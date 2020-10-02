Kemik Suyu Faydaları Nelerdir, Neye İyi Gelir?

Kemik suyu bağışıklık sisteminde olan zayıflamanın önüne geçmek ve de zararlı etkenler karşısında güçlü olmak konusunda da oldukça etkili besin kaynağıdır.



Kemik Suyu Nedir?



Kemik suyu yapısında bulunan kolajenler, kondroitin ve de glukozamin zayıflamakta olan kıkırdak dokusunu güçlendirmekte ve de kemik sağlığına destek olmaktadır. Bu nedenle kullanımı çok yoğundur. Bu ürün tek başına da temel besin öğelerinin alınmasına ve de yapımına olanak sağlar. İçeriğinde bulunmakta olan arjinin aminoasidi inflamasyon mekanizmalarını durdurması ile de kilo alma sürecini yavaşlatır ve de mevcut kiloların bedende az zarara neden olmasını sağlar.



Kemik Suyu Faydaları Nelerdir?



Kemik suyunun faydaları saymak ile bitmez. İçerisindeki bileşenler sayesinde yaşlanma karşıtı olan özellikler içermesi genç ve de zinde kalmak isteyenlerin her daim kullanacağı cazip besin kaynağı olmaktadır. Ayrıca vücudu enflamasyon kaynaklı olan hastalıklara karşı bazı savaşlar açmaktadır. Kemik suyu faydalarından biri kemik ve de eklem rahatsızlıklarına karşı bir kalkan görevi görmesinin yanı sıra birde beyin sağlığı ve de kas yapısını önemli ölçüde güçlendirmesidir. Mide ve bağırsak hastalıklarından şikayetçi olan kişilerin yaşadıkları sorunlara çözüm olmaktadır. Kemik suyu, ayrıca ameliyat ve de ciddi kazalar sonucu oluşan bazı yaraların daha hızlı şekilde iyileşmesine destek olmaktadır. Kemik suyu içeriği olan kolajen ve jelatin ile cildi yaşlanmaya ve de kırışıklara karşı korumaktadır.

Bağırsak florasının düzelmesinde çok etkili olan kemik suyunun etkisi direkt genel sağlığınıza da yansımaktadır. Kemiği oluşturan bu kollajenler suda erime özelliği düşük olan, kendisi çok besleyici maddedir. Menopoz dönemlerinde de kemik erimesi görülmektedir. Günümüzde kemik suyu tüketimi bu nedenle kadınların bu dönemlerinde çok işe yaradığı tespit edilmiştir. Sadece bu dönemlerde değil normal dönemlerde de devamlı kemik suyu tüketilirse, problemler yaşanmayabilir. Kemik suyu içinde bulunduğu glisin ve arginin gibi pek çok sayıda aminoasit çok güçlü anti-inflamatuar etkilere sahiptir. Özellikle de Arginin, obeziteyle ilişkili iltihaplar ile mücadeleye yardımcı da olabilir. Geçirgen bağırsak sendromu olan kişileri iyileştirmek için de çok yararlıdır. Bağırsak duvarındaki delikleri de kemik suyu içeriğinde bulunan kolajen ile onarabilir ve böylece rahatsızlık, depresyon, diyabet gibi sayısız pek çok hastalığı da hem tedavi eder hem de kendinizi hastalıklardan koruyabilirsiniz. Bu nedenden dolayı mutlaka bu kemik suyu tüketimi yapılmaktadır.

Kemik Suyu Tüketimi

Kış aylarında ve de mevsim geçişlerinde genel olarak kullanılan kemik suyu kişilerde oluşabilecek olan grip ya da nezle gibi durumların da önüne geçmede ve de mikroorganizmalara karşı savaş açmada hemen hemen en güçlü tüketimlerden birisidir.