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20.02.2020 - 10:53 |

Kızlar erkeklere göre 3 kat daha fazla siber zorbalığa uğruyor!

Sosyal medya platformları, eğlenmek ve kişi ya da topluluklarla iletişim kurmak gibi amaçların yanında maalesef siber zorbalık için de oldukça yaygın bir şekilde kullanılıyor. İşte siber zorbalık hakkında bilmeniz gereken 11 gerçek!

Kızlar erkeklere göre 3 kat daha fazla siber zorbalığa uğruyor!

Sosyal medya platformları, eğlenmek ve kişi ya da topluluklarla iletişim kurmak gibi amaçların yanında maalesef siber zorbalık için de oldukça yaygın bir şekilde kullanılıyor. Sosyal medya kullanımının gençler arasında daha yoğun olmasından dolayı da ebeveynlere birçok sorumluluk düşüyor. Dünyada 500 milyondan fazla kullanıcıyı koruyan Bitdefender Antivirüs’ün Türkiye Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, siber zorbalıkla ilgili 11 gerçeği sıralayarak ebeveynleri uyarıyor ve önemli tavsiyelerde bulunuyor.

 

1. 12 ile 17 yaş arasındaki gençlerin yaklaşık %37'si siber zorbalığa maruz kalıyor.

2. Gençlerin %95'i sosyal medya kullanıyor ve büyük çoğunluğu mobil cihazlarından internete erişiyor. Bu da mobil cihazları siber zorbalık için en yaygın araç haline getiriyor.

3. Öğrencilerin %23'ü online ortamda başka bir kişiye kötü veya acımasız bir şey söylediğini veya yaptığını belirtiyor. Aynı zamanda öğrencilerin %27’si de kendilerine siber zorbalık yapıldığını söylüyor.

4. Kızların siber zorbalığa uğramaları da erkeklerden daha fazla. Genç kızların %15'i en az dört farklı türde taciz edici online davranışın hedefi oluyorken, erkeklerde bu oran ise %5.

5. LGBTQ+ öğrencilerinin yaklaşık yarısı online ortamlarda taciz yaşıyor. Bu oran ortalamadan daha yüksek.

6. Instagram, çoğu genç insanın en fazla siber zorbalığa maruz kaldığı sosyal medya platformu. Ankete katılanların %42'si bu platformda taciz yaşadığını belirtti.

7. Siber zorbalığa maruz kalan gençler, hem kendine zarar verme hem de intihar girişiminde siber zorbalığa maruz kalmayanlara oranla daha fazla risk altında.

8. Gençlerin %83'ü, sosyal medya şirketlerinin kendi platformlarında siber zorbalıkla mücadele etmek için daha fazlasını yapması gerektiğine inanıyor.

9. Gençlerin %60'ı bir arkadaşının siber zorbalığa uğradığına tanık olmuş ancak hiçbir müdahalede bulunmamışlar.

10. Her 10 genç kurbandan sadece 1'i, bir ebeveyni veya güvenilir bir yetişkini yaşadığı zorbalık konusunda bilgilendiriyor.

11. Her 5 öğrenciden 4'ü (%81), anonim olarak siber zorbalığa müdahale etmelerinin daha kolay olduğunu söylüyor.

 

Ebeveynler Neler Yapmalı?

Çocuklarının siber zorbalığa maruz kaldığını fark eden ya da öğrenen ebeveynlerin dikkatli davranmaları gerektiğini ifade eden Alev Akkoyunlu, siber zorbalık karşısında ailelerin nasıl davranması gerektiğini 7 maddede sıralıyor.

1. Çocuğunuzu dinleyin. Çocuğunuza, siber zorbalık kurbanı olduğunda bunun utanılacak bir şey olmadığını hatırlatın.

2. Çocuğunuza güven verin. Ne olursa olsun onun yanında olacağınızı hissettirin ve yardımcı olmaya çalışın.

3. Zorbalığı durdurmak için birlikte çalışın. Çocuklarınıza karşı gerçekleşen zorbalıkları ve kanıtları kaydedin, ekran görüntüsünü alın, ilgili yerlere raporlayın ve zorbayı engelleyin.

4. Okul yöneticileri ve diğer ebeveynlerle konuşun. Konuyla ilgili öğretmenlerle ve diğer ebeveynlerle konuşun. Sorunun farkında olmalarını ve endişelerinizi anlamalarını sağlayın.

5. Durumu takip edin. Çocuğunuzla konuşmaya devam edin ve onu daima dinleyin. “Bugün okul nasıldı?” gibi soruların çoğu zaman “İyiydi” cevapları olması normal. Takibe devam edin, bu duruma karşı homurdansa dahi, olumlu olmaya çalışın ve bunu sürdürün.

6. Zorbalıkla ilgilenen kurumlara danışın. Daha fazla tavsiye için, zorbalıkla mücadele eden kuruluşlarla iletişim kurmayı deneyin.

7. Ebeveyn kontrolü içeren bir güvenlik yazılımı kullanın. Çocuğunuzun çevrimiçi aktivitelerini izleyebileceğiniz ebeveyn kontrolü içeren bir güvenlik çözümü edinin.

 

 

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