Kıbrıs tatlısı tarifi - Kıbrıs tatlısı nasıl yapılır?

Kıbrıs tatlısı tarifi kendine has lezzetiyle sofraların yeni gözdesi aday bir tatlı. Kolay yapılışı ile dikkatinizi kısa sürede çekecek kolay kıbrıs tatlısı tarifi ile misafirlerinizi en özel bir biçimde ağırlayabileceksiniz. Misafirleriniz için şerbetli mi yoksa sütlü tatlı mı yapacağınıza bir türlü karar veremiyorsanız kıbrıs tatlısı tarifi tüm sorunlarınızı bir anda ortadan kaldıracak. Alt kekinde şerbet olan, üst kısmı ise sütlü muhallebi ile kaplanan kıbrıs tatlısı tarifini sizler için hazırladık. Peki, kıbrıs tatlısı nasıl yapılır? İşte kıbrıs tatlısı tarifi...

Kolay kıbrıs tatlısı tarifi

Alt tabanda lezzetli ve ağızda dalan şerbetli keki , üst kısımda ise yoğun kıvamıyla ağızlarınızdan tadı silinmeyecek muhallebisi ile Kıbrıs tatlısı tarifi tüm ailenizin yeni favori tatlısı olacak. Yapılışı ise oldukça basit. Hafif bir tatlı olan kolay Kıbrıs tatlısı tarifi nasıl yapılır, gerekli malzemeler nelerdir hepsinin cevabı yazımızın devamında yer alıyor, göz atmadan geçmeyin.

Kıbrıs tatlısı malzemeler:

-1 su bardağı dövülmüş ceviz

-1 su bardağı galeta unu

-1 su bardağı Hindistan cevizi

-Yarım su bardağı sıvıyağ

-Yarım su bardağı şeker

-3 tane yumurta

Muhallebi için:

-3 su bardağı süt

-2 yemek kaşığı un

-1 yemek kaşığı nişasta

-4 yemek kaşığı şeker

Şerbeti için:

-2 bardak şeker

-2 su bardağı su

-Yarım limon suyu

Kıbrıs tatlısı nasıl yapılır?

1.adım: Şekeri ve yumurtayı bir kabın içinde çırpın, sonrasında diğer malzemeleri de ekleyip karıştırın.

2.adım: Koyu bir kek kıvamına gelene kadar karıştırdığınız karışımı önceden ısıtılmış 180 derece fırında, yağlanmış tart kalıbı ile birlikte 20 dakika boyunca pişirin.

3.adım: Şerbeti için bir tencerenin içine suyu atın, kaynayınca şekerleri suya katın ve şekerler eriyene kadar karıştırın. Hazırladığınız kek ılıyınca şerbet karışımını üzerine dökün.

4.adım: Muhallebi için sütü ve diğer malzemeleri tencereye koyun, karıştırın ve ocağın altını yakın.Koyu bir muhallebi kıvamına gelene kadar karıştırın ve sonrasında ocağın altını kapatın.

5.adım: Son adım olarak hazırladığınız muhallebi karışımını kekin üzerine dökün ve üzerini Hindistan cevizi ile süsleyin.

Afiyet olsun.