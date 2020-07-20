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20.07.2020 - 21:41 |

Kefir Mayası Nasıl Saklanır? Kefir Mayaı Saklama Yöntemleri Nelerdir?

Son yıllarda iyice yaygınlaşmaya başlayan ve değeri anlaşılan kefir, evde yapılmakta ve aynı zamanda saklanmaktadır. Sunduğu birçok fayda ile çok önemli bir doğal kaynaktır. Bu sebepten dolayı nasıl saklanacağına dair farklı yöntemler araştırılıyor. Pekiyi kefir mayası nasıl saklanır? Kefir mayası saklama yöntemleri nelerdir? İşte detaylar.

Kefir Mayası Nasıl Saklanır? Kefir Mayaı Saklama Yöntemleri Nelerdir?
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Vücudun ihtiyacı olan en değerli probiyotikler arasında kefir geliyor. Kefiri sağlıklı şekilde tüketebilmek için ise uzun bir süre kefir mayası olarak saklamak gerekir. Özellikle bağırsak hareketlerini düzenlemek ve dengelemek amaçlı, kefir mayası oldukça büyük bir öneme sahiptir. Zira her gün 1 bardak kefir içmek, sağlıklı bir yaşam sürmenin en önemli potansiyel unsurları arasında yer alıyor.

Kefir Mayası Nasıl Saklanır?

Kefir hazır olarak dışarıda satılması ile beraber aynı zamanda evde yapılmaktadır. Özellikle hazır almak istemeyenler daha doğal tüketim imkânını değerlendirmeyi arzu edenler, kefir mayasını evde kendileri yapıyor. Tabii kefir mayası yapmak çok zor değildir ve kısa süre içerisinde tüketim için hazır hale getirilebilir. Burada önemli zor olan kısım kefir mayasını dikkatli şekilde saklamaktır. Özellikle besin değerini kaybetmeden düzenli şekilde tüketilebilmesi için, dengeli ve doğru biçimde saklanması gerekmektedir. Bunu gerçekleştirmek için belli başlı bazı basit birkaç yöntem bulunuyor.

- Buzlukta saklamak suretiyle dolmasını sağlamak,
- Uzun süre saklamak amaçlı kurutma yöntemi,

Bu iki seçenekten herhangi birini değerlendirebilir ve besin değerini kaybetmeden, kefir mayasını sağlıklı şekilde koruyabilirsiniz. Her biri farklı yöntem üzerinden ele alınmakta ve uygulanmaktadır. Böylece her gün düzenli olarak kefir tüketebilir ve sağlıklı bir yaşama merhaba diyebilirsiniz.

Kefir Mayası Saklama Yöntemleri Nelerdir?

Belli başlı bazı yöntemleri ele almak suretiyle kefir mayasını saklayabilirsiniz. Tabii her birinin saklama süresi ve uygulama yöntemleri değişkenlik gösterdiği için, bunları aşamalı olarak detaylı şekilde öğrenmek gerekir. O yüzden ayrı ayrı ele almanın önemi büyüktür.

Kefir mayasını buzlukta saklayarak dolmasını sağlama yöntemi; Eğer kefir mayasını 1 ya da 2 ay süre içerisinde saklamak amacı içerisindeyseniz, en doğru yöntem olarak buzlukta saklamak öne çıkıyor.

- Öncelikle kefir mayasını düzgün şekilde yıkayıp kurulamanız gerekiyor.
- Hava almayan bir plastik kap ya da havası çıkarılmış bir buzdolabı poşetine dikkatli şekilde kefiri yerleştirin.
- Daha sonra buzluk bölümünde ya da derin dondurucu kısmında saklayabilirsiniz.

Uzun süreli saklamak için kefir mayası kurutma yöntemi; Hangi besin kaynağı olursa olsun değerini kaybetmeden çok daha uzun süre saklamanın temelinde, kurutma yöntemi gelmektedir. Zira içerisindeki suyu kaybeden birçok besin kaynağı, daha uzun süreli saklama potansiyeli teşkil eder. O yüzden yaklaşık olarak 1,5 veya 2 yıl kadar kurutma yöntemi ile kefir mayasını saklamak mümkün.

- Öncelikle temiz bir su ile kefir mayası dikkatlice yıkanmalı ve kurutulmalıdır,
- Kurutma işlemi 1 hafta boyunca gerçekleşmelidir,
- Kurutma işlemi tamamlandıktan sonra bir buzdolabı poşetine ya da kaba yerleştirerek, hava almayacak şekilde buzdolabının alt kısmında saklayabilirsiniz,

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