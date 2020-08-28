Keşkül nasıl yapılır? İşte keşkül tarifi ve malzemeleri..
Keşkül yapımı son derece kolay ve lezzetli bir tatlı tarifidir. Türk mutfağının enfes tatlılarından biri olan keşkül tarifi ile damak tadınızın sınırlarını zorlayabilirsiniz. Mis gibi badem kokusu ve yumuşacık dokusuyla keşkül tarifini merak edenlere, işte keşkül yapım...
Keşkül yapımı, belli başlı püf noktalarına dikkat edilerek yapıldığında oldukça basit bir tatlı tarifidir. Osmanlı döneminden günümüze kadar gelmiş olan keşkül yapımını birazdan sizlerle paylaşacağız. Üstelik size vereceğimiz keşkül yapımında kullanılan malzemeler Osmanlı döneminde, keşkül yapımında kullanılan malzemelerle aynı… Bu durumda vereceğimiz keşkül tarifine Osmanlı usulü keşkül tarifi de diyebiliriz. Peki, keşkül nasıl yapılır? İşte keşkül yapımı...
Keşkül tarifi için malzemeler:
-7 çorba kaşığı mısır unu
-1 litre / 1/2 badem sütü (mümkünse şeker eklenmemelidir)
-5 çorba kaşığı şeker
-2 çay kaşığı vanilyalı özü
-2 çorba kaşığı gül suyu
-2 tane kakule
Üzeri için:
-2 yemek kaşığı Antep fıstığı veya badem
-1 yemek kaşığı ince kıyılmış kakule
1. adım: Mısır ununu biraz badem sütü ile pürüzsüz bir macun haline getirin. Bir kenara koyun ve bekletin.
2. adım: Bir tencerede kalan badem sütünü orta ateşte şeker, vanilya özü, gül suyu ve kakule bölmelerini koyarak kaynatın. İyice kıvama gelinceye kadar karıştırarak pişirin.
3. adım: Karışım kaynadıktan sonra içerisindeki kakuleleri alın ve atın. Sonrasında mısır ununu karışımın içerisine dökerek, pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar karıştırın. Muhallebi kıvamına gelmesi 15 dk. Sürecektir.
4. adım: Keşkülü karıştırırken dibinin tutmamasına özen gösterin.
5. adım: Hazırlamış olduğunuz keşkülü kaselere bölüştürerek buzdolabında soğutun. Daha sonra üzerine kıyılmış kakule, badem ekleyerek servis yapabilirsiniz. 15 dakika soğuduktan sonra afiyetle tüketebilirsiniz.
Afiyet olsun.
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