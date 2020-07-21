Kendimize güveniyoruz

Bugün ne yapılabilir? Bugün Aslan burcuna ilerleyen Ay kendimize daha çok güveneceğimiz imkanlar getirmekte. Kararlılığımız artmakta. Son günlerin getirdiği sınırlamaları, sorunları geride bırakmak istiyoruz. Niyetlerimize odaklanalım. Duygusal alanda daha cesur davranabiliriz. Aynı zamanda bize yeni fırsatlar sunabilecek gelişmelere de odaklıyız.

Nelerden kaçınmalı? Olaylara daha istekli ve yenilikçi şekilde yaklaşabiliriz. Kişisel konularda aşırı gururdan uzak durmak iyi olacak. Sabah saatlerinde detaylara biraz daha dikkat edelim. Hemen öğle sonrasında günlük işlerde sürprizler ya da bakış açımızı değiştirebilecek ani durumlar gündeme gelebilir. Düşüncelerimiz farklı olsa da, onları çok daha güçlü şekilde anlatabiliriz.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 4/ Su Düşüncelerimizde pozitif kalalım. Su burcu değişkenliği, esnekliği ve yönsüzlüğü temsil eder. Duygusal nedenler yüzünden dağılabiliriz. Kimi zaman kendimizi yeteri kadar kontrol edemeyebiliriz. Başkalarına yardımcı olabileceğimiz bir gündeyiz. Sabırlı olmalıyız.