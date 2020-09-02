Kışlık domates sosu nasıl yapılır?
Mutfakta her daim ihtiyaç duyulan domates sosunu, en sağlıklı şekilde kış mevsiminde de yemeye devam edebilirsiniz. Menemende kahvaltılık sos olarak veya makarnada kullabileceğiniz domates sosunu evde yapıp kış boyunca tüketebililirsiniz. Peki, evde kışlık domates sosu nasıl yapılır? İşte içerisindeki vitamini koruyarak hazırlayabileceğiniz kışlık domates sosu tarifi...
Kışlık domates sosu hazırlamanın püf noktaları
- Domatesleri olabildiğince susuz ve etli olanlardan seçmek gerekir.
- Domateslerin çekirdeklerini ayırmak istiyorsanız rendeleme işleminden sonra iyice süzün.
1. adım: Domatesleri yıkadıktan sonra kabuklarını soyun ve birkaç parçaya ayıracak şekilde doğrayın.
2. adım: Uygun büyüklükte bir tencereye domatesleri ve tuzu koyup altını açın.
3. adım: Domatesler sularını salmaya başladığında aralıklarla karıştırın. Kaynamaya başladıkça da altını kısıp sonrasında tekrar açın.
4. adım: Yarım saatten sonra domatesler suyunu çekmeye başlayacaktır. Kıvam koyulaşmaya başlayınca domatesleri blenderdan geçirip birkaç dakika daha pişirin.
5. adım: Sıcakken bir bez veya havlu yardımıyla kavanozlara hazırladığınız domates sosunu doldurun. Kapaklarını kapattıktan sonra kavanozları ters çevirip 1 gün bekletin.
Son adım: Kavanozları kontrol edip taşan varsa o domates sosunu tekrar ısıtıp kavanoza tekrar doldurun.
Domates sosunuzu ister kahvaltıda ister yemeklerinizde afiyetle kullanın.