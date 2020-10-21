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21.10.2020 - 15:25 |

Kek Fırında Kaç Derecede, Ne Kadar Sürede (Dakikada) Pişer?

Birbirinden farklı tarifler ve malzemelerle hazırlanan kek, en lezzetli yiyecekler arasında yer alır. Sadece lezzeti değil aynı zamanda doyurucu olması ile öne çıkan kek çeşitleri, belli derecelerde ve dakika bazında pişirilir. Peki, kek fırında kaç derecede, ne kadar sürede (dakikada) pişer? İşte bu konuda merak ettikleriniz.

Kek Fırında Kaç Derecede, Ne Kadar Sürede (Dakikada) Pişer?
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Özel günlerde sunması ile beraber en güzel hamur işleri içerisinde yer alan kek, farklı kalıplar üzerinden değişik şekiller eşliğinde de hazırlanmaktadır. Kekin doğru bir kıvam yakalaması, dolgunluk elde etmesi ve tadını yerinde tutabilmesi için çok dikkat edilmelidir. Özellikle pişirme derecesi ve dakikası büyük bir öneme sahiptir.

Kek Fırında Kaç Derecede, Ne Kadar Sürede (Dakikada) Pişer?

Keki pişirmek için fırın derecesi 180’e getirilmelidir. Bu ısıda kek istenilen kıvamı yakalar ve harika bir dolgunluk ile güzel bir lezzet sunar. Bu ısı ile beraber kek genel olarak 35-40 derece içerisinde pişer. Tabii yine de kek pişerken 20 ya da 25 dakikalar içerisinde kürdan testi yapmak önemlidir. Eğer bıçak ya da kürdan kek üzerine batırıldığında hamur olmadan çıkarsa, kek istenilen kıvamda pişmiş anlamına gelir.

Fakat kürdan ya da bıçak geri çekildiği zaman üzerinde hamur kalırsa, o zaman daha kekin pişmesi gerektiğini anlatır. Böylece en fazla 35 ya da 40 dakika boyunca geçerli şişirmek yeterli olacaktır. Böylece harika bir lezzet ile beraber özel keki hem misafirleri hem de aileye sunum yapmak mümkün olur.

Tabii şeker ile yumurtayı doğru şekilde çırpmak ve malzemeleri etkin şekilde kullanmak, kekin daha düzgün pişmesi ve kabarması için çok önemlidir. Farklı şekillerde ve boyutlarda kekler ele alınsa dahi, genelde yine aynı derecede ve aynı ısıda pişirmek ortak bir durumdur.

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