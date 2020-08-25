Kızarmış Dondurma tarifi ve malzemeleri | Kızarmış Dondurma nasıl yapılışı...
Çin mutfağının dünyaya kazandırdığı en bilinen lezzetlerden biri olan Kızarmış Dondurma tarifi ve malzemeleri vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Özellikle yaz sezonunda daha sık bir şekilde araştırma konusu olan Kızarmış Dondurma için gerekli olan malzemeleri ve yapılışını haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz...
Kızarmış Dondurma tarifi ve malzemeleri nelerdir sorusu yaz ayları içerisinde dondurmayı farklı şekilde denemek isteyen vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Çin Mutfağının en bilinen dünyada en fazla duyulan lezzetleri arasında yer alan Kızarmış Dondurma'nın yapılışı ise oldukça kolay! Yaz aylarının fovari lezzetlerinden olan dondurmayı kızarmış bir şekilde denemek isteyen vatandaşlar için tarif malzemelerinin yanı sıra adım adım yapılışını haberimizde bulabilirsiniz.
KIZARMIŞ DONDURMA MALZEMELERİ
1 kg Maraş usulü dondurma
1 bardak hindistan cevizi
3/4 bardak çekilmiş fındık
3/4 bardak sade mısır gevreği
1 kaşık galeta unu
1 kaşık esmer şeker
2 yumurta akı
KIZARMIŞ DONDURMA YAPILIŞI
Dondurmayı eşit parçalara bölüp avuç içinizde yuvarlayarak irici toplar yapın. Hindistan cevizine buladığınız dondurmaları bir süre buzlukta bekletin.
Bu sırada fındık, mısır gevreği, galeta unu ve şekeri blendera çekin. Yumurta akını güzelce çırpın. Buzluktan çıkardığınız topları önce yumurtaya sonra mısır gevrekli karışıma bulayıp tekrar derin dondurucuya atın. Bir süre beklettikten sonra ayçiçek yağında kızartın.
Afiyet olsun!