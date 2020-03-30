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30.03.2020 - 07:00 | | Sema Özpekmezci

Kereviz Bey ile merhaba

Kereviz Bey ile merhaba
Sema Özpekmezci

Sevgili Milliyet okurları, herkese merhaba, Bugünden itibaren size bu köşede sağlıklı beslenmenin ve mutfağın püf noktalarını anlatıp, lezzetten ödün vermeden nasıl bedenimizi besleyebileceğimizi anlatacağım. Hem basit, hem hızlı yapılan ama sağlıklı ve lezzetli tariflere başlıyorum.

Bugünlerde bağışıklığımızı güçlü tutabilmek için sağlıklı beslenme her zamankinden daha fazla önem kazandı. Bağırsaklarımız ne kadar güçlü ise, bağışıklığımız da o kadar güçlü demektir. Bu yüzden size en çok sebze yemeği alternatifleri ve rafine şekersiz tatlılar anlatacağım.

Bir mevsim içerisinde, aynı sebzeleri devamlı klasik sebze yemeği şeklinde yemekten bazen gerçekten çok sıkılıyoruz. Çoğunlukla çocuklar ve evdeki erkekler de bizim kültürümüzde sebzeye uzaklar. En mesafeli durulanlar arasında olan kerevizi bu şekilde denediğinizde herkesin parmaklarını yiyeceğine eminim. Sosyal medya hesaplarımda kerevizi bu şekilde yapıp çocuğuna yedirmeyen anne neredeyse kalmadı.

Malzemeler ve yapımı:

1 orta boy kerevizi rendeliyoruz.

2 küçük boy patatesi rendeliyoruz. Patates ve kereviz aynı miktarda oluyor.

3 yemek kaşığı zeytinyağı, bir çimdik tuz ve yarım çay kaşığı sarımsak tozu ekliyoruz. Toz yerine dövülmüş bir diş sarımsak da olur.

Tüm malzemeyi bastırarak yoğuruyoruz. Patatesin suyu ve nişastası malzemeleri bağlıyor.

Fırına girebilecek bir tavayı yağlayıp malzememizi ortalama bir parmak yüksekliğinde yayıyoruz. Ocakta 5-6 dakika altını pişirip, sonra tavayı alıp sadece üst çalışan fırına gönderip üstünü de pişiriyoruz. Bu şekilde 15 dakikada pişiyor.

Bir diğer yöntem olarak, malzemenin hepsini bir fırın kabına ve tepsisine koyup, alt üst çalışan 180 derece fırında da pişirebiliriz. Bu şekilde de ortalama 30-35 dakikada pişiyor.

Veya tüm harcı yağlı kâğıt arasına koyup tost makinesinde de yapabilirsiniz. Ben her şekilde yaptım. Hepsi enfes oluyor.
Afiyet olsun.

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