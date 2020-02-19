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19.02.2020 - 15:08 |

Kolay irmik tatlısı tarifi - Şerbetli irmik tatlısı nasıl yapılır?

Büyüklerimizden, bugünümüze kadar gelen irmik tatlısı tarifi, neredeyse birçok kişi tarafından çok seviliyor. Ana malzemesi irmik olan ve şerbetli irmik tatlısı olarak servis edilen bu harika tatlıyı evinizde kolayca yapabilirsiniz. Kolay ve şerbetli irmik tatlısı için malzemeleri hazırlayın. Peki, kolay ve şerbetli irmik tatlısı nasıl yapılır? İşte kolay irmik tatlısı tarifi...

Kolay irmik tatlısı tarifi - Şerbetli irmik tatlısı nasıl yapılır?

Şerbetli tatlı tarifleri arasında çok sevilen ve yapılan irmik tatlısı tarifini sizinle paylaşıyoruz. Evinizde kolay irmik tatlısı hazırlayabilirsiniz. Ana malzemesi irmik olan ve şerbetli irmik tatlısı olarak servis edilen bu mükemmel tatlıyı sevdikleriniz yemeye doyamayacak! İrmik tatlısı sünger gibi kıvamı sayesinde tüm şerbetini içine çekiyor. Yumuşacık dokulu mükemmel bir lezzete dönüşüyor. Dilerseniz üzerine fıstık, file badem gibi malzemeler ilave ederek süsleyebilirsiniz. Çayınızın yanına hemen hazır! Peki, şerbetli ve kolay irmik tatlısı nasıl yapılır? İşte kolay irmik tatlısı tarifi, irmik tatlısı yapımı... 

Şerbetli irmik tatlısı malzemeler:

-9 yemek kaşığı irmik
-9 yemek kaşığı toz şeker
-3 adet yumurta
-1 çay bardağı yoğurt
-1,5 su bardağı un
-1 su bardağı süt
-1 paket kabartma tozu
-1 paket vanilin

Fırın kabını yağlamak için:

-1 yemek kaşığı tereyağı

Şerbeti için:

-2 su bardağı su
-2 su bardağı toz şeker
-1/2 adet limon suyu

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Kolay irmik tatlısın nasıl yapılır?

-3 adet yumurta, 9 yemek kaşığı toz şeker ve 1 çay bardağı yoğurdu derin bir kapta mikser yardımıyla toz şeker eriyene kadar çırpın.
-1 su bardağı süt, 1 paket vanilini ekleyin.
-1,5 su bardağı elenmiş un, 9 yemek kaşığı irmik ve 1 paket kabartma tozunu sırasıyla ekleyin. Ardından güzelce karıştırın.
-Fırın kabını tereyağı ile yağlayın ve tatlı harcını kalıba aldıktan sonra üzerini bir spatula yardımıyla düzeltin.
-Tatlıyı önceden ısıtılmış 175 derece fırında 35 dakika kadar pişirin.
-Tatlının şerbeti için; 2 su bardağı toz şeker ve 2 su bardağı suyu 10 dakika kadar kaynatın.
-3-4 damla limon suyunu katın ve kaynayan şerbeti 5 dakika sonra ocaktan alın, ılınması için bekletin.
-Fırından aldığınız sıcak tatlının üzerine ılık şerbeti dökün, şerbetini içine çekmesi için 10 dakika kadar bekledikten.
-Sonra dilimleyin ve ardından servis edin.

Afiyet olsun.

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