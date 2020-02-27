Kolay cevizli un helvası tarifi - Un helvası nasıl yapılır?

Hem lezzetli hem de mis gibi kokusunu etrafa saçan pratik ve cevizli un helvası hepimizin bayıldığı bir lezzet. Siz de bu tarif sayesinde herkesin seveceği bir un helvası yapabilirsiniz. Kandiller de, arkadaş toplantıların da ya da misafirlerinize yapabileceğiniz mis gibi kokan, cevizli ve yapılışı pratik un helvası tarifi için malzemeler oldukça kolay. Peki, kolay un helvası nasıl yapılır? İşte cevizli un helvası tarifi, un helvası yapılışı...

Cevizli un helvası malzemeleri:

-3 yemek kaşığı tereyağı

-2 bardak un

-2 bardak toz şeker

-2 bardak su

-Ufalanmış ceviz

Kolay un helvası yapılışı:

Birinci adım: Tereyağını tencereye koyup eritin ve üstüne unu ekleyip orta ateşte unu kavurun.

İkinci adım: Unu pembeleşinceye kadar tahta bir kaşıkla alt üst ederek kavurmalısınız.

Üçüncü adım: Ayrı bir kasede su ve şekeri karıştırarak eritin.

Dördüncü adım: Unun kokusu ve rengi değişince ufak bir parça alıp şekerli suya atın. Eğer un dağılıyorsa helva kıvamına gelmiş demektir. Dağılmıyorsa biraz daha kavurmanız gerekmektedir. Bu işlemi dağılana kadar tekrarlayın.

Beşinci adım: Ardından tencereye şekerli suyu ekleyin ve içindeki hamuru hızlıca karıştırın. Sürekli ve hızlı karıştırmak lezzetli un helvası yapmak için çok önemlidir.

Altıncı adım: Hamur suyunu çekip katılaşmaya başlayınca 2-3 sonra tencerenin kapağını ve ocağı kapatın.

Yedinci adım: 2-5 dakika sonra kapağı açın ve metal bir kaşık yardımıyla şekil verip servis tabağına dizin. Üzerine ceviz serpin ve servis edin.

Afiyet olsun.

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