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HaberlerEditörün Seçtikleri Haberleri Kekik yağı özü nedir? Kekik yağı özü faydaları nelerdir?
06.10.2020 - 16:21 |

Kekik yağı özü nedir? Kekik yağı özü faydaları nelerdir?

Kekik, geçmişten bugüne çoğu kültürde ağrı kesici, detoksifikasyon ve daha birçok terapötik alanda kullanılan bir bitkidir. Aynı zamanda antimikrobiyal etkisi sayesinde mikropları güvenli bir şekilde ortadan kaldırır. L'actone Kozmetik, Akdeniz'in şifalı rüzgarları ile yetişen doğanın sihirli özü kekiğin içindeki aktif maddeleri ayrıştırıp, uzun ve özenli laboratuvar çalışmaları neticesinde en etkili şekilde kullanarak sağlıklı ürünlere dönüştürdü.

Kekik yağı özü nedir? Kekik yağı özü faydaları nelerdir?
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Neden kekik yağı özü?

Kekiğin içindeki timol, antioksidan, antimikrobiyal özelliği sağlıklı ve rahat hissetmenizi sağlar.

  • Bağışıklık sistemini güçlendirir.

  • Solunum yolu enfeksiyonlarına karşı korur.

  •  Yaraların iyileşme sürecini hızlandırır.

  •  Dipraksi tedavisinde etkilidir.

  • Sindirim sistemini güçlendirir.

  •  Kanser hücrelerinin oluşumunu durdurur.

  •  Kalp krizi ve diğer kalp rahatsızlıkları riskini azaltır.

Neden çörek otu?

Antioksidan özelliği bulunur. Yüksek oranda vitamin, kalsiyum, potasyum, demir, magnezyum, selenyum ve fosfor içerir. Vücutta ve ciltte iltihabı hafifletmeye yardımcı olur. Anti-enflamatuar etkisi ile astım, romatoid artrit semptomlarını iyileştirir. Mide rahatsızlığını azaltır. Yüksek kolesterol ve yüksek tansiyonu düşürmede önemli bir rol oynar.

Neden üzüm çekirdeği?

Üzüm çekirdek yağı yüksek antioksidan içerir, hastalığı önlemeye ve oksidatif stres, doku hasarı ve iltihaplanmaya karşı koruma sağlar. Pıhtılaşmayı önler. Kan damarlarını güçlendirir. Cildin bağ dokusunu sağlamlaştırır.

Ağız Spreyi

Virüs ve bakterilerden korunmaya yardımcı olur. Bağışıklık sistemini güçlendirir. İçeriğinde lavanta, kekik, gliserin bulunuyor. Antiviral, antibakteriyel özelliği taşıdığı için, mantar önleyici ve toksinlere karşı korur. Ayrıca, antioksidan destek sağlar ve enerji hissini arttırır.

El Temizleme Spreyi

Alkol bazlıdır, durulanmaz. İçeriğinde kekik, pantenol bulunuyor. Virüs ve bakterilerden korunmaya yardımcı olur.

Hijyenik El Jeli

Cilde zarar vermez, mikropları öldürür. Güçlü sterilizasyon, koku giderme ve nemlendirme özelliği vardır. Yapışkanlık hissi oluşmaz. İçeriğinde kekik gliserin, lavanta, pantenol bulunuyor. Virüs ve bakterilerden korunmaya yardımcı olur.

 

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