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13.10.2020 - 17:02 |

Kayseri Cıvıklı Pide tarifi ve malzemeleri! Kayseri Cıvıklı Pide nasıl yapılır?

Kayseri Cıvıklı Pidesi tarifi ve malzemeleri vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. MasterChef yarışmasında bu akşam takımlar arası gerçekleştirilecek olan düelloda birçok yöreye ait pideler yapılacak. Yapılacak olan Pidelerden bir tanesi de Kayseri Develi ilçesine ait bir lezzet olan Cıvıklı Pide olacak. Peki Kayseri Cıvıklı Pide tarifi ve malzemeleri nelerdir? İşte kolay cıvıklı Pide tarifi...

Kayseri Cıvıklı Pide tarifi ve malzemeleri! Kayseri Cıvıklı Pide nasıl yapılır?
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Kayseri Cıvıklı Pide tarifi ve malzemeleri nelerdir sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Bu akşam ekrana gelecek olan MasterChef yarışmasında Kırmızı ve Mavi takım arasında kişiler arası gerçekleştirilecek düelloda birçok yöreye ait lezzet olan Pide yapılacak. Yapılacak olan pideler arasında Kayseri'nin Develi ilçesine ait bir lezzet olan Cıvıklı Pide yapılacak. Peki Cıvıklı Pide tarifi ve malzmeleri nelerdir, nasıl yapılır? İşte kolay Cıvıklı Pide tarifi...

KAYSERİ CIVIKLI PİDESİ TARİFİ İÇİN MALZEMELER

Cıvıklı pidesi (6 adet için)

700 gr kuzu boşluğu ve dana yağsız koldan hazırlandı.

2 orta boy çok ufak doğranmış kuru soğan

5-6 adet sivri biber incecik doğranacak

4-5 adet çekirdeği çıkarılmış domates

Tuz (2 çay kaşığı)

Pide hamuru için;

4, 5 su bardağı un

1 su bardağı + 3/4 (bir yarım+bir çeyrek) su bardağı ılık su

30 gr yaş maya

1 yemek kaşığı toz şeker

2 çay kaşığı tuz

KAYSERİ DEVELİ CIVIKLI PİDESİ TARİFİ YAPILIŞI

Öncelikle hamuru mayalayalım maya, ılık su ve şekeri yoğurma kabına alalım.

Mayanın kabarmasını bekleyelim daha sonra unu tuzu ekleyip hafif ele yapışı bir hamur elde edip üzerini kapatıp yaklaşık bir saat iki katına çıkana kadar üstü kapalı bekletelim.

Bu arada eti için gerekli olan ve ince ince doğranan yeşil biber, domates ve kuru soğanı et ile karıştırıp harmanlayalım. Hamur mayalanınca 6 adet beze yapalım.

Her beze için merdane yardımı ile açıp pide şeklini verelim. Mümkün olduğunca ince açılacak. Fırını alt -üst ayarda yarım saat çalıştıralım.

Çalıştırmadan önce içine bir kaba sıcak su koyalım.

Fırın tepsisinin içine yağlı kağıt serip açtığımız hamuru (içine 3 adet sığıyor) yerleştirip kıymalı harcımızı yerleştirelim.

Fırın yarım saat sonunda dereceyi 200’e düşürün yine sadece alt üst konumda açık şekilde 15 dakika pişirin.

Süre sonunda pidenin altları pişmez ise bir beş dakika fırının bu sefer sadece alt açık olacak şekilde pişirin. Sıcakken dilimleyin maydanoz ve közlenmiş biber ile servis yapın. Afiyet olsun.

 

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