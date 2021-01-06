Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSağlık Haberleri Kıl kurduna ne iyi gelir, nasıl geçer? Bağırsak parazitleri (tenyalar) nasıl dökülür?
06.01.2021 - 13:04 |

Kıl kurduna ne iyi gelir, nasıl geçer? Bağırsak parazitleri (tenyalar) nasıl dökülür?

Kıl kurdu, çocuklar başta olmak üzere her yaş grubunda görülen en yaygın bağırsak parazitidir. Yumurtaların bulunduğu her yüzeyden rahatlıkla alınabilen kıl kurdu, oral yolla bulaşır. Bağırsak parazitleri ölümcül olmamakla birlikte çok yaygındır. Anüste kaşıntı, ishal, mide bulantısı dışında hiçbir yan etkisi yoktur. Kıl kurduna ne iyi gelir? Kıl kurdu nasıl tedavi edilir? İşte tüm detaylar...

Kıl kurduna ne iyi gelir, nasıl geçer? Bağırsak parazitleri (tenyalar) nasıl dökülür?
ABONE OL

Enterobiasis, yani kıl kurdu en yaygın bağırsak paraziti türüdür. Kıl kurdu, yumurtasının bulunduğu her ortamdan rahatlıkla bulaşır. Kıl kurdu, özellikle el hijyeni iyi yapılamadığı durumlarda daha da yaygındır. Yumurtalar ağız yoluyla alınır ve bağırsak mukozasına yerleşir. Bağırsaklar kıl kurdunun en rahat yaşama alanıdır. Zararsız olmakla birlikte yaşam kalitesini olumsuz etkilemesi, en kısa sürede tedavi edilmesini gerektirir.

Kıl kurdu nasıl bulaşır?

Kıl kurdunun yaygın olması kolaylıkla bulaşabilir olmasından kaynaklanır. İç çamaşırı, tuvalet, iyi temizlenmemiş yiyecekler, havlu ve okullar bulaşıcılığı arttıran en önemli etkendir. Yumurtalar ağız yoluyla alınır ve kalın bağırsağa kadar ulaşır. Oral yolla alınan yumurtalar kalınbağırsağa yerleşir ve bağırsak duvarına yapışır. Oradan hızla anüse ulaşır. En yaygın belirtilerinden biri anüste kaşıntıdır. Bununla birlikte kıl kurdu, sürekli yeni yumurtalar bırakarak yaşamını sürdürür.  

Kıl kurdu nasıl teşhis edilir? 

Bağırsak parazitlerinin tamamı ve kıl kurdu, yumurta tayini ile teşhis edilir. Gaitanın mikroskobik incelenmesi ile yumurta tayini kısa sürede yapılır. Yumurtaların mikroskop altında incelenmesi sonucunda reçete edilen ilacın bir veya iki doz kullanılması yeterli gelir. İlaç alımından yaklaşık 1-2 gün içinde ise kıl kurdunun tamamı yumurta kesesi ile birlikte dışarı atılır.

Kıl kurduna ne iyi gelir, nasıl geçer Bağırsak parazitleri (tenyalar) nasıl dökülür

Kıl kurdu nasıl tedavi edilir?

Kıl kurduna ne iyi gelir sorusu akla doğal kıl kurdu tedavisini getirir. Soğan suyu, çiğ sarımsak, Hindistan cevizi yağı ve kabak çekirdeği gibi doğal yöntemlerle kıl kurdu tedavi edilse de öncelikle teşhis edilmesi gerekir.

Kıl kurdunda yumurta incelemesi o yumurtaya etki eden ilacın kullanılmasıyla tamamen ortadan kalkar. Mikroskobik inceleme yapılmadan da ilaç alınıp kullanılabilir ancak var olan yumurta üzerinde etkili olan ilacı, inceleme sonucu almak kesin çözümdür. Kıl kurdu tedavisinde yalnızca hasta değil, hızlı bulaşıcılığının olması sebebiyle aile bireylerinin tamamı ilaç alarak tedavi olmak zorundadır. 

Kıl kurdu belirtileri nelerdir?

Kıl kurdunun bilinen en önemli belirtisi anüste kaşıntıdır. Geceleri yaygın olmakla birlikte anüste kaşıntı, ishal, mide bulantısı gibi belirtiler gösterir. Büyük abdestte kıl kurdunun görülmesi, gece uykuda ağız suyunun akması da önemli belirtilerdir. 

    Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
    daha fazla video için
    Astroloji
    KOÇ
    BOĞA
    İKİZLER
    YENGEÇ
    ASLAN
    BAŞAK
    TERAZİ
    AKREP
    YAY
    OĞLAK
    SAKA (KOVA)
    BALIK
    Bugün

    İlişkinizle ilgili konular gündeme gelebilir. Uyum ve denge arayışı içinde olabilirsiniz. Mahkeme ile ilgili işlerinizde gelişmeler yaşanabilir. Anlaşma yapacağınız konulara daha fazla özen göstermelisiniz. Uğraştıran konularla ilgilenmeniz gereken zamanlar olabilir. Akşam saatlerinde daha ciddi konulara yoğunlaşabilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Çalışma arkadaşlarınızla ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. İş hayatınızdaki sorumluluklarınızla ilgilenebilirsiniz. İlişkilerinizde denge arayışı içinde olabilirsiniz. İş düzeninizi oturtmak için yeni fikirler ortaya koyacağınız zamanlar var. Akşam saatlerinde yolculuklar planlamak için iyi bir fırsat yakalayabilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Kendinizi ifade etmek isteyeceğiniz işlerle ilgilenmek isteyebilirsiniz. Uğraştığınız işlerde yaratıcılığınızı ortaya koymaktan keyif alacaksınız. Çevrenizdekilerle birlikte uyumlu enerjinizi sürdürmeniz, işlerinizi bitirmenizi kolaylaştıracaktır. Ortaklı konular gündeme gelebilir. Akşam saatlerinde daha ciddi konularla ilgilenebilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Ailevi konular gündeminizi oluşturabilir. Geçmişinizden getirdiğiniz olaylara daha uyumlu yaklaşmak isteyebilirsiniz. Güven aradığınız kişilere doğru çekilebilirsiniz. İlişkilerinizde denge arayışında olabileceğiniz bir gündesiniz. Güvenlik konusu gündeme gelebilir. Bu konuyu çözmek için uğraşacağınız durumlar olabilir.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    İletişim yoğun olduğu zamanlar sizi bekliyor. Yazışmanın ve konuşmanın yoğun olduğu bir gündesiniz. Yakın çevrenizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Ortaklı konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. İlişkilerinizde uyum ve denge arayacağınız zamanlar var. Akşam saatlerinde önemli konular gündeminizi oluşturabilir.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Cüzdanınıza ait konular gündeminizi oluşturabilir. Maddi kaynaklarınızı dengelemek isteyebilir ve yeni düzenlemeye gidebilirsiniz. Kişisel yeteneklerinizi kullanarak bitireceğiniz işlere yoğunlaşabilirsiniz. Başkalarından alacağınız desteklerle çalışmalarınızı kolayca toparlayabilirsiniz. Anlaşmalara özen göstermelisiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Yeni başlangıçlar yapmak isteyeceğiniz zamanlar olabilir. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konulara yönelebilirsiniz. İlişkilerinizde uyum ve denge içinde olmak sizin için önemli olabilir. Ortaklı konular gündeme gelebilir. Akşam saatlerinde daha önemli olaylarla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Beslenmenize özen göstermeniz gerekebilir.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bilinmeyen konular gündeminizi meşgul edebilir. Gizli kalan olaylara karşı kabullenme içinde olabilirsiniz. Kayıplar yaşamamaya özen gösterin. Elinizde olmayan nedenlerle başınıza gelen olaylar için kendinizi suçlamayın. İkili ilişkileriniz gün içinde önem kazanabilir. Ortaklı konular gündeme gelebilir, anlaşmalarda dikkatli davranın.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Gelecek beklentinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Ortaklı konulara özen göstermelisiniz. İkili ilişkilerinizde uyum ve denge arayışı içinde olabilirsiniz. Uğraştıran durumlara karşı kendinizi korumaya çalışın. Akşam saatlerinde daha ciddi meselelerle ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Yapacağınız anlaşmalarda dikkatli olun.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    İş hayatınızla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Hedeflerinize ulaşmak için çalışma arkadaşlarınızla uyum içinde olmak isteyebilirsiniz. İlişkilerinizde anlayış içinde olmak size de iyi gelecektir. Ortaklı konularla ilgileneceğiniz zamanlar olabilir. Karşılıklı yapacağınız anlaşmalar özenli davranmakta fayda var. Çalışma hayatınızda yoğunluk söz konusu.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Yeni ufuklara açılmak ve yeni şeyler öğrenmek için kendinizi istekli ve heyecanlı hissedebilirsiniz. Ruhsal olarak kendinizi iyi hissetmek için etrafınızdakilerle uyum içinde olmak size iyi gelecektir. Yabancılarla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Akşam saatlerinde daha ciddi konular gündeme gelebilir.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Endişe ettiğiniz konular gündeme gelebilir. Etrafınızdaki kişilerle uyum içinde olmak isteyebilirsiniz. Gelişmeler sizi farklı yönlere itebilir. Bugün ortaklı para konuları sizi etkileyecek konular arasında. Yapacağınız anlaşmalarda daha dikkatli olmanızda fayda var. Akşam saatlerinde daha ciddi konularda sorumluluk almak durumunda kalabilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Hafta Hafta Gebelik

    Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

    Günün Yazıları
    Tülin Açıkbaş
    Tülin AçıkbaşKorona günlerinde beslenme
    Ezgi Kasapoğlu
    Ezgi KasapoğluBuz lazer nedir? Buz lazer gerçekten işe yarar mı?
    Nilüfer Pazvantoğlu
    Nilüfer PazvantoğluPost Covid Programı nedir?
    Dr. Sevgi Ekiyor
    Dr. Sevgi EkiyorAmeliyatsız meme ve popo dolgunlaştırmak mümkün!
    Ekin Eylem Ulaş
    Ekin Eylem UlaşElflerin mutfağından nefis bir lezzet: Lembas
    Op.Dr. Evrim Uçkunkaya
    Op.Dr. Evrim UçkunkayaYağ enjeksiyonu ile doğal güzellik
    İlişki Yaşam ve Yönetici Koçu Ayşen Tek
    İlişki Yaşam ve Yönetici Koçu Ayşen TekGerçek aşka tüm benliğinle hazır mısın?
    Uzm. Klinik Psikolog Gülçin Keskin
    Uzm. Klinik Psikolog Gülçin KeskinSevişmenin önündeki engeller
    Alp Türkalp
    Alp TürkalpEVİM sektörüne özel yazılım
    Prof. Dr. Selçuk İnanlı
    Prof. Dr. Selçuk İnanlıHangi durumlarda revizyon rinoplasti estetiğine ihtiyaç duyulur?
    En Çok İzlenen Videolar
    Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?
    Kısa sürede estetik bir gülüşe sahip olunabilir mi?Kısa sürede estetik bir gülüşe sahip olunabilir mi?
    Uzaktan eğitimde çocuğunuzun okul başarısını nasıl destekleyebilirsiniz?Uzaktan eğitimde çocuğunuzun okul başarısını nasıl destekleyebilirsiniz?
    Şeffaf plak tedavisi kimlere ve nasıl uygulanır?Şeffaf plak tedavisi kimlere ve nasıl uygulanır?

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Orta kulak iltihabına ne iyi gelir, nasıl geçer? Tedavi ve çözüm önerileri

    Orta kulak iltihabına ne iyi gelir, nasıl geçer? Tedavi ve çözüm önerileri

    Morarmaya ne iyi gelir, nasıl geçer? Evde vücuttaki morluklar nasıl geçirilir?

    Morarmaya ne iyi gelir, nasıl geçer? Evde vücuttaki morluklar nasıl geçirilir?

    Grip belirtileri nelerdir? Grip nasıl geçer, gribe iyi gelen şeyler nelerdir?

    Grip belirtileri nelerdir? Grip nasıl geçer, gribe iyi gelen şeyler nelerdir?

    Mide iltihabına ne iyi gelir, nasıl geçer? Mide iltihabı olanlar ne yemeli, ne yememeli?

    Mide iltihabına ne iyi gelir, nasıl geçer? Mide iltihabı olanlar ne yemeli, ne yememeli?

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet