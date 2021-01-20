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20.01.2021 - 12:26 |

Koenzim Q10 nedir, ne işe yarar? Nasıl kullanılır, faydaları nelerdir?

Vücudun çalışmayı sürdürebilmesi için ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineraller bulunur. Bazen bunlara yardımcı olarak vücutta üretilen bazı ek maddelerde bulunur. Bunlardan biri Koenzim Q10 olarak bilinir. Koenzim Q10 nedir? Koenzim Q10 ne işe yarar? Koenzim Q10 nasıl kullanılır? Koenzim Q10 faydaları nelerdir? İşte sıklıkla duyulan Koenzim Q10 ile ilgili merak edilen ve sorulan tüm detayları derledik.

Koenzim Q10 nedir, ne işe yarar? Nasıl kullanılır, faydaları nelerdir?
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Koenzim Q10 sıklıkla vitamin ve mineral suplementlerinde eklenen bir madde olarak görülmektedir. İnsanlar reklamlarda sıklıkla Koenzim Q10 ile karşılaşmaktadır. Koenzim Q10 birçok kişinin ilk kez duyduğu, tam olarak tanımadığı, ne tür etki gösterdiğini bilmediği bir maddedir. Öncelikle Koenzimin ne olduğu bilmek gerekiyor.

Enzimler hücre içinde gerçekleşen kimyasal reaksiyonların hızlanması iççin katalizör yani hızlandırıcı, verim arttırıcı gibi işlev gören proteinlerdir. Koenzim ise enzimin etkinliğini artırarak çalışmasında yardımcı olur. Reaksiyon hızlarının ayarlanmasında ve besinlerin enerjiye dönüşmesinde yardımcı olur.

Koenzim Q10 nedir?

Sağlık açısından oldukça faydalı olan vitamine benzeyen bir bileşiktir. Vücutta her hücre içinde doğal şekilde bulunur. Hücrelerin bir organeli olan mitokondride depolanmakta olan bir antioksidandır. ATP üretimi, hücresel solunum ve enerji dönüşümü için gereklidir. Vitamin Q, ubbikinon, ubikinol, CoQ10 gibi isimlerle de bilinir. Hücreler büyüyebilmek, sağlıklı olabilmek, serbest radikallere karşı korunabilmek amacıyla Koanezim Q10 kullanırlar. Karaciğerde sentezlenebilen ve bir takım gıdalarla da emilebilen Koenzim Q10, kanda düşük oranda bulunursa beyin hastalıkları, kalp hastalıkları, kanser gibi tıbbi tablolar görülme riski artar.

Koenzim Q10 ne işe yarar?

Hücrelerin enerji üreten organeli mitokondride enerji üretilmesine katkı sağlar.

ATP oluşumunu destekler.

Antioksidan olarak görev yaparak hücreleri oksidatif zararlardan korur.

Yaşlanmayı geciktirir.

Serbest radikal oluşumunu önler.

DNA ve protein hasarını önler.

Sporcularda fiziksel performansı arttırır.

Kalp sağlığının korunmasında yardımcı olur, kalp krizi geçirildiyse yeniden kalp krizinin oluşmasını önler.

Erkek üreme sağlığını korur.

Hipertansiyon tedavisini destekler.

Koenzim Q10 nasıl kullanılır?

Koenzim Q10nin geniş doz aralığı bulunur. Fakat buna karşın etkin ve güvenli tedavi çoğunlukla üç parçaya bölünmüş olan ve her defasında 100 mg kadar alımdır. Bu alım ise yemek tüketmeden 30 dakika kadar önce almak en güzel yöntem olacaktır. Aynı zamanda çok sayıda farklı besinin emilmesi konusunda etkileşimi olduğu için yalnızca su ile tüketilmelidir.

Koenzim Q10 faydaları

Yaşlanmayı geciktirir: Zamanla koenzim Q1o seviyesinin azalması kronik hastalıkların oluşumu ve yaşlanamaya neden olur. Koenzim Q10 hücresel enerji dönüşümünün önemli kısmını üreten mitokondrilerin içinde ATP üretimine katkı yaparak genç kalmaya yardımcı olur. Hücre aktivitesini geliştirir.

Cildi korur: Cilt hücresel hasarlara, UV ışını gibi zararlı olan etkenlere çok fazla maruz kalır. Bunların sonucunda zaman içinde azalan nemi ile birlikte cilt katmanları incelir ve sarkar. Düşük Koenzim Q10 seviyesi de ciltten kanser oluşmasının riskini arttırır. O nedenle Koenzim Q10 alımı cildi kansere karşı, yaşlanmaya karşı, güneş hasarlarına karşı korur ve cildi nemlendirir.

Kalp-damar sağlığını korur: Kalp ve damarların iltihaplanmasına neden olan serbest radikalleri engeller, egzersiz kapasitesini artırır, kalp fonksiyonlarını artırır.

Diyabeti önler: İnsülin duyarlılığının artmasını sağlayarak kan şekerinin düzenlenmesini kolaylaştırır.

Kolesterol ilaçlarının yan etkisini azaltır.

Beyin sağlığını korur.

Tansiyonu dengeler.

İltihabı önler.

Koenzim Q10 kanserden korur mu?

Oksidatif stresin artması hücrede hasara neden olur ve hücrelerin hem yapısını hem de işlevini bozar. Vücut bu hasarı önleyemediğinde kanser oluşur. Koenzim Q10 antioksidan özelliği ile kanser oluşumunu önlemeye yardımcı olur.

Koenzim Q10 hangi besinlerde bulunur?

Süt ve süt ürünleri

Yağlı balıklar

Sakatatlar

Lahana, maydanoz, brokoli, mantar, karnabahar, ıspanak gibi sebzeler.

Böğürtlen, avokado, çilek, greyfurt, portakal gibi meyveler.

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