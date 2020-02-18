Kolay sütlaç tarifi - Sütlaç nasıl yapılır?

Evde pratik ve kolay sütlaç yapmaya ne dersiniz? Sütlü tatlılar arasında çok sevilen sütlaç nasıl yapılır, sizinle paylaşıyoruz. İçerisinde pirinç, şeker ve süt olan sütlaç yapımı oldukça basit. Anne sütlacı tarifini aratmayan bu sütlaç tarifimizi mutlaka deneyin. Peki, ev yapımı sütlaç yapmak için malzemeler neler? Sütlaç nasıl yapılır? İşte pratik ve kolay sütlaç tarifi, sütlaç yapımı...

Sütlaç için malzemeler:

- 7 su bardağı süt

- 1 su bardağı süt (pirinç için)

- 1 su bardağı pirinç

- 1 su bardağı şeker

- Dilerseniz küçük bir parça damla sakızı

Üzeri için:

-Dilerseniz tarçın ya da fındık

Pratik ve kolay sütlaç nasıl yapılır?

Birinci adım: Sütlacın en önemli noktası süttür. Süt, doğal ve organik olursa tadı da daha güzel olacaktır. Özellikle yağlı süt tercih edebilirsiniz. Sütü derin bir tencerede kaynatın. Kaynama noktası geldiğinde kısık ateşte biraz daha kaynatın. Eğer damla sakızı kullanıyorsanız sütün içine katın bu lezzet katacaktır.

İkinci adım: Pirinçleri 1 bardak suyla yıkayıp süzün. Bu pirinçleri 1 bardak soğuk sütle tencereye koyun ve arada karıştırarak haşlayın. Süt kaynadıktan sonra 5 dakika daha pişirin. Sonra 7 su bardağı sütü ilave edin.

Üçüncü adım: Orta ateşte kaynayana kadar sık sık karıştırın. Kaynamaya yakın şekeri ilave edin. Ocağı kısın ve yine arada karıştırarak yarım saat pişirin.

Dördüncü adım: Sonra servis kaselerine boşaltın ve soğuduktan sonra üstlerini bir tepsiyle kapatıp buzdolabında 1 saat bekletin ve tarçınla servis yapabilirsiniz.