAVURMA NASIL YAPILIR?

Orta büyüklükteki bir tavanın içerisine kavurmalık dana kuşbaşı etleri koyun. Ocağın altını açın ve hiçbir şey ilave etmeden, ama sürekli karıştırarak etleri pişirmeye başlayın.

Tavadaki etlerin rengi değişmeye başladığında ve etler suyunu salmaya başladığında bir miktar sıvı yağ ilave edin. Ocağı kısık ateşe alın ve bu şekilde arada karıştırarak pişirmeye devam edin.

Etler pişerken ayrı bir yerde soğanları ve sarımsakları soyun. Sonrasında soğanı dörde bölün. Doğranmış soğanları ve tüm şekilde olan sarımsakları tavanın içerisine ilave edin. Etler suyunu yeniden çekene kadar tüm malzemeler ile birlikte pişirin.

Eğer etler pişmeden etlerin suyu biterse takriben yarım çay bardağı kadar kaynar su ilave edip bir süre daha etleri pişirin. Etler tamamen piştikten ve lokum kıvamına geldikten sonra içerisine bir miktar tuz ilave edip yemeği ocaktan alın ve servis edin.

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