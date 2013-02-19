Kimin sperm sayısı daha fazla?

Harvard Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada haftada 15 saat veya daha fazla spor yapan erkeklerin sperm sayısının 5 saatten az spor yapanlara göre %73 daha fazla olduğu görüldü.



Araştırmanın sonuçları British Journal of Sports Medicine isimli dergide yayınlandı.



Uzmanlar haftada 20 saat veya daha fazla televizyon izleyenlerin sperm sayısının ise %44 düştüğünü belirtti.

Fiziksel açıdan aktif olan kişilerde antioksidanların miktarı artıyor. Buna bağlı olarak sperm sayısı da yükseliyor. Hareketsiz kalan kişilerde ise yüksek oksidatif stres sperm üretimini olumsuz etkiliyor.



Araştırmaya yaşları 18-22 arasında değişen 189 üniversite öğrencisi katıldı.



Uzmanlar bebek çalışmalarına başlamış çiftlerin fiziksel olarak aktif olmalarının daha hızlı sonuç getireceğini vurguluyor.