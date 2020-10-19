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19.10.2020 - 10:03 |

Kendi kendine meme kanseri muayenesi nasıl yapılır?

Kendi memenizi muayene ile memelerinizi tanırsınız ve oluşacak en ufak bir değişiklikte doktorunuza başvurursunuz. Bu durumda da erken tanı ve müdahale fırsatını yakalamış oluruz. Peki, memelerinizi ve koltuk altı bölgelerinizi tanımaya yardımcı olacak bu muayene nasıl yapılmaktadır? İşte her kadının ayda bir kez kendi kendine yapması gereken bu muayenenin detayları…

Kendi kendine meme kanseri muayenesi nasıl yapılır?
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Memelerinizin muayenesini iki aşamada gerçekleştirebilirsiniz. İlk aşamada ayna karşısında ve ayakta görünüş detaylarına bakarsınız. İkinci aşamada ise sırt üstü yatarak elle muayeneyi gerçekleştirirsiniz. Kendi kendine meme muayenesi her ay (daha sık değil) yapılmalıdır. Adet gören kadınlarda en uygun muayene zamanı, kanama bittikten sonraki haftadır. Menapozdaki hanımlar ise her ayın kendi belirledikleri gününde kendi kendilerini muayene etmelidirler.

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AYNA KARŞISINDA MEME MUAYENESİ

Ayna karşısında ve yeterli ışığın olduğu bir ortamda üst beden çıplak olacak şekilde meme çevresi ve altı, meme başları ve koltuk altları gözle incelenir. Ayna karşısında öncelikle memelerin boyutları, simetrisi ve renginde herhangi bir anormallik, meme başlarında ve meme derisinde çökme, meme derisinde kızarıklık olup olmadığı farklı açılardan kontrol edilir. Ardından aynı gözlem kollar yukarıdayken yapılır. Bu pozisyonda memenin alt bölgeleri ve koltuk altları daha iyi gözlemlenir.

SIRT ÜSTÜ YATAR POZİSYONDA MEME MUAYENESİ

Sırt üstü yatar pozisyondaki muayenede sağ meme kontrolünde sağ kol, sol meme kontrolünde ise sol kol başın altına alınır. Muayenenin yapıldığı taraf omuz altına ince katlanmış bir havlu ya da ince bir yastık koyulur. Karşı elin işaret, orta ve yüzük parmakları birleştirilerek (2., 3., 4. parmaklar) dairesel hareketlerle meme çevresi ve koltuk altında kitle olup olmadığına bakılır.

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DUŞ ALTINDA (AYAKTA) MUAYENE

Yatarak yaptığınız bütün muayeneleri duş altındayken, ayakta, tanımlanan parmakları kullanarak, tercihan sabunluyken (parmakların deride hareketini kolaylaştırır) yapabilirsiniz.

ELİNİZE YUMRU YA DA KİTLE GELİRSE…

Eğer bu hareketler sırasında herhangi bir yumru ya da kitleye denk gelirseniz hiç gecikmeden bir sağlık kurumuna başvurun. Unutmayın; 20-40 yaş arası şikâyeti olmayan her kadının 3 yılda bir, 40 yaşından sonra ise her yıl doktora giderek meme muayenesinden geçmesi gerekiyor.

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