Kışlık salatalık turşusu nasıl yapılır? - Kornişon turşu tarifi

Kışın özellikle sıkça tükettiğimiz salatalık turşusu tarifini sizinle paylaşıyoruz. Neredeyse her yemeğin yanına yakışan ve kornişon olarak adlandırılan salatalıklardan hazırlayabileceğiniz kornişon turşu için malzemeler oldukça basit. Birazdan vereceğimiz salatalık turşusu tarifi diğer salatalık turşusu tarifleriyle karıştırılmasın. Bu salatalık turşusu tarifini diğer tariflerden ayıran en önemli özelliği içerisine sıcak, kaynar halde su koyuluyor olması. Salatalık turşusunun içerisine kaynar su koyuluyor olması sizi şaşırtmasın, bu halde yapılan turşusunun tadı daha kıtır kıtır ve lezzetli oluyor. Peki, kışlık salatalık turşusu nasıl yapılır? Kornişon turşu nasıl yapılır, sorularının cevaplarını vermeden önce salatalık turşusu yaparken dikkat edilmesi gereken püf noktalarından kısaca bahsedelim...

İşte salatalık turşusu veya kornişon turşu yaparken dikkat edilmesi gereken püf noktalar…

-Öncelikle salatalık turşusuna kullandığımız salatalık, biber yerli ürün olmalı ve taze olmalı, salatalığın ucundaki o saplar kopartılmamalı, salatalıklar 4-5 yerinden iğne ile delinmelidir.

-Salatalıkların boyutu da lezzetli bir turşu yapmak için oldukça gerekli olan şartlar arasındadır. Küçük boy salatalıklar tercih edilmelidir.

-Salatalık turşusu yaparken plastik şişeler değil, cam kavanozlar tercih edilmelidir.

Turşusunuzun sert ve ekşi olmasını istiyorsanız içerisine muhakkak kaya tuzu veya beyaz sirke ilave etmeniz gerekir.

-Doğal turşunun rengi önce bulanık olur sonra bulanıklık dibe çöker suyu berraklaşır.

-Turşuya koyacağınız tuz miktarını ayarlamak için tuzu suda eritip tadına bakabilirsiniz veya yumurta ile ölçebilirsiniz.Tuzlu suya atılan taze yumurta suyun üstüne çıkarsa tuz miktarı turşu için yeterli demektir.

-Turşunun daha çabuk olmasını isterseniz fermantasyonu hızlandırmak için kavanozun dibine bir avuç nohut eklenir.

-Turşuya teklenecek tane karabiber ve defne yaprağı hoş bir aroma ve lezzet verir.

-Turşunun içine kereviz yaprakları konulabilir.

Salatalık turşusu hakkında püf noktalarını da verdikten sonra salatalık turşusu tarifimize geçebiliriz. İşte yapımı oldukça basit ve tadı damaklardan düşmeyecek salatalık turşusu tarifimiz.

Kornişon turşu tarifi için malzemeler:

- 1 kg turşuluk salatalık

- 1 çorba kaşığı kaya tuzu

- 1 buçuk bardak üzüm sirkesi

- 3 diş sarımsak

- Aldığı kadar sıcak su

Kışlık salatalık turşusu nasıl yapılır?

1. adım: İlk olarak salatalıkları iyice temizleyin ve bol suyla yıkayın. Daha sonra sap kısımlarını çok derin olmayacak şekilde kesin.

2. adım: Daha sonra salatalıkları kavanozlara yerleştirip aralarına sarımsakları dizin.



3. adım: Ayrı bir kabın içerisine sirkeyi, kaya tuzunu alıp karıştırın.

4. adım: Daha sonra bu karışımı salatalıkları ve sarımsağı koymuş olduğunuz kavanozun içerisine yerleştirin.

5. adım: Kavanozu ters çevirip 1 saat kadar bu şekilde bekletin. Sonra düzeltin.

Son adım: Daha sonra güneş görmeyen bir ortamda bir hafta kadar muhafaza etmeniz yeterli olacaktır.