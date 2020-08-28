Kolay kazandibi tarifi! Kazandibi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?
Kazandibi, sütlü tatlılar arasında vazgeçilmez bir lezzete sahiptir. Tavuk göğsü tatlısını sevenler, bu tarife bayılacak. Evde kolayca yapabileceğiniz kazandibi tarifini paylaşıyoruz. Peki, kazandibi nasıl yapılır?
Evde kolayca hazırlayabileceğiniz, dışarda yediğiniz lezzeti aratmayan kazandibi tarifi paylaşıyoruz. Tavuk göğsü tatlısını andıran kazandibi, özellikle sütlü tatlılar da yanık lezzetini sevenler için mükemmel bir tatlı... Bu tarife isterseniz tavuk parçaları da ekleyebilirsiniz. Fakat biz kazandibi tarifimizde tavuk parçalarına yer vermedik. Peki, kazandibi nasıl yapılır? İşte kazandibi tarifi...
Kazandibi tarifi için malzemeler:
-6 su bardağı süt
-3 tepeleme yemek kaşığı pirinç unu
-3 tepeleme yemek kaşığı mısır nişastası
-1 su bardağı toz şeker
-1 yemek kaşığı tereyağı
-3 tatlı kaşığı pudra şekeri
-1 çay kaşığı tarçın
Birinci adım: 6 su bardağı süt, 1 su bardağı toz şeker, 3 yemek kaşığı pirinç unu ve 3 yemek kaşığı mısır nişastasını derin bir tencereye alın.
İkinci adım: Karışımı bir çırpma teli yardımıyla pürüzsüz bir hal alana kadar karıştırın ve kıvam alana kadar pişirin.
Üçüncü adım: Son olarak tereyağını ekleyip tatlının sıcaklığıyla erimesini sağlayarak karıştırın.
Dördüncü adım: Yağlanmış bir fırın tepsisinin tüm yüzeyini 4 yemek kaşığı pudra şekeri ve 1 tatlı kaşığı tarçın karışımıyla kaplayın. Üzerine iki kepçe muhallebiyi eşit miktarda yayın.
Beşinci adım: Tepsiyi ocak üzerinde çevire çevire karışımı yakın. Yakma işlemi bittiğinde kalan muhallebiyi de tepsiye dökün. Üzerini bir spatula yardımıyla düzeltin.
Son adım: Buzdolabına kaldırıp kıvam alması için soğuttuğunuz tatlıyı, ince uzun dilimlere ayırın ve spatula yardımıyla kıvırarak rulo şeklinde sarın.
Afiyet olsun.
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