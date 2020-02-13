Kolay kısır tarifi - Kısır nasıl yapılır?
Altın günlerinin yıldızı en lezzetli kısır tarifini sizinle paylaşıyoruz. Kolay ve orjinal kısır tarifini sevdiklerinize ve beş çayına hızlıca hazırlayabilirsiniz. Peki, kolay kısır nasıl yapılır? İşte en lezzetli kısır yapımı için kısır malzemeleri...
Herkes kısır yapabilir ama herkes orjinal kısır yapamaz. Altın günlerinin vazgeçilmezi olan kolay ve orjinal kısır tarifi için haberimizi okumaya devam edin. Sade, kolay ve orjinal kısır tarifini evde yapmanız oldukça basit! Beş çayının yıldızı olan kolay kısır tarifini hiç uzatmadan açıklıyoruz. Peki, kısır nasıl yapılır? İşte kolay, sade, orjinal ve en lezzetli kısır tarifi...
Kısır malzemeleri:
-1 bardak ince bulgur
-5 yaprak marul
-1 demet maydanoz
-5 taze soğan
-1 çay bardağı zeytinyağı
-Nar ekşisi
-Karabiber, pul biber, kimyon, tuz
-1 tatlı kaşığı biber salçası
-1 tatlı kaşığı domates salçası
Kolay ve orjinal kısır yapımı:
-İnce bulguru, çekecek kadar sıcak suyla ıslatın. Kapağını kapatıp 5 dakika kadar bekletin.
-Bulgurun içerisine salça, zeytinyağı, nar ekşisi ve baharatları ekleyip iyice karıştırın.
-Yeşillikleri de ince ince kıyıp ilave ettikten sonra karıştırmaya devam edin.
Afiyet olsun.