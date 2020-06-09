Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSağlık Haberleri Kehribar Taşı Nedir, Nasıl Oluşur? Kehribar Taşının Özellikleri, Anlamı Ve Faydaları Nelerdir?
09.06.2020 - 02:30 |

Kehribar Taşı Nedir, Nasıl Oluşur? Kehribar Taşının Özellikleri, Anlamı Ve Faydaları Nelerdir?

Yıllarca kömür ve çıra zannedilerek Bayburt'ta yakılan Kehribarın, daha sonra çok değerli bir taş olduğu ortaya çıktı. Türkiye'de en çok bilinen taşlar arasında yer alıyor. Birçok özelliği ve faydası ile beraber değişik alanlarda kullanılmaktadır. Peki, kehribar taşı nedir, nasıl oluşur? Kehribar taşının özellikleri, anlamı ve faydaları nelerdir? İşte detaylar.

Kehribar Taşı Nedir, Nasıl Oluşur? Kehribar Taşının Özellikleri, Anlamı Ve Faydaları Nelerdir?
ABONE OL

Çamgiller familyası arasından gelen kehribar taşı, bir çam türü olarak bilinen pinus Succinifera ağacından fosilleşmiş olan bir reçine şeklinde bilinmektedir. Günümüzde birçok farklı süs eşya için önemli ve değerli taşlar arasında yer alır. Aynı zamanda açık sarı üzerinden kızıla kadar devam eden farklı renkleri bulur. Özellikle yapılan bazı araştırmalar neticesinde, kehribar taşının içerisinde fosilleşmiş kalıntılara rastlanır. Bu şekilde çıkarılan kehribar taşları çok daha değerlidir.

Kehribar Taşı Nedir, Nasıl Oluşur?

Çamgiller familyasına ait olduğu bilinen kehribar taşı, pinus succinifera isimli bir çam türünden fosilleşmiş olarak bir reçinedir. Milyonlarca yıl içerisinde oluşumunu tamamlamış en önemli ve değerli taşlar arasında yer alır. Özellikle şifalı taş olarak oldukça meşhur bir hale gelmiş olan kehribar taşı; hidrojen, oksijen, süksinik asit ve karbon gibi mineraller içermektedir.

Kehribar Taşının Özellikleri, Anlamı ve Faydaları Nelerdir?

Özellikle aşırı derecede saydam olması ile dikkat çekici bir taş olduğunu söylemek mümkün. Ayrıca ultra hafif ve yumuşaklık en önemli özellikleri arasında yer alır. Kehribar taşı oluşum itibariyle 2 farklı renk üzerinde öne çıkıyor. Bunlardan biri sarı renkli ancak tam sarı olarak görünmez. Diğeri ise kırmızıya yakın kızıl bir renktir. Böylesi kehribar taşları eskitilmiş taş olarak bilinir. Özellikle Türkiye'de tesbih başta olmak üzere birçok farklı süs eşyası açısından kullanılan en değerli taşlardan biridir. Farklı renk ile biçimlere getirilmek suretiyle özel olarak hazırlanır ve süs eşyası içerisinde uzun yıllar değerlendirilir.

Faydaları açısından kehribar taşı en şifalı taşlar içerisinde yer alır. İnsan sağlığını olumlu yönde etkilemek suretiyle doğal şifaya sahip bir taş olarak bilinir. Vücuda olumlu yönde birçok farklı etkisi olduğunu dile getirmek mümkün. O yüzden değişik amaçlar doğrultusunda kehribar taşı günümüzde sıkça kullanılan ve Türkiye'de çıkarılan değerli taşlar arasında bulunuyor.

- Boğaz enfeksiyonları ile tiroid bezi oluşumunu engeller.
- Astım ve bronşit gibi solunum rahatsızlıklarını önler.
- Kehribar taşının iyileştirici gücü eşliğinde alerji sorunundan kurtulma şansı elde edilir.
- Romatizmal ağrıları giderecek bir etkiye sahiptir.
- Sindirim sisteminin için oldukça faydalıdır. Bağırsakların düzenli ve sağlıklı biçimde çalışmasına olanak verir.
- Melankolik ismi verilen ruh hali açısından olumlu katkılar sağlar.
- Süs eşyası ile beraber sol bileğe takıldığı zaman depresyonu önlediği ortaya çıkarılmıştır.
- Negatif enerjiyi emerek ortadan kaldırır ve pozitif enerjiye dönüşmesine imkan tanır.
- Elde ettiği ısıdan yararlanmak suretiyle soğuk algınlığını giderir.

Bu şekilde birçok farklı faydası ile beraber insan sağlığı açısından kehribar taşı büyük öneme sahiptir. Bedenle temas ettiği andan itibaren sıcaklık yayar ve sağlığı bu şekilde korur. Özellikle kozalaklı ağaçların reçinesinden oluştuğu için, kehribar taşı yakıldığı zaman ortaya hoş bir çam kokusu çıkar. Tesbih yapımında çok sık kullanılan kehribar taşı, isteğe bağlı olarak değişik süs eşyaları üzerinden de hazırlanmaktadır.

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Gün içinde gelecek beklentilerinizle ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Sosyal konular ön plana çıkabilir. Arkadaşlarınızla birlikte keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. İkili ilişkilerinizde kendinizi daha fazla ortaya koymak isteyebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda alacağınız destekler sizi iyi hissettirecektir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İş hayatınızda sorumlu olduğunuz konularda yenilik yapmak isteyeceğiniz zamanlardasınız. Gün içinde üstlerinizle iletişiminiz önem kazanabilir. Hayalini kurduğunuz konularda hazırlıklar yapmaya başlamak size keyif verecektir. İkili ilişkilerde çatışmalar meydana gelebilir. Sakin tavrınızı korumanız size güç kazandıracaktır.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün yeni ufuklara açılmak için hevesli olabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konuları daha rahat anlayıp organize olacağınız zamanlar var. Bazı ilişkilerinizde kopmalar olabilir. Uluslararası konular gündeminizi meşgul edebilir. Bugün kendi felsefenizi karşınızdakine anlatmak için güçlü bir duygu hissedebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Endişe içinde olduğunuz konular gündeminizi meşgul edebilir. Ortaklı para konularıyla ilgilenmeniz gereken bir gündesiniz. Banka işlerinizi halletmeniz için uygun zamanlar var. Sorumlu olduğunuz konularda yenilenme içine girebilirsiniz. İkili ilişkilerinizde acele etmeden karar vermeniz sizin için daha iyi olacaktır.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Eşinizle ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Bazı konulara daha toleranslı yaklaşmanız gerekebilir. İkili ilişkilerinizde farkındalığınız artabilir. Tamamlanma ve olgunlaşma yaşayabilirsiniz. Gün içinde denge ve uyum arayışında olacağınız zamanlar var. Sorumlu olduğunuz konuları ihmal etmemeye özen gösterin.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma ortamınızda sorumluluklarınızın yoğunlaştığı bir gün olabilir. Gün içinde hizmet aldığınız kişilerle ilişkinize dikkat etmenizde fayda var. Sizi yıpratan konuları akışa bırakmalısınız. Sağlıkla ilgili sıkıntılarınız var ise, ihmal etmemeye çalışın. Gün içinde yapacağınız plan programlar sizi rahatlatacaktır. İş arkadaşlarınızla organize olun.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kendinizi ifade etmek isteyeceğiniz işlere yönelebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda daha rahat risk alabilirsiniz. Keyif aldığınız şeyler için harcama yapacağınız zamanlar var. Çocuklarla vakit geçirmek size iyi gelecektir. İkili ilişkilerinizde karar alabilir, bazı konuları daha kolay idrak edebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ailevi konular gündeminizi meşgul edebilir. Geçmişe ait konular tekrar önem kazanabilir. İkili ilişkilerinizde sabırlı davranmaya özen gösterin, farkındalığınızı arttırın. Bugün sosyal konularla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Beklentilerinizle ilgili yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. Gün içinde arkadaşlarınıza zaman ayırmak size iyi gelecektir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün hareketli zamanlar sizi bekliyor. Sorumlu olduğunuz konularla ilgili insanlarla iletişim halinde olabilirsiniz. Yakın çevrenizdeki değişiklikler gündeminizi etkileyebilir. İkili ilişkilerde kopmalar olabilir. Sakin kalmanızda fayda var. Gün içinde yeni haberler alabilirsiniz. Arkadaşlarınızla program yapmak için uygun zamanlar var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Maddi kaynaklarınızla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Gün içinde yapacağınız parasal değişiklikler sizi rahatlatabilir. Sorumlu olduğunuz konularda yeteneklerinizi ortaya koymak isteyebilirsiniz. İkili ilişkilerinizde farkındalığınızın artacağı olaylar yaşanabilir. Çatışmalara karşı dikkatli olunması gereken zamanlar var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün sorumlu olduğunuz konularda yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konularda değişiklikler yapacağınız zamanlar olabilir. İmaj değişikliği için uygun bir gündesiniz. İkili ilişkilerinizde tamamlanma yaşayabilirsiniz. Beslenmenize dikkat etmeniz gerekebilir. Gün içinde çatışmalardan uzak durun.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün sizi hapseden koşullar oluşabilir. Gizli kalmış durumlardan dolayı kayıplar yaşayabilirsiniz. İkili ilişkilerinizde fazla kabullenir olduğunuzu düşünebilirsiniz. Karşınızdaki kişi sizi çatışmaya sürükleyebilir. Kendinizi tamamlanma ve olgunlaşma içinde bulabilirsiniz. Kendi iç dünyanızla ilgileneceğiniz zamanlar içindesiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Nur Demir
Nur DemirHarflerin İlmi - Enerjisi
Op. Dr. İlsun Aka
Op. Dr. İlsun AkaTam yüz ve boyun germe
Nefes ve Yaşam Koçu Sibel Kavunoğlu
Nefes ve Yaşam Koçu Sibel KavunoğluUyanma Zamanı Geldi
Ebru Demirhan
Ebru DemirhanŞanslı Olmak
Deniz Tunca
Deniz TuncaAyça Yılmaz Doğan organik gıdaların önemini anlatıyor
Astrolog Aslıhan Kozluca
Astrolog Aslıhan KozlucaKaç çeşit burç var?
Dans Sanatçısı Göker Yıldız
Dans Sanatçısı Göker Yıldızİlk dans
Ekin Eylem Ulaş
Ekin Eylem UlaşTürk mutfağına ne kadar sahip çıkıyoruz?
Özlem Özdemir Taş
Özlem Özdemir TaşAromatik bitkinin önemi
Op. Dr. Güncel Öztürk
Op. Dr. Güncel ÖztürkBoyun germe estetiği
En Çok İzlenen Videolar
Yumurtasız Kek TarifiYumurtasız Kek Tarifi
Hünkar Beğendi Nasıl Yapılır? | Etli Hünkar Beğendi TarifiHünkar Beğendi Nasıl Yapılır? | Etli Hünkar Beğendi Tarifi
Acem Pilavı Nasıl Yapılır? | Etli Havuçlu Pilav TarifiAcem Pilavı Nasıl Yapılır? | Etli Havuçlu Pilav Tarifi
Kadınların Elinden en doğal ürünlerKadınların Elinden en doğal ürünler

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Akik Taşı Nedir, Nasıl Oluşur? Akik Taşının Özellikleri, Anlamı Ve Faydaları Nelerdir?

Akik Taşı Nedir, Nasıl Oluşur? Akik Taşının Özellikleri, Anlamı Ve Faydaları Nelerdir?

Lapis Lazuli Taşı Nedir, Nasıl Oluşur? Lapis Lazuli Taşının Özellikleri, Anlamı Ve Faydaları Nelerdir?

Lapis Lazuli Taşı Nedir, Nasıl Oluşur? Lapis Lazuli Taşının Özellikleri, Anlamı Ve Faydaları Nelerdir?

Daha cesuruz

Daha cesuruz

Değerli Ve Doğal Taşlar - İsimleri, Özellikleri, Anlamları, Faydaları Ve Bulunduğu Yerler

Değerli Ve Doğal Taşlar - İsimleri, Özellikleri, Anlamları, Faydaları Ve Bulunduğu Yerler

Sıradaki Haber