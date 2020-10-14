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14.10.2020 - 12:44 |

Kolay kek tarifi | Kek nasıl yapılır, hangi malzemeler gerekli?

Kek nasıl yapılır? Çay saatlerinin vazgeçilmezi olan kek tarifleri içerisinde sade kek oldukça pratik ve yapımı çok kolaydır. Eğer kek yapmaya yeni başladıysanız sade kek ilk denemeniz olabilir. İçi yumuşacık olan bu sade kek tarifi için malzemeler oldukça basit. İşte sade kek tarifi ve malzemeleri...

Kolay kek tarifi | Kek nasıl yapılır, hangi malzemeler gerekli?
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İçi yumuşacık olan sade kek, özellikle yeni kek yapmaya başlayanların denediği kek tarifleri arasında yer alıyor. Evde her zaman bulunan ve kolay malzemelerle yapabileceğiniz sade kek beş çayınızın yanına çok yakışacak. Peki, sade kek nasıl yapılır? İşte sade kek tarifi ve yapımı... 

Sade kek malzemeler:

-3 adet yumurta
-1 su bardağı toz şeker
-1 su bardağı süt
-1/2 su bardağı zeytinyağı
-2,5 su bardağı un
-1 paket kabartma tozu
-1 paket vanilya
-1 yemek kaşığı tereyağı

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Kolay kek tarifi, Kolay kek nasıl yapılır?

Sade kek yapılışı:

Birinci adım: Yumurtalar ve toz şekeri bir mikser yardımıyla krema haline gelene kadar çırpın.

İkinci adım: Süt ve zeytinyağını da ekledikten sonra çırpma işlemini sürdürün.

Üçüncü adım: Kekin daha iyi kabarması için; elenmiş un, kabartma tozu ve vanilya ekleyin. Tüm malzemeyi karıştırmaya devam edin.

Dördüncü adım: Kek kalıbının tabanını tereyağı ile yağlayın. Kek harcını içine aktarın ve üzerini bir kaşık yardımıyla düzeltin.

Beşinci adım: Önceden ısıtılmış 170 derece fırında yaklaşık 40 dakika pişirin. Dinlenen keki, kalıptan ters çevirerek servis tabağına çıkartın.

Altıncı adım: Dilimledikten sonra servis edin. çayın yanında sevdiklerinizle paylaşın.

Afiyet olsun.

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