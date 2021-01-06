Kıl kurduna ne iyi gelir, nasıl geçer? Bağırsak parazitleri (tenyalar) nasıl dökülür?

Enterobiasis, yani kıl kurdu en yaygın bağırsak paraziti türüdür. Kıl kurdu, yumurtasının bulunduğu her ortamdan rahatlıkla bulaşır. Kıl kurdu, özellikle el hijyeni iyi yapılamadığı durumlarda daha da yaygındır. Yumurtalar ağız yoluyla alınır ve bağırsak mukozasına yerleşir. Bağırsaklar kıl kurdunun en rahat yaşama alanıdır. Zararsız olmakla birlikte yaşam kalitesini olumsuz etkilemesi, en kısa sürede tedavi edilmesini gerektirir.

Kıl kurdu nasıl bulaşır?

Kıl kurdunun yaygın olması kolaylıkla bulaşabilir olmasından kaynaklanır. İç çamaşırı, tuvalet, iyi temizlenmemiş yiyecekler, havlu ve okullar bulaşıcılığı arttıran en önemli etkendir. Yumurtalar ağız yoluyla alınır ve kalın bağırsağa kadar ulaşır. Oral yolla alınan yumurtalar kalınbağırsağa yerleşir ve bağırsak duvarına yapışır. Oradan hızla anüse ulaşır. En yaygın belirtilerinden biri anüste kaşıntıdır. Bununla birlikte kıl kurdu, sürekli yeni yumurtalar bırakarak yaşamını sürdürür.

Kıl kurdu nasıl teşhis edilir?

Bağırsak parazitlerinin tamamı ve kıl kurdu, yumurta tayini ile teşhis edilir. Gaitanın mikroskobik incelenmesi ile yumurta tayini kısa sürede yapılır. Yumurtaların mikroskop altında incelenmesi sonucunda reçete edilen ilacın bir veya iki doz kullanılması yeterli gelir. İlaç alımından yaklaşık 1-2 gün içinde ise kıl kurdunun tamamı yumurta kesesi ile birlikte dışarı atılır.

Kıl kurdu nasıl tedavi edilir?

Kıl kurduna ne iyi gelir sorusu akla doğal kıl kurdu tedavisini getirir. Soğan suyu, çiğ sarımsak, Hindistan cevizi yağı ve kabak çekirdeği gibi doğal yöntemlerle kıl kurdu tedavi edilse de öncelikle teşhis edilmesi gerekir.

Kıl kurdunda yumurta incelemesi o yumurtaya etki eden ilacın kullanılmasıyla tamamen ortadan kalkar. Mikroskobik inceleme yapılmadan da ilaç alınıp kullanılabilir ancak var olan yumurta üzerinde etkili olan ilacı, inceleme sonucu almak kesin çözümdür. Kıl kurdu tedavisinde yalnızca hasta değil, hızlı bulaşıcılığının olması sebebiyle aile bireylerinin tamamı ilaç alarak tedavi olmak zorundadır.

Kıl kurdu belirtileri nelerdir?

Kıl kurdunun bilinen en önemli belirtisi anüste kaşıntıdır. Geceleri yaygın olmakla birlikte anüste kaşıntı, ishal, mide bulantısı gibi belirtiler gösterir. Büyük abdestte kıl kurdunun görülmesi, gece uykuda ağız suyunun akması da önemli belirtilerdir.