Kilo verdiren hem sağlıklı hem de lezzetli 2 tarif

Beslenme ve Diyet Uzmanı Nur Ecem Baydı Ozman, vücutta kas dokusunun oranı ne kadar fazlaysa metabolizma hızının da o kadar fazla olduğuna dikkat çekerek, “Bunun aksine hareketsizlik ve hatalı beslenme nedeniyle yağ kitlesinin oranı arttıkça ve buna paralel olarak kas kitlesinin oranı düştükçe, metabolizma hızı yavaşlıyor. Bunun sonucunda kilo artışı veya alınan kiloların verilmesinde güçlük kaçınılmaz hale geliyor.” diyor. Bunun üzerine Beslenme ve Diyet Uzmanı Nur Ecem Baydı Ozman, metabolizmayı hızlandıran hem sağlıklı hem de lezzetli 2 tarifi paylaştı.

İşte kilo verdiren yeşil çaylı smoothie ve yulaflı yeşil omlet tarifi...

Yeşil çaylı smoothie

Malzemeler:

-1 su bardağı kadar yeşil çay

-1 çay bardağı kefir

-1 küçük muz

-2 top ceviz

-1 çay kaşığı hindistan cevizi rendesi

Hazırlanışı:

1 su bardağı kadar demleyip soğuttuğunuz yeşil çayı; 1 çay bardağı kefir, 1 küçük muz, 2 top ceviz ve 1 çay kaşığı hindistan cevizi rendesiyle birlikte blenderdan geçirin. Hem tok tutucu hem de metabolizmanızı aktif tutmaya yarayan bu smoothie’yi ikindi ara öğününde tercih edebilirsiniz.

Güne proteinli bir başlangıç: Yulaflı yeşil omlet

Malzemeler:

-1 yumurta +1 yumurta beyazı

-2 yemek kaşığı lor peyniri

-2 yemek kaşığı yulaf ezmesi

-Dereotu veya maydanoz

-Bir miktar pul biber ve tuz

Hazırlanışı:

1 yumurta, ek olarak 1 yumurta beyazı, 2 yemek kaşığı lor peyniri, 2 yemek kaşığı yulaf ezmesi, dereotu veya maydanoz, az pul biber, tuz ve arzu ettiğiniz diğer baharatları karıştırıp az yağlı tavada omlet yapabilirsiniz. Bu omlet hem güne hızlı çalışan bir metabolizmayla başlamanızı hem de almanız gereken tüm besin ögelerini pratik bir şekilde tek seferde karşılamanızı sağlar.