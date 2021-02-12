Kefir Zayıflatır Mı? Zayıflamak İçin Kefir Nasıl Ve Ne Zaman Tüketilmeli?

Özel diyet eşliğinde ve proteinli gıda ile beslenerek tüketilen kefir, ciddi anlamda zayıflamaya yardımcı olmaktadır. Yoğurt görünümünü andıran kefirin yararları arasında sindirim ve bağırsakların kontrol alınmasına etkisi bulunuyor.



Kefir Zayıflatır mı?



Metabolizmayı düzenlenmesine yardımcı olduğu bilinen kefir, günümüzde inek veya keçi sütü ile birlikte mayalanarak üretim işleminden geçirilmektedir. Kefir içinde vücut için gerekli olan pek çok farklı yararlı bakteri olması sayesinde metabolizmanın düzene girmesini sağlamakta ve zayıflamaya ciddi oranda katkıda bulunmaktadır. Kefirin hızlı kilo kaybı ve zayıflamaya katkısı olduğunu düşünen kişiler tarafından nasıl tüketilmesi gerektiği ve hangi zamanlarda tüketilmesinin doğru olduğu da büyük bir merak konusu olmaktadır.



Zayıflamak İçin Kefir Nasıl ve Ne Zaman Tüketilmeli?



Tüm dünyada ciddi bir hastalık haline gelen obezite aynı zamanda ülkemizde de ciddi bir sorundur. Aşırı kilo alımına giden ve bu durumdan rahatsız olan kişiler, son dönemlerde ayda yaklaşık 5 kilo kadar verdirmeyi sağlayan kefiri tüketmek istiyor. Peki, doğru şekilde zayıflamak için kefir nasıl tüketilmeli?



Kilo vermek ve sağlıklı vücuda sahip olmak isteyen kişiler, kadın erkek fark etmeksizin kefiri gönül rahatlığıyla tüketebilirler. Yetişkinler günde ortalama iki veya üç bardak olacak şekilde kefiri tüketebilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta ise kefir tüketiminin arka arkaya olmaması gerektiği konusudur. Bir bardak kefir tüketiminin ardından 2 ile 3 saat bekledikten sonra bir bardak daha tüketim yapılabilir. Ev ortamında kendi başınıza kefir yapmak oldukça kolaydır. Kefir yapmak için gerekli malzemeler şu şekildedir;



- 1 litre süt

- Süzgeç

- Cam Kavanoz

- 1 Kaşık Kefir



Kefirin Hazırlanışı;



- İlk olarak sütü kaynatın ve kaynamasının ardından üzerindeki kaymağı temizleyin.

- Süte kefiri ekleyin ve sütü iyice karıştırın.

- Karıştırma işleminin ardından süt kabının üzerini bez yardımı ile kaplayın ve ortalama 20 derece sıcaklıktaki karanlık bir odada 2 gün boyunca bekletin.

- Son olarak mayalanma işleminden sonra sütünüzü süzün ve tüketmeye başlayın. Kefir tüketimi için sütünüzün içerisine isteğinize uygun meyveleri ekleyebilir veya kendi arzunuza göre sade şekilde tüketmeye başlayabilirsiniz.