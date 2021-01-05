SaÄŸlÄ±k

MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
HaberlerSaÄŸlÄ±k Haberleri KÄ±zamÄ±k Belirtileri Nelerdir? KÄ±zamÄ±ÄŸÄ±n Tedavisi NasÄ±l YapÄ±lÄ±r?
05.01.2021 - 13:51 |

KÄ±zamÄ±k Belirtileri Nelerdir? KÄ±zamÄ±ÄŸÄ±n Tedavisi NasÄ±l YapÄ±lÄ±r?

Ã‡ocuk hastalÄ±ÄŸÄ± olarak bilinen kÄ±zamÄ±k, virÃ¼s yolu ile bulaÅŸan bir rahatsÄ±zlÄ±k. Genel olarak Ã§ocuk hastalÄ±klarÄ± grubunda kabul gÃ¶rmekle birlikte Ã§ocukluk dÃ¶neminde aÅŸÄ± ve tedavisi uygun biÃ§imde yapÄ±lmamasÄ± halinde yetiÅŸkinlik ya da yaÅŸlÄ±lÄ±k dÃ¶nemlerinde de geÃ§irilebilen bir hastalÄ±ktÄ±r. KÄ±ÅŸ ve sonbahar mevsimlerinde artÄ±ÅŸ gÃ¶steren kÄ±zamÄ±k hastalÄ±ÄŸÄ±na dair kÄ±zamÄ±k belirtileri nelerdir? KÄ±zamÄ±ÄŸÄ±n tedavisi nasÄ±l yapÄ±lÄ±r? Konu baÅŸlÄ±klarÄ±nÄ± sizler iÃ§in derledik.Â

KÄ±zamÄ±k Belirtileri Nelerdir? KÄ±zamÄ±ÄŸÄ±n Tedavisi NasÄ±l YapÄ±lÄ±r?
ABONE OL

Â 

Â KÄ±ÅŸ aylarÄ±nÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda ilkbahar aylarÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda Ã¶zellikle mart ve soÄŸuk geÃ§en nisan aylarÄ±nda Ã¼st seviyelere Ã§Ä±kan kÄ±zamÄ±k, rubeola adÄ± ile de tanÄ±nan bulaÅŸÄ±cÄ± bir hastalÄ±ktÄ±r. Yaz aylarÄ±nda pek gÃ¶rÃ¼lmeyen kÄ±zamÄ±k salgÄ±nlara yol aÃ§abileceÄŸi ve hatta aÅŸÄ± olunmamasÄ± halinde Ã§ocuk Ã¶lÃ¼mlerine sebep olan son derece ciddi bir rahatsÄ±zlÄ±ktÄ±r. DÃ¼nya SaÄŸlÄ±k Ã–rgÃ¼tÃ¼ tarafÄ±ndan tedavisinin bilhassa kÄ±zamÄ±k aÅŸÄ±sÄ±nÄ±n yapÄ±lmamasÄ±na baÄŸlÄ± olarak her 2,6 milyon insanÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi tespitinde bulunulmaktadÄ±r.Â 

Â KÄ±zamÄ±k Belirtileri Nelerdir?

Â KÄ±zamÄ±k belirtileri ve semptomlarÄ± virÃ¼se maruz kalÄ±nmasÄ±ndan itibaren yaklaÅŸÄ±k olarak 10 ila 14 gÃ¼n sonra gÃ¶rÃ¼lmektedir. KÄ±zamÄ±k belirtileri ÅŸÃ¶yledir:Â 

Â - YÃ¼ksek ateÅŸ

Â - Hafif titreme

Â - Kuru Ã¶ksÃ¼rÃ¼k

Â - BoÄŸaz aÄŸrÄ±sÄ±

Â - Burun akÄ±ntÄ±sÄ±

Â - HapÅŸÄ±rma

Â - IÅŸÄ±ÄŸa duyarlÄ±, ÅŸiÅŸmiÅŸ, aÄŸrÄ±lÄ± ve iltihaplÄ± gÃ¶zler (konjonktivit)

Â - Yorgunluk

Â - VÃ¼cutta dÃ¶kÃ¼ntÃ¼

Â - AÄŸÄ±z iÃ§inde kÃ¼Ã§Ã¼k grimsi beyaz lekeler (koplik lekeleri)Â 

Â 

Â KÄ±zamÄ±k dÃ¶kÃ¼ntÃ¼sÃ¼ ve ateÅŸi ortalama olarak 4-5 gÃ¼n sÃ¼rmektedir. Kuru Ã¶ksÃ¼rÃ¼k ise 10 gÃ¼n kadar devam eder. BeÅŸ gÃ¼nden fazla sÃ¼ren ateÅŸ durumunda ise kÄ±zamÄ±ÄŸa baÄŸlÄ± geliÅŸebilen komplikasyonlar dikkate alÄ±nmalÄ±dÄ±r. Bu komplikasyonlar genellikle orta kulak iltihabÄ± ile zatÃ¼redir.Â 

Â KÄ±zamÄ±ÄŸÄ±n Tedavisi NasÄ±l YapÄ±lÄ±r?

Â Â KÄ±zamÄ±k hastalÄ±ÄŸÄ± tedavisi Ã§oÄŸunlukla aile tarafÄ±ndan ev ortamÄ±nda saÄŸlanÄ±r. KÄ±zamÄ±k adÄ±na Ã¼retilen ve kesin bir sonuÃ§ elde edilen bir tedavi metodu henÃ¼z mevcut deÄŸildir. Bununla birlikte doktorlar tarafÄ±ndan hastalÄ±k sÃ¼recinin aÄŸrÄ±sÄ±z bir ÅŸekilde geÃ§irilebilmesi iÃ§in ateÅŸ dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼ ile sakinleÅŸtiriciler verilmektedir. Ä°lk etapta evde 20Â°C altÄ±nda bir sÄ±caklÄ±k oluÅŸturulur. Islak bez ile hasta kiÅŸinin ateÅŸinin dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmesi saÄŸlanÄ±r. Beslenme bakÄ±mÄ±ndan Ã¶zellikle protein iÃ§eren kÄ±rmÄ±zÄ± et, sÃ¼t ile sÃ¼t Ã¼rÃ¼nleri, yeÅŸil sebzeler ve C vitamini iÃ§eren meyvelerin bolca tÃ¼ketimine Ã¶zen gÃ¶sterilir.Â 

Â 

Â Hasta olan kiÅŸinin odasÄ± sÄ±klÄ±kla havalandÄ±rÄ±lÄ±r ve ateÅŸinin dÃ¼ÅŸmesine yardÄ±mcÄ± olacak bir ortam oluÅŸturulur. DÃ¶kÃ¼ntÃ¼lerin oluÅŸmasÄ± durumunda kaÅŸÄ±nma baÅŸlasa da kaÅŸÄ±nmadan mutlaka kaÃ§Ä±nÄ±lmalÄ±dÄ±r. Yine hasta kiÅŸinin, gÃ¼neÅŸle temas etmesinden de kesinlikle kaÃ§Ä±nÄ±lmalÄ±dÄ±r. Belirli bir sÃ¼reÃ§ sonrasÄ± kÄ±zamÄ±k belirtilerinin yavaÅŸÃ§a azalarak vÃ¼cudun normal haline dÃ¶nmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼lecektir. KÄ±zamÄ±k tedavisinde bol su tÃ¼ketimi ve baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sistemini gÃ¼Ã§lendiren bir beslenme programÄ± uygulanmalÄ±dÄ±r.Â 

Â KÄ±zamÄ±ÄŸÄ± Ã–nlemek iÃ§in Neler YapÄ±lmalÄ±dÄ±r?Â 

KÄ±zamÄ±ÄŸÄ± Ã¶nlemenin en gÃ¼venilir, etkili ve en kolay yolu aÅŸÄ±lamadÄ±r. Ä°lk doz aÅŸÄ±lama sonrasÄ± kÄ±zamÄ±ÄŸa karÅŸÄ± koruma%93, ikinci doz kÄ±zamÄ±k aÅŸÄ±sÄ±ndan sonra ise kÄ±zamÄ±ÄŸa karÅŸÄ± koruma dÃ¼zeyi %97'ye Ã§Ä±kmaktadÄ±r. KÄ±zamÄ±ÄŸÄ±n toplum iÃ§inde yayÄ±lmasÄ±nÄ± Ã¶nlemek iÃ§in hastalÄ±ÄŸÄ±n bulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±ndan ÅŸÃ¼phe duyulan kiÅŸilerin saÄŸlÄ±klÄ± kiÅŸilerden uzak tutulmasÄ± gereklidir.

Â Bebeklerde KÄ±zamÄ±k HastalÄ±ÄŸÄ± SÃ¼reci NasÄ±ldÄ±r?Â 

Â Ã‡ocukluk ve bebeklik dÃ¶nemlerinde sÄ±klÄ±kla gÃ¶rÃ¼len bir hastalÄ±ktÄ±r. KÄ±zamÄ±k hastalÄ±ÄŸÄ± bebeklerde gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ zaman Ã§ok ciddi riskleri olan bir duruma sebebiyet verir. Bunun ana nedeni hastalÄ±ÄŸÄ±n bir sonucu olan ÅŸiddetli ishal, yÃ¼ksek ateÅŸ ile iÅŸtahsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n bebeklerde ve zayÄ±f bir baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸa haiz Ã§ocuklarda Ã¶lÃ¼mcÃ¼l etkilere sebep olabilmesidir.

Â KÄ±zamÄ±k hastalÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin tutulan istatistiklerde bir yÄ±lda gÃ¶rÃ¼len vakalarda 5 yaÅŸ altÄ±nda Ã§ocuklarÄ±n Ã¶lÃ¼m riskinin yÃ¼ksek olduÄŸu ortaya konulmuÅŸtur. 2000 yÄ±lÄ±ndan sonra zorunlu olarak uygulanan aÅŸÄ± programÄ±yla Ã§ocuklarda kÄ±zamÄ±ÄŸa yakalanma oranÄ± bir hayli azalmÄ±ÅŸtÄ±r. YapÄ±lan aÅŸÄ±lar sayesinde Ã§ocuklarda %90 gibi yÃ¼ksek bir oranda hastalÄ±ÄŸa karÅŸÄ± baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k kazanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼lmektedir.Â 

Â 

    Eda Ä°le Ne KonuÅŸtuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavÄ±rlarÄ± ve giyim tarzÄ± ile birçok kiÅŸinin beÄŸenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuÄŸu oldu.
    daha fazla video iÃ§in
    Astroloji
    KOÇ
    BOÄžA
    Ä°KÄ°ZLER
    YENGEÇ
    ASLAN
    BAÅžAK
    TERAZÄ°
    AKREP
    YAY
    OÄžLAK
    SAKA (KOVA)
    BALIK
    BugÃ¼n

    EÅŸinizle ilgili konular gündeminizi oluÅŸturabilir. Sabah saatlerinde olaylara karÅŸÄ± daha iyimser tavÄ±r sergileyebilirsiniz. Gün boyu enerjilerin akÄ±cÄ± olmasÄ± sizin dengede kalmanÄ±zÄ± saÄŸlayacak. Ä°kili iliÅŸkilerde bazen küçük tartÄ±ÅŸmalar yaÅŸanabilir. Ruhsal ve bedensel uyumunuz sayesinde bu durumlarÄ±n üstesinden kolayca gelebilirsiniz.DevamÄ±nÄ± Oku

    DevamÄ±nÄ± Oku
    BugÃ¼n

    Bugün çalÄ±ÅŸma hayatÄ±nÄ±zdaki olaylar gündeminizi etkileyebilir. Sabah erken saatlerinde kendinizi güven içinde hissedebilirsiniz.  Ä°ÅŸlerinizle ilgili riskler almak isteyeceÄŸiniz zamanlar var. Akademik konularla ilgilenmeniz gerekebilir. ÇalÄ±ÅŸma ortamÄ±nÄ±zda yaÅŸayacaÄŸÄ±nÄ±z gerginliklere karÅŸÄ± dikkatli olmalÄ±sÄ±nÄ±z. Beslenmenize de özen göstermelisiniz.DevamÄ±nÄ± Oku

    DevamÄ±nÄ± Oku
    BugÃ¼n

    Gündeminizi aÅŸk, yaratÄ±cÄ±lÄ±k, heyecan duyduÄŸunuz konular oluÅŸturuyor. Kendinizi ifade etmek isteyeceÄŸiniz, yaratÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± kullanacaÄŸÄ±nÄ±z uÄŸraÅŸlara yönelebilirsiniz. HarcamalarÄ±nÄ±zÄ± abartmamaya özen göstermelisiniz. Åžans oyunlarÄ±nda kÄ±smetiniz açÄ±k olabilir. Gün içinde eksik iletiÅŸimden doÄŸan küçük tartÄ±ÅŸmalardan sakÄ±nmalÄ±sÄ±nÄ±z.DevamÄ±nÄ± Oku

    DevamÄ±nÄ± Oku
    BugÃ¼n

    Ev hayatÄ±nÄ±zla ilgili konular ön planda olabilir. Dengeli enerjiler içinde olacaÄŸÄ±nÄ±z bir gündesiniz. BabanÄ±zla ilgili konularla ilgileneceÄŸiniz zamanlar olabilir. Evinizle ilgili ufak tefek iÅŸlerinizi halletmek isteyebilirsiniz. Ä°ÅŸtahÄ±nÄ±zÄ± kontrol etmekte zorlanabilirsiniz. ÇÄ±kmak istediÄŸiniz seyahat planlarÄ±nÄ±z gündeme gelebilir.DevamÄ±nÄ± Oku

    DevamÄ±nÄ± Oku
    BugÃ¼n

    Bugün hareketli bir gün geçirebilirsiniz. YakÄ±n çevrenizdeki olaylar gündeminizi etkileyebilir. Genel olarak iyimser bir ruh hali içinde olabilirsiniz. ÖÄŸrenmeye açÄ±ksÄ±nÄ±z. YanlÄ±ÅŸ anlaÅŸÄ±lmalardan doÄŸan bazÄ± gerilimler yaÅŸanabilir. SakinliÄŸinizi korumanÄ±zda fayda var. Ticari konularla ilgili yapacaÄŸÄ±nÄ±z yazÄ±ÅŸmalara özen göstermelisiniz.DevamÄ±nÄ± Oku

    DevamÄ±nÄ± Oku
    BugÃ¼n

    Maddi konularla ilgili dalgalanmalar gündeminizi etkileyebilir. HarcamalarÄ±nÄ±zÄ± gözden geçirmek isteyebilir. Yeni bir bütçe planlamasÄ±na gidebilirsiniz. Ä°ÅŸlerinizde baÅŸarÄ±lÄ± sonuçlar elde edeceÄŸiniz zamanlar var. ÅžanslÄ± bir gününüzdesiniz. Ä°ÅŸ hayatÄ±nÄ±zda baÅŸkalarÄ±ndan alacaÄŸÄ±nÄ±z destekle gün içinde daha rahat ilerleyebileceksiniz.DevamÄ±nÄ± Oku

    DevamÄ±nÄ± Oku
    BugÃ¼n

    KiÅŸisel açÄ±dan önem verdiÄŸiniz konularla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Enerjisi yüksek bir gündesiniz. Yeni baÅŸlangÄ±çlar yapmak isteyeceÄŸiniz zamanlar olabilir. Fikirlerinizi paylaÅŸmak isterken, karÅŸÄ±nÄ±zdakinin düÅŸüncelerine de önem vermeniz faydalÄ± olacaktÄ±r. YanlÄ±ÅŸ anlaÅŸÄ±lmalardan kaynaklanan tartÄ±ÅŸmalardan sakÄ±nÄ±n. Risk alÄ±p, yeni hedefler koyma isteÄŸi içinde olabilirsiniz.DevamÄ±nÄ± Oku

    DevamÄ±nÄ± Oku
    BugÃ¼n

    HayatÄ±nÄ±zda fark etmediÄŸiniz konular, bir anda gündeminizi etkileyebilir. OlaylarÄ± kabullendiÄŸiniz sürece iç uyumunuzu koruyabileceksiniz. YaÅŸanacak küçük sürtüÅŸmeler üzerinde fazla takÄ±lmamanÄ±zÄ± öneririz. Gün içinde akÄ±cÄ± enerjiler var. YaÅŸayacaÄŸÄ±nÄ±z olaylarda bütünü görmek size kolaylÄ±k saÄŸlayacaktÄ±r.DevamÄ±nÄ± Oku

    DevamÄ±nÄ± Oku
    BugÃ¼n

    Sosyal konularÄ±nÄ±zla ilgilenmek isteyeceÄŸiniz bir gündesiniz. ArkadaÅŸlarÄ±nÄ±zla zaman geçirmek size iyi gelecektir. Birlikte yolculuk planlara yapabilirsiniz. Dernek iÅŸlerinize ayÄ±racaÄŸÄ±nÄ±z zamanlar var. Ä°ÅŸten gelecek destekler olabilir. Ä°kili iliÅŸkilerde sakin olmakta fayda var, huzursuzluklar yaÅŸanabilir. Risk almaktan çekinmeyeceÄŸiniz bir gündesiniz.DevamÄ±nÄ± Oku

    DevamÄ±nÄ± Oku
    BugÃ¼n

    Ä°ÅŸ hayatÄ±nÄ±zla ilgili konular gündeminizi oluÅŸturabilir. Sabah saatlerinde kendinizi daha güvende ve huzurlu hissedebilirsiniz. Gün boyu dengeli enerjiler söz konusu. ÇalÄ±ÅŸma hayatÄ±nÄ±zda baÅŸkalarÄ±ndan destek alabileceÄŸiniz zamanlar var.         Ä°letiÅŸim içinde olduÄŸunuz kiÅŸilerle anlaÅŸmazlÄ±klar olabilir, sakin kalmakta sizin için iyi olacaktÄ±r.DevamÄ±nÄ± Oku

    DevamÄ±nÄ± Oku
    BugÃ¼n

    Bugün yeni ufuklara açÄ±lmak arzusu içinde olabilirsiniz. Yeni ÅŸeyler öÄŸrenmek, kendinizi geliÅŸtirmek isteyeceÄŸiniz, keyifli bir gündesiniz. UluslararasÄ± konularla ilgileneceÄŸiniz zamanlar var. DüÅŸüncelerinizi etrafÄ±nÄ±zdaki insanlarla paylaÅŸmak için istekli olabilirsiniz. Ä°kili iliÅŸkilerde öngörülü olmak, çÄ±kacak tartÄ±ÅŸmalarÄ± önleyebilir.DevamÄ±nÄ± Oku

    DevamÄ±nÄ± Oku
    BugÃ¼n

    Duygusal yönden baÄŸlayÄ±cÄ± koÅŸullarla ilgilenmeniz gereken bir gün yaÅŸayabilirsiniz. Kriz yaratan durumlarda sakinliÄŸinizi korumanÄ±zda fayda var. Ä°liÅŸkilerde çÄ±kacak huzursuzluklar gündeminizi etkilemesine izin vermeyin. Genel anlamda akÄ±cÄ± enerjiler var. Parasal konularÄ±nÄ±zla veya banka iÅŸlerinizle ilgilenirken özen göstermelisiniz.DevamÄ±nÄ± Oku

    DevamÄ±nÄ± Oku
    Hafta Hafta Gebelik

    GebeliÄŸinizin kaÃ§Ä±ncÄ± haftasÄ±ndasÄ±nÄ±z?

    Günün YazÄ±larÄ±
    Ezgi KasapoÄŸlu
    Ezgi KasapoÄŸluBuz lazer nedir? Buz lazer gerçekten iÅŸe yarar mÄ±?
    Nilüfer PazvantoÄŸlu
    Nilüfer PazvantoÄŸluPost Covid ProgramÄ± nedir?
    Dr. Sevgi Ekiyor
    Dr. Sevgi EkiyorAmeliyatsÄ±z meme ve popo dolgunlaÅŸtÄ±rmak mümkün!
    Ekin Eylem UlaÅŸ
    Ekin Eylem UlaÅŸElflerin mutfaÄŸÄ±ndan nefis bir lezzet: Lembas
    Op.Dr. Evrim Uçkunkaya
    Op.Dr. Evrim UçkunkayaYaÄŸ enjeksiyonu ile doÄŸal güzellik
    Ä°liÅŸki YaÅŸam ve Yönetici Koçu AyÅŸen Tek
    Ä°liÅŸki YaÅŸam ve Yönetici Koçu AyÅŸen TekGerçek aÅŸka tüm benliÄŸinle hazÄ±r mÄ±sÄ±n?
    Uzm. Klinik Psikolog Gülçin Keskin
    Uzm. Klinik Psikolog Gülçin KeskinSeviÅŸmenin önündeki engeller
    Alp Türkalp
    Alp TürkalpEVÄ°M sektörüne özel yazÄ±lÄ±m
    Prof. Dr. Selçuk Ä°nanlÄ±
    Prof. Dr. Selçuk Ä°nanlÄ±Hangi durumlarda revizyon rinoplasti estetiÄŸine ihtiyaç duyulur?
    Ebru Demirhan
    Ebru DemirhanYetiÅŸemiyor musun?
    En Çok Ä°zlenen Videolar
    KiÅŸiye özel gülüÅŸ tasarÄ±mÄ± nedir, nasÄ±l yapÄ±lÄ±r?KiÅŸiye özel gülüÅŸ tasarÄ±mÄ± nedir, nasÄ±l yapÄ±lÄ±r?
    KÄ±sa sürede estetik bir gülüÅŸe sahip olunabilir mi?KÄ±sa sürede estetik bir gülüÅŸe sahip olunabilir mi?
    Uzaktan eÄŸitimde çocuÄŸunuzun okul baÅŸarÄ±sÄ±nÄ± nasÄ±l destekleyebilirsiniz?Uzaktan eÄŸitimde çocuÄŸunuzun okul baÅŸarÄ±sÄ±nÄ± nasÄ±l destekleyebilirsiniz?
    Åžeffaf plak tedavisi kimlere ve nasÄ±l uygulanÄ±r?Åžeffaf plak tedavisi kimlere ve nasÄ±l uygulanÄ±r?

    Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

    Magnezyum EksikliÄŸi Belirtileri Nelerdir? Magnezyum EksikliÄŸi Nelere Yol Açar?

    Magnezyum EksikliÄŸi Belirtileri Nelerdir? Magnezyum EksikliÄŸi Nelere Yol AÃ§ar?

    Diyabetliler neden virüs ve enfeksiyonlardan daha iyi korunmalÄ±?

    Diyabetliler neden virÃ¼s ve enfeksiyonlardan daha iyi korunmalÄ±?

    Sumak neye iyi gelir? SumaÄŸÄ±n faydalarÄ± nelerdir?

    Sumak neye iyi gelir? SumaÄŸÄ±n faydalarÄ± nelerdir?

    Kolesterol Belirtileri Nelerdir? Yüksek Kolesterol NasÄ±l DüÅŸürülür, Tedavi Yöntemleri

    Kolesterol Belirtileri Nelerdir? YÃ¼ksek Kolesterol NasÄ±l DÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lÃ¼r, Tedavi YÃ¶ntemleriÂ 

    SÄ±radaki Haber

    TÃ¼rkiyeâ€™nin haber yaÅŸam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gÃ¼ndemi kaÃ§Ä±rma!

    Åžimdi DeÄŸilHemen KeÅŸfet