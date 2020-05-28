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28.05.2020 - 00:00 |

Kendimize güveniyoruz

Bugün kendimizi ortaya koymak ve işleri ilerletmek yönünde daha başarılı olabiliriz.

Kendimize güveniyoruz
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Bugün ne yapılabilir? Bugün kendimizi ortaya koymak ve işleri ilerletmek yönünde daha başarılı olabiliriz. Oldukça kararlıyız ve kişiliğimizi sergilemek istiyoruz. Abartılı olmadığımız sürece problem yok. Kendinize güven duymamız pek çok konuyu çözüme kavuşturmaya yardımcı olacak. Bugün güçlü kişilerle bir araya gelmek ve onlardan destek bulmak konusunda da çok şey yapabiliriz.

Nelerden kaçınmalı? Bununla birlikte gereksiz iddialaşmalar ya da gurur yaptığımız durumlar bize engel çıkarabilir. Düşüncelerimizde bazı sıkışıklıklar var. Akşam saatlerinde bunu daha iyi aşabileceğiz. Özellikle kafamızda çift durumlar, acele davranma isteği nedeni ile biraz daha sakin düşünmeye çaba sarf etmeliyiz. Yeni bir kararın eşiğinde olabiliriz.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 2/Kartal   Denge içinde kalmaya bakalım. Güne enerjisini veren Kartal cesareti ve kendi çıkarlarımız doğrultusunda harekete geçebilme yeteneğini vurgular. Ancak ikili ilişkilerimizde daha uyumlu olmaya özen göstermeliyiz.

 

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Bugün

Bugün keyif aldığınız uğraşlarınızda yaratıcılığınızı kullanmak isteyebilirsiniz. Aşk hayatınız gündeminizi meşgul edecektir. Etrafınızdaki insanlara hediyeler almak isteyebilirsiniz. Güzel olan şeyler için harcamalar yapabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda daha kolay risk alacağınız zamanlar var. Akşam saatlerini hareketli geçirebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün eviniz için harcama yapmak isteyebilirsiniz. Ailevi konular gündeme gelebilir. Babanızın sağlığını ihmal etmemelisiniz.  Sorumlu olduğunuz işlerde daha çok çaba göstermeniz gerekebilir. Bazı işlerinize yön kazandırmak isteyebilirsiniz. Akşam saatlerinde sevdiklerinizi evinize davet edip, küçük bir parti düzenleyebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün hareketli bir gündeminiz olabilir. İletişimden kaynaklı sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Kendinizi kontrol etmeye çalışın. Kulağınıza gelen dedikodulara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Yakın çevrenizdeki değişikliklerle ilgilenebilirsiniz. Gün içinde harcamalarınızı abartmayın. Akşam saatlerinde yolculuklar organize edebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün maddi kaynaklarınızla ilgili yenilenmeye gidebilirsiniz. Dışadönük enerjiler söz konusu. Hafta sonu için planlar yapmak isteyebilirsiniz. Keyif aldığınız şeyler için harcamalara yapabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konular için çaba sarf edeceğiniz zamanlar var. Akşam arkadaşlarınızla sohbet etmek için buluşabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün yeni başlangıçlar yapmak için tüm enerjinizi kullanabilirsiniz. Kişisel hassasiyetiniz olan konular gündeminizi meşgul edebilir. Gününüzü eğlenceli kılmak için planlar yapmak isteyebilirsiniz. İmaj değişikliği için uygun bir gündesiniz. Beslenmenize dikkat edin. Akşam saatlerinde hareketli zamanlar devam edecek.Devamını Oku

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Bugün

Bilemediğiniz konulardan dolayı işlerinizde kayıplar yaşayabilirsiniz. Gizli kalmış konular gündeminizi rahatsız edebilir. Kendi iç dünyanıza çekileceğiniz zaman dilimi içindesiniz. Gün içinde keyif aldığınız şeyler için harcamalar yapabilirsiniz. Hafta sonu için yeni planlar devreye girebilir. Akşam saatlerinde koşullar daha akıcı.Devamını Oku

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Bugün

Gelecek ümitlerinizle ilgili daha dışadönük olabilirsiniz. Cömert tavrınız ortaya çıkabilir. Bugün arkadaşlarınızla plan yamak size iyi gelecektir. Meslek grubunuzdan kişilerle bir araya gelebilirsiniz. İş hayatınızda alacağınız destekleri göz ardı etmeyin. Akşam saatlerinde hafta sonu için yeni planlar yapabilir, yolculuklara çıkabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

İş hayatınızdaki sorumluluklarınızın daha rahat bir şekilde üstesinden geleceğiniz bir gündesiniz. Dışa dönük tavrınız çalışma arkadaşlarınızı da etkileyecektir. Keyif aldığınız konularda harcamalar yapabilirsiniz. Üstlerinizle ilişkilerinizde sizi iyi hissettirecektir. Akşam saatlerinde iletişim ön planda olabilir. Planlar yapabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Yeni ufuklara açılmak için uygun bir gündesiniz. Eğlenceli yolculuklar planlamak isteyebilirsiniz. Gün içinde fikirlerinizi paylaşmak için yakın çevrenizle görüşmek size iyi gelecektir. Yabancılarla ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Bugün yaşadığınız olaylarla ilgili çok daha rahat bir şekilde bütünü görebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün endişe duyduğunuz konular gündeminizi meşgul edebilir. Ortaklı para konularıyla uğraşabilirsiniz. Parasal konularda yenilenmeye gitmek sizin için iyi olabilir. Banka işleri sizi yıpratabilir. Gün içinde dışadönük olacağınız zamanlarda var. Hafta sonu için sevdiklerinizle birlikte plan yapmak isteyebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Eşinizle birlikte keyifli zamanlar geçireceğiniz bir gündesiniz. Eğlenceli organizasyonlar planlayabilirsiniz. Birlikte yaptığınız şeylerin uyum içinde ilerlemesini isteyeceğiniz zamanlar var. Hobileriniz için harcama yapmak size keyif verecektir. Gün içinde uğraştıran durumlar ortaya çıkabilir. Akşam saatleri hareketli geçebilir.Devamını Oku

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Bugün

Çalışma hayatınızdaki koşullar gündeminizi daha çok meşgul edebilir. Gün içinde plan program yapmak işlerinizi kolaylaştıracaktır. Sağlığınızla ilgili sıkıntılarınızı ihmal etmemeye çalışın. Dışa dönük uğraşlar keyfinizi yerine getirebilir. Güzel olan şeyler için harcama yapabilirsiniz. Akşam saatlerinde arkadaşlarınızla görüşmek isteyebilirsiniz.Devamını Oku

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