Kısırlığın sebebi aracınız olabilir!

Dondurucu havalarda başvurduğumuz araç koltuk ısıtıcıları, erkeklerde kısırlığa neden olabiliyor. Yapılan son araştırma ve yayınlanan makaleler, araç koltuk ısıtıcılarının erkek üreme organlarındaki ısıyı, vücut ısısına göre 2 derece kadar artırdığını ortaya koydu. Peki bu ne demek?



Eurofertil Tüp Bebek Merkezleri Embriyoloji ve Androloji Loboratuvarları Şefi Dr. Elif Ergin, üreme organlarındaki ısı artışıyla sperm sayısı, hareketliliği ve kalitesinde azalma olduğunun altını çizerek; “Erkeklerde sperm üretimi vücut normal ısısının 1 derece altında gerçekleşir. Oysa son yapılan araştırmalar, wi-fi kullanan dizüstü bilgisayarlar ile araç koltuk ısıtıcılarının erkek üreme organlarındaki ısıyı, normal vücut ısısının 2 derece üzerine çıkardığını tespit etti. Fertility and Sterility dergisinde yayımlanan bir deneysel çalışmanın sonucuna göre; eğer bacaklar kapalı bir şekilde kucakta dizüstü bilgisayar ile oturulursa 11 dakika, bacaklar kapalı bir şekilde, koruyucu ped ile oturulursa 14 dakika sonra ve bacaklar açık şekilde koruyucu ped ile oturulduğunda 28 dakika sonra ısı 1 derce artıyor” dedi.



Dr. Elif Ergin, kablosuz internete bağlı dizüstü bilgisayarı ile ilgili yapılan araştırma sonuçlarını şöyle değerlendirdi; “Bu çalışma kablosuz internete bağlı dizüstü bilgisayar kullanımının erkek spermi üzerine olan etkisinin incelendiği ilk çalışmadır. Araştırma sonucunda radyasyon altında kalan spermlerin ileri hareketlerinde azalma, hareketsiz sperm oranında ise artma tespit edildi. Ayrıca wi-fi’ye bağlı bilgisayara yakın duran spermlerde, yüksek oranda DNA hasarı tespit edildi.”