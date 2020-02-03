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03.02.2020 - 15:02 |

Kolay irmik helvası tarifi-İrmik helvası nasıl yapılır?

Lezzetli kolay irmik helvası nasıl yapılır? İçerisinde ana malzeme olarak irmik, dolmalık fıstık ve süt bulunan irmik helvası tarifi için malzemeler çok basit. İrmik helvasının neredeyse birçok çeşidi var. Kakaolu irmik helvası, dondurmalı irmik helvası, sütlü veya sütsüz irmik helvası ve şekersiz irmik helvası gibi çeşitleri bulunuyor. Biz sizin için en bilinen ve kolay irmik helvası tarifi paylaştık. Peki irmik helvası nasıl yapılır? İşte irmik helvası tarifi...

Kolay irmik helvası tarifi-İrmik helvası nasıl yapılır?

Evinizde basit malzemelerle kolay irmik helvası yapmayı ne dersiniz? Kakaolu irmik helvası, dondurmalı irmik helvası, sütlü veya sütsüz irmik helvası ve şekersiz irmik helvası gibi birçok çeşidi bulunan irmik helvasının en bilinen tarifiyle paylaştık. Peki, irmik helvası nasıl yapılır? İşte kolay irmik helvası yapımı... 

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Kolay irmik helvası malzemeler:

-2 su bardağı irmik 
-1 su bardağı toz şeker
-1 su bardağı süt
-1 su bardağı su
-1 çay bardağı tereyağı
-1 çay bardağı sıvı yağ
-1 yemek kaşığı dolmalık fıstık

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İrmik helvası yapılışı: 

- İrmik helvasını lezzetli yapan şey karamelize edilmiş şekerdir. Karamelize edilmiş şekeri hazırlamak için sütü ve şekeri bir tencerede kısık ateşte, eriyene kadar karıştırın. Eridikten sonra karışımı ocaktan alın.

- Başka bir tencerede tereyağını eritin. Tereyağı eridikten sonra fıstığı ve irmiği ekleyin, kavrulana kadar karıştırın. İrmiğin rengi değişmeye başladığında, hazırlamış olduğunuz süt ve şeker karışımını ekleyin. Bunu yaparken çok dikkatli olun çünkü dökerken fazla ısı çıkacaktır.

- İrmikle süt, birlikte katı kıvama gelinceye kadar kısık ateşte pişirin. İyice katılaştığında pişirmeyi bırakın. Bir kaç kez karıştırın ve 10-15 dakika dinlenmeye bırakın.

- Helvanızı kaselere koyun, kaseleri tabağın üzerine ters çevirin ve helvanız kalıp olarak çıksın. Üzerine bir tutam kuruyemişle servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun. 

Aromaterapinin faydaları nelerdir?Aromaterapi ruh sağlığına iyi geliyor mu? Ofis ortamında hangi uçucu yağlar kullanılabilir? Alerji sorunu olanlar hangi uçucu yağları kullanabilir? Aromaterapist Aslı San Bilgin aromaterapinin faydaları hakkında bilgiler verdi.
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