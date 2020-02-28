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28.02.2020 - 12:45 |

Kolay içli köfte tarifi - İçli köfte nasıl yapılır?

Türk mutfağının favori etli yemeklerinden olan içli köfte tarifini sizinle paylaşıyoruz. Köftelerin baş tacı olan içli köfte birçok kişinin vazgeçilmez lezzetleri arasında. Peki kolay köfte tarifi içli köfte yapımının püf noktaları nelerdir? İşte ağzınıza layık içli köfte tarifi, içli köfte yapımı...

Kolay içli köfte tarifi - İçli köfte nasıl yapılır?

Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında bulunan içli köfte tarifini evinizde de kolayca yapabileceğinizi biliyor muydunuz? İçli köfte yapımı sandığınız kadar zor değil. Çok basit malzemelerle içli köfte hazırlayabilirsiniz. Peki, içli köfte nasıl yapılır? İşte kolay içli köfte tarifi, içli köfte yapımı... 

İçli köfte malzemeleri:

-Yarım kilo kıyma
-5 bardak ince bulgur
-1 adet soğan
-2 kaşık pul biber
-Tuz
-Karabiber

İç harcı için:

-1 kilo kıyma
-1 bardak ceviz
-4 adet soğan
-Antep fıstığı
-Pul biber
-Tuz

İçli köfte yapımı:

Birinci adım: İç harcı hazırlayarak başlayın. Kıymayı tavaya alın. İnce ince kıydığınız soğanları ekleyip kavurun. İnce kıydığını ceviz ve Antep fıstıklarıyla birlikte pul biber ve tuzunu da ekleyip kavurmaya devam edin. Altını kapatıp kenara alın.

İkinci adım: Bir kaba diğer malzemeleri alıp yoğurmaya başlayın. Su ekleyerek yumuşayana kadar yoğurun. İstediğiniz kıvama gelince yumurta büyüklüğünde parçalar koparıp elinizde yuvarladıktan sonra içini oyun. İç harçtan koyup kapatın.

Üçüncü adım: Hazırlanan köfteleri kızgın yağda kızartıp sıcak sıcak servis edin.

Afiyet olsun!

 

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