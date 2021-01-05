KÄ±zamÄ±k Belirtileri Nelerdir? KÄ±zamÄ±ÄŸÄ±n Tedavisi NasÄ±l YapÄ±lÄ±r?

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Â KÄ±ÅŸ aylarÄ±nÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda ilkbahar aylarÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda Ã¶zellikle mart ve soÄŸuk geÃ§en nisan aylarÄ±nda Ã¼st seviyelere Ã§Ä±kan kÄ±zamÄ±k, rubeola adÄ± ile de tanÄ±nan bulaÅŸÄ±cÄ± bir hastalÄ±ktÄ±r. Yaz aylarÄ±nda pek gÃ¶rÃ¼lmeyen kÄ±zamÄ±k salgÄ±nlara yol aÃ§abileceÄŸi ve hatta aÅŸÄ± olunmamasÄ± halinde Ã§ocuk Ã¶lÃ¼mlerine sebep olan son derece ciddi bir rahatsÄ±zlÄ±ktÄ±r. DÃ¼nya SaÄŸlÄ±k Ã–rgÃ¼tÃ¼ tarafÄ±ndan tedavisinin bilhassa kÄ±zamÄ±k aÅŸÄ±sÄ±nÄ±n yapÄ±lmamasÄ±na baÄŸlÄ± olarak her 2,6 milyon insanÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi tespitinde bulunulmaktadÄ±r.Â

Â KÄ±zamÄ±k Belirtileri Nelerdir?

Â KÄ±zamÄ±k belirtileri ve semptomlarÄ± virÃ¼se maruz kalÄ±nmasÄ±ndan itibaren yaklaÅŸÄ±k olarak 10 ila 14 gÃ¼n sonra gÃ¶rÃ¼lmektedir. KÄ±zamÄ±k belirtileri ÅŸÃ¶yledir:Â

Â - YÃ¼ksek ateÅŸ

Â - Hafif titreme

Â - Kuru Ã¶ksÃ¼rÃ¼k

Â - BoÄŸaz aÄŸrÄ±sÄ±

Â - Burun akÄ±ntÄ±sÄ±

Â - HapÅŸÄ±rma

Â - IÅŸÄ±ÄŸa duyarlÄ±, ÅŸiÅŸmiÅŸ, aÄŸrÄ±lÄ± ve iltihaplÄ± gÃ¶zler (konjonktivit)

Â - Yorgunluk

Â - VÃ¼cutta dÃ¶kÃ¼ntÃ¼

Â - AÄŸÄ±z iÃ§inde kÃ¼Ã§Ã¼k grimsi beyaz lekeler (koplik lekeleri)Â

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Â KÄ±zamÄ±k dÃ¶kÃ¼ntÃ¼sÃ¼ ve ateÅŸi ortalama olarak 4-5 gÃ¼n sÃ¼rmektedir. Kuru Ã¶ksÃ¼rÃ¼k ise 10 gÃ¼n kadar devam eder. BeÅŸ gÃ¼nden fazla sÃ¼ren ateÅŸ durumunda ise kÄ±zamÄ±ÄŸa baÄŸlÄ± geliÅŸebilen komplikasyonlar dikkate alÄ±nmalÄ±dÄ±r. Bu komplikasyonlar genellikle orta kulak iltihabÄ± ile zatÃ¼redir.Â

Â KÄ±zamÄ±ÄŸÄ±n Tedavisi NasÄ±l YapÄ±lÄ±r?

Â Â KÄ±zamÄ±k hastalÄ±ÄŸÄ± tedavisi Ã§oÄŸunlukla aile tarafÄ±ndan ev ortamÄ±nda saÄŸlanÄ±r. KÄ±zamÄ±k adÄ±na Ã¼retilen ve kesin bir sonuÃ§ elde edilen bir tedavi metodu henÃ¼z mevcut deÄŸildir. Bununla birlikte doktorlar tarafÄ±ndan hastalÄ±k sÃ¼recinin aÄŸrÄ±sÄ±z bir ÅŸekilde geÃ§irilebilmesi iÃ§in ateÅŸ dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼ ile sakinleÅŸtiriciler verilmektedir. Ä°lk etapta evde 20Â°C altÄ±nda bir sÄ±caklÄ±k oluÅŸturulur. Islak bez ile hasta kiÅŸinin ateÅŸinin dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmesi saÄŸlanÄ±r. Beslenme bakÄ±mÄ±ndan Ã¶zellikle protein iÃ§eren kÄ±rmÄ±zÄ± et, sÃ¼t ile sÃ¼t Ã¼rÃ¼nleri, yeÅŸil sebzeler ve C vitamini iÃ§eren meyvelerin bolca tÃ¼ketimine Ã¶zen gÃ¶sterilir.Â

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Â Hasta olan kiÅŸinin odasÄ± sÄ±klÄ±kla havalandÄ±rÄ±lÄ±r ve ateÅŸinin dÃ¼ÅŸmesine yardÄ±mcÄ± olacak bir ortam oluÅŸturulur. DÃ¶kÃ¼ntÃ¼lerin oluÅŸmasÄ± durumunda kaÅŸÄ±nma baÅŸlasa da kaÅŸÄ±nmadan mutlaka kaÃ§Ä±nÄ±lmalÄ±dÄ±r. Yine hasta kiÅŸinin, gÃ¼neÅŸle temas etmesinden de kesinlikle kaÃ§Ä±nÄ±lmalÄ±dÄ±r. Belirli bir sÃ¼reÃ§ sonrasÄ± kÄ±zamÄ±k belirtilerinin yavaÅŸÃ§a azalarak vÃ¼cudun normal haline dÃ¶nmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼lecektir. KÄ±zamÄ±k tedavisinde bol su tÃ¼ketimi ve baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sistemini gÃ¼Ã§lendiren bir beslenme programÄ± uygulanmalÄ±dÄ±r.Â

Â KÄ±zamÄ±ÄŸÄ± Ã–nlemek iÃ§in Neler YapÄ±lmalÄ±dÄ±r?Â

KÄ±zamÄ±ÄŸÄ± Ã¶nlemenin en gÃ¼venilir, etkili ve en kolay yolu aÅŸÄ±lamadÄ±r. Ä°lk doz aÅŸÄ±lama sonrasÄ± kÄ±zamÄ±ÄŸa karÅŸÄ± koruma%93, ikinci doz kÄ±zamÄ±k aÅŸÄ±sÄ±ndan sonra ise kÄ±zamÄ±ÄŸa karÅŸÄ± koruma dÃ¼zeyi %97'ye Ã§Ä±kmaktadÄ±r. KÄ±zamÄ±ÄŸÄ±n toplum iÃ§inde yayÄ±lmasÄ±nÄ± Ã¶nlemek iÃ§in hastalÄ±ÄŸÄ±n bulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±ndan ÅŸÃ¼phe duyulan kiÅŸilerin saÄŸlÄ±klÄ± kiÅŸilerden uzak tutulmasÄ± gereklidir.

Â Bebeklerde KÄ±zamÄ±k HastalÄ±ÄŸÄ± SÃ¼reci NasÄ±ldÄ±r?Â

Â Ã‡ocukluk ve bebeklik dÃ¶nemlerinde sÄ±klÄ±kla gÃ¶rÃ¼len bir hastalÄ±ktÄ±r. KÄ±zamÄ±k hastalÄ±ÄŸÄ± bebeklerde gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ zaman Ã§ok ciddi riskleri olan bir duruma sebebiyet verir. Bunun ana nedeni hastalÄ±ÄŸÄ±n bir sonucu olan ÅŸiddetli ishal, yÃ¼ksek ateÅŸ ile iÅŸtahsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n bebeklerde ve zayÄ±f bir baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸa haiz Ã§ocuklarda Ã¶lÃ¼mcÃ¼l etkilere sebep olabilmesidir.

Â KÄ±zamÄ±k hastalÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin tutulan istatistiklerde bir yÄ±lda gÃ¶rÃ¼len vakalarda 5 yaÅŸ altÄ±nda Ã§ocuklarÄ±n Ã¶lÃ¼m riskinin yÃ¼ksek olduÄŸu ortaya konulmuÅŸtur. 2000 yÄ±lÄ±ndan sonra zorunlu olarak uygulanan aÅŸÄ± programÄ±yla Ã§ocuklarda kÄ±zamÄ±ÄŸa yakalanma oranÄ± bir hayli azalmÄ±ÅŸtÄ±r. YapÄ±lan aÅŸÄ±lar sayesinde Ã§ocuklarda %90 gibi yÃ¼ksek bir oranda hastalÄ±ÄŸa karÅŸÄ± baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k kazanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼lmektedir.Â

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