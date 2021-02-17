Keten Tohumunun Faydaları Nelerdir? Keten Tohumu Nasıl Kullanılır?

Keten tohumu 2 metre boylarında yetişen keten bitkisinden elde edilir. Çok eski zamanlardan bugüne kadar insanlık tarafından sağlık amaçlı olarak tüketilmiştir. Keten tohumu ve keten tohumu yağı alternatif tıpta da kullanılmıştır. İçeriği bakımından vücudu daha dirençli ve sağlıklı bir duruma getirir. Bu sebeple uzun yıllardır keten tohumunun faydaları önemli olmuştur.

Keten Tohumunun Faydaları Nelerdir?

Keten tohumu yüksek oranda lif içerir. İçerdiği lif ile tokluk hissi yaratır, kan şeker seviyesini kontrollü şekilde tutar bu nedenle diyet programları için oldukça uygundur. Metabolizmayı hızlandırıcı etkisi de kilo vermek isteyenlere yardımcı olur. Yüksek lif oranı ile de sindirim sistemi hastalıklarına karşı çok yararlıdır, kabızlık gibi sorunları da çözer. Kabızlık sorunu yaşayanlar günde bir kaşık toz haline getirilmiş keten tohumu tüketebilirler. Keten tohumu bağırsak fonksiyonlarını çalıştırır.

Keten tohumu zengin bir antioksidan kaynağıdır. Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir. Genel sağlığı koruyucu etkisi vardır. İçerdiği E vitamini ile kemik sağlığını korur ve cildi sağlıklı bir görünüme kavuşturur.

Keten tohumu kanser ile savaşta da önemli bir yerdedir. Yapılan araştırmalar da etkili olduğu kanserler bulunmuştur. Fakat kesinleşmesi için daha çok bilimsel anlamda olan araştırmaya ihtiyaç vardır.

Keten tohumu E vitamini içerdiği için cilt hücrelerini yenileyici özelliği vardır. Yenilenen cilt hücreleri yaşlılığa bağlı olarak oluşan kırışıklıkları önlemeye yardımcı olur. Keten tohumu yağı da ciltte oluşan sivilce ve egzama gibi hastalıkların tedavisinde kullanılır.

Saçlarım dökülmesini de önler. Bunun için günde bir kaşık toz halinde keten tohumu tüketmeniz yeterli olacaktır. Kalp ve damar hastalıkları olan kişilerde günlük bir kaşık keten tohumu tüketebilirler.

Düzenli tüketilen keten tohumu kan basıncını dengeler. Yüksek tansiyon gibi risklerin önüne geçer. Kötü kolesterol ve kan şekerini de düşürecektir.

Keten Tohumu Nasıl Kullanılır?

Keten tohumu yağ şeklinde oldukça kullanılmaktadır. Bunun dışında keten tohumu toz şeklinde de kullanılabilir. Yemeklere ve salatalara katılabilir. Herhangi bir tadı olmadığından yemeklerin tadını bozmaz. Günlük yeme alışkanlığına eklenen bir kaşık keten tohumu sağlığınıza oldukça katkı sağlayacaktır. Keten tohumu dünyadaki en sağlıklı gıdalar arasında yer almaktadır.