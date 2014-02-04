Kısırlık ilişkileri nasıl etkiliyor?
Danimarkalı uzmanların yaptığı araştırmalara göreüreme sorunu yaşayan çiftlerde boşanma ihtimali artıyor.
Araştırmacılar fertilite desteği almış çiftleri doktora ilk ziyaretlerinden sonra incelemeye başladı. İlk doktor kontrolünden sonraki 12 yıl içerisinde bebek sahibi olamamış kadınların hamile kalmış olanlara oranla boşanma riskinin 3 kat daha fazla olduğu kaydedildi.
1990-2006 yılları arasında gerçekleştirilen araştırmaya 47.500 kadın katıldı. Bu grubun %57'si tedavi sonrasında çocuk sahibi olabildi.
Danimarkalı uzmanlardan Trille Kristina Kjaer, " Bulgularımız fertilite tedavisi sonrasında çocuk sahibi olamayan çiftlerin boşanma riskinin daha yüksek olduğunu gösteriyor. Kadınlar bu durumdan daha yoğun etkileniyor. Bebek sahibi olamayan çiftlerde stres seviyesinin artması ilişkiyi olumsuz etkileyebiliyor," dedi.
Uzmanlar elbette kısırlığın boşanmaya sebep olduğu sonucunu çıkarmıyor, ancak bu tip durumlarda karşılıklı anlayışın devreye girmesi ve uzman desteği alınması büyük önem arz ediyor.