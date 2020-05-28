Kendimize güveniyoruz

Bugün ne yapılabilir? Bugün kendimizi ortaya koymak ve işleri ilerletmek yönünde daha başarılı olabiliriz. Oldukça kararlıyız ve kişiliğimizi sergilemek istiyoruz. Abartılı olmadığımız sürece problem yok. Kendinize güven duymamız pek çok konuyu çözüme kavuşturmaya yardımcı olacak. Bugün güçlü kişilerle bir araya gelmek ve onlardan destek bulmak konusunda da çok şey yapabiliriz.

Nelerden kaçınmalı? Bununla birlikte gereksiz iddialaşmalar ya da gurur yaptığımız durumlar bize engel çıkarabilir. Düşüncelerimizde bazı sıkışıklıklar var. Akşam saatlerinde bunu daha iyi aşabileceğiz. Özellikle kafamızda çift durumlar, acele davranma isteği nedeni ile biraz daha sakin düşünmeye çaba sarf etmeliyiz. Yeni bir kararın eşiğinde olabiliriz.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 2/Kartal Denge içinde kalmaya bakalım. Güne enerjisini veren Kartal cesareti ve kendi çıkarlarımız doğrultusunda harekete geçebilme yeteneğini vurgular. Ancak ikili ilişkilerimizde daha uyumlu olmaya özen göstermeliyiz.