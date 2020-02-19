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19.02.2020 - 16:20 |

Kolay pankek tarifi - Kahvaltılık kolay pankek nasıl yapılır?

Pankek nasıl yapılır sorusunun cevabı aslında oldukça basittir. Sabah kahvaltılarında ve çayın yanına eşsiz bir lezzet arayanlara pankek nasıl yapılır sorusunun cevabını veriyoruz. Pankek yapıyor fakat bir türlü kıvamını tutturamıyorsanız aşağıda vermiş olduğumuz pankek tarifine göz atabilirsiniz. Kolay pankek tarifimiz ile sevdiklerinize harika bir kahvaltı şöleni sunabilirsiniz. Peki, kolay ve kahvaltılık pankek nasıl yapılır? İşte pratik, kolay ve kahvaltılık pankek tarifi...

Kolay pankek tarifi - Kahvaltılık kolay pankek nasıl yapılır?

Pankek nasıl yapılır sorusunun cevabını arayanlara enfes lezzette ve kıvamlı pankek tarifi sunacağız. Kimi kahvaltıların geleneksel lezzeti haline gelen ve çeşitli soslarla hazırlanan kahvaltılık pankek tarifini arayanlar tam olarak doğru yerdeler. Kolay pankek nasıl yapılır sorusunun cevaplarını arıyorsanız ve pankek tarifini denemenize rağmen kıvamını bir türlü tutturamıyorsanız işte pankek nasıl yapılır sorusunun en ayrıntılı cevabı.  

Kolay ve kahvaltılık pankek nasıl yapılır?

Pankek nasıl yapılır diye soranlara ilk olarak belirteceğimiz şey vereceğimiz talimatlara harfiyen uymanız olacaktır. Malzemeler yeterli miktarda ayarlanırsa kıvamını da bir o kadar güzel ayarlayabilirsiniz. Pankek nasıl yapılır sorusunun cevabını öğrenmek için sabırsızlanıyorsanız hemen açıklayalım.

Kolay pankek tarifi - Kahvaltılık kolay pankek nasıl yapılır


Pankek için malzemeler:

- 2 adet yumurta
- 4 yemek kaşığı şeker
- 1 çay bardağı süt
- 1 paket kabartma tozunu
- 2 çay bardağı un
- 1 paket vanilya
- 1 fiske tuz

Kolay pankek tarifi - Kahvaltılık kolay pankek nasıl yapılır

Pankek nasıl yapılır?

1. adım: Bir kaba yumurtaları kırıp üzerine toz şekeri ilave edip çırpalım. Üzerine sütü unu kabartma tozunu tuzu ve vanilyayı ilave ederek iyice çırpalım.

2. adım: Sonra temiz ketçap kutusuna doldurup yapışmaz bir teflon tavayı ocağa alıp ısıtalım.

Kolay pankek tarifi - Kahvaltılık kolay pankek nasıl yapılır

3. adım: Peçete ile bir kez yağlayalım. pankeklerinizin hangi büyüklükte olmasını isterseniz o miktarda tavaya dökelim.

4. adım: Hamurun üstü göz göz olunca bir spatula yardımı ile çevirelim. Her iki tarafı da pişirelim.

5. adım: Sonra servis tabağına alıp hamur bitene kadar aynı işlemi yapalım.

6. adım: Bal çikolata reçel pekmez ve istediğiniz meyve ile servis edelim.

Afiyet olsun. 

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