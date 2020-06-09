Kehribar Taşı Nedir, Nasıl Oluşur? Kehribar Taşının Özellikleri, Anlamı Ve Faydaları Nelerdir?

Çamgiller familyası arasından gelen kehribar taşı, bir çam türü olarak bilinen pinus Succinifera ağacından fosilleşmiş olan bir reçine şeklinde bilinmektedir. Günümüzde birçok farklı süs eşya için önemli ve değerli taşlar arasında yer alır. Aynı zamanda açık sarı üzerinden kızıla kadar devam eden farklı renkleri bulur. Özellikle yapılan bazı araştırmalar neticesinde, kehribar taşının içerisinde fosilleşmiş kalıntılara rastlanır. Bu şekilde çıkarılan kehribar taşları çok daha değerlidir.



Kehribar Taşı Nedir, Nasıl Oluşur?



Çamgiller familyasına ait olduğu bilinen kehribar taşı, pinus succinifera isimli bir çam türünden fosilleşmiş olarak bir reçinedir. Milyonlarca yıl içerisinde oluşumunu tamamlamış en önemli ve değerli taşlar arasında yer alır. Özellikle şifalı taş olarak oldukça meşhur bir hale gelmiş olan kehribar taşı; hidrojen, oksijen, süksinik asit ve karbon gibi mineraller içermektedir.



Kehribar Taşının Özellikleri, Anlamı ve Faydaları Nelerdir?



Özellikle aşırı derecede saydam olması ile dikkat çekici bir taş olduğunu söylemek mümkün. Ayrıca ultra hafif ve yumuşaklık en önemli özellikleri arasında yer alır. Kehribar taşı oluşum itibariyle 2 farklı renk üzerinde öne çıkıyor. Bunlardan biri sarı renkli ancak tam sarı olarak görünmez. Diğeri ise kırmızıya yakın kızıl bir renktir. Böylesi kehribar taşları eskitilmiş taş olarak bilinir. Özellikle Türkiye'de tesbih başta olmak üzere birçok farklı süs eşyası açısından kullanılan en değerli taşlardan biridir. Farklı renk ile biçimlere getirilmek suretiyle özel olarak hazırlanır ve süs eşyası içerisinde uzun yıllar değerlendirilir.



Faydaları açısından kehribar taşı en şifalı taşlar içerisinde yer alır. İnsan sağlığını olumlu yönde etkilemek suretiyle doğal şifaya sahip bir taş olarak bilinir. Vücuda olumlu yönde birçok farklı etkisi olduğunu dile getirmek mümkün. O yüzden değişik amaçlar doğrultusunda kehribar taşı günümüzde sıkça kullanılan ve Türkiye'de çıkarılan değerli taşlar arasında bulunuyor.



- Boğaz enfeksiyonları ile tiroid bezi oluşumunu engeller.

- Astım ve bronşit gibi solunum rahatsızlıklarını önler.

- Kehribar taşının iyileştirici gücü eşliğinde alerji sorunundan kurtulma şansı elde edilir.

- Romatizmal ağrıları giderecek bir etkiye sahiptir.

- Sindirim sisteminin için oldukça faydalıdır. Bağırsakların düzenli ve sağlıklı biçimde çalışmasına olanak verir.

- Melankolik ismi verilen ruh hali açısından olumlu katkılar sağlar.

- Süs eşyası ile beraber sol bileğe takıldığı zaman depresyonu önlediği ortaya çıkarılmıştır.

- Negatif enerjiyi emerek ortadan kaldırır ve pozitif enerjiye dönüşmesine imkan tanır.

- Elde ettiği ısıdan yararlanmak suretiyle soğuk algınlığını giderir.



Bu şekilde birçok farklı faydası ile beraber insan sağlığı açısından kehribar taşı büyük öneme sahiptir. Bedenle temas ettiği andan itibaren sıcaklık yayar ve sağlığı bu şekilde korur. Özellikle kozalaklı ağaçların reçinesinden oluştuğu için, kehribar taşı yakıldığı zaman ortaya hoş bir çam kokusu çıkar. Tesbih yapımında çok sık kullanılan kehribar taşı, isteğe bağlı olarak değişik süs eşyaları üzerinden de hazırlanmaktadır.