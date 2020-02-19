Kolay pankek tarifi - Kahvaltılık kolay pankek nasıl yapılır?

Pankek nasıl yapılır sorusunun cevabını arayanlara enfes lezzette ve kıvamlı pankek tarifi sunacağız. Kimi kahvaltıların geleneksel lezzeti haline gelen ve çeşitli soslarla hazırlanan kahvaltılık pankek tarifini arayanlar tam olarak doğru yerdeler. Kolay pankek nasıl yapılır sorusunun cevaplarını arıyorsanız ve pankek tarifini denemenize rağmen kıvamını bir türlü tutturamıyorsanız işte pankek nasıl yapılır sorusunun en ayrıntılı cevabı.

Kolay ve kahvaltılık pankek nasıl yapılır?

Pankek nasıl yapılır diye soranlara ilk olarak belirteceğimiz şey vereceğimiz talimatlara harfiyen uymanız olacaktır. Malzemeler yeterli miktarda ayarlanırsa kıvamını da bir o kadar güzel ayarlayabilirsiniz. Pankek nasıl yapılır sorusunun cevabını öğrenmek için sabırsızlanıyorsanız hemen açıklayalım.





Pankek için malzemeler:

- 2 adet yumurta

- 4 yemek kaşığı şeker

- 1 çay bardağı süt

- 1 paket kabartma tozunu

- 2 çay bardağı un

- 1 paket vanilya

- 1 fiske tuz

Pankek nasıl yapılır?

1. adım: Bir kaba yumurtaları kırıp üzerine toz şekeri ilave edip çırpalım. Üzerine sütü unu kabartma tozunu tuzu ve vanilyayı ilave ederek iyice çırpalım.

2. adım: Sonra temiz ketçap kutusuna doldurup yapışmaz bir teflon tavayı ocağa alıp ısıtalım.

3. adım: Peçete ile bir kez yağlayalım. pankeklerinizin hangi büyüklükte olmasını isterseniz o miktarda tavaya dökelim.

4. adım: Hamurun üstü göz göz olunca bir spatula yardımı ile çevirelim. Her iki tarafı da pişirelim.

5. adım: Sonra servis tabağına alıp hamur bitene kadar aynı işlemi yapalım.

6. adım: Bal çikolata reçel pekmez ve istediğiniz meyve ile servis edelim.

Afiyet olsun.