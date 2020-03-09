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09.03.2020 - 15:31 |

Kolay un helvası tarifi - Un helvası nasıl yapılır?

Çok pratik ve tadı mükemmel olan un helvasının nasıl yapıldığını sizinle paylaştık. Un helvasının içerisine süt yerine su da kullanabilirsiniz. Ancak sütlü un helvası diğer helvalara göre daha kıvamlı ve lezzetli olacaktır. Peki, kolay ve pratik un helvası nasıl yapılır? İşte kolay un helvası tarifi...

Kolay un helvası tarifi - Un helvası nasıl yapılır?

Evde kolayca yapabileceğiniz ve canınız tatlı çektiğinde çok pratik olan un helvası tarifini sizinle paylaşıyoruz. Dilerseniz un helvanızın şerbetini su ve şekerle hazırlayabilirsiniz. Dilerseniz sütle hazırlayabilir içerisine bolca ceviz ilave ederek lezzetine lezzet katabilirsiniz. İşin sırrı un helvasını uzun uzun, orta ateşte, sabırla kavurmakta saklı. Bekledikçe sertleşen bir kıvamı olacağı için ocaktan alır almaz mutlaka şekil verin. Peki kolay un helvası nasıl yapılır? İşte kolay ve sade un helvası tarifi...

Un helvası malzemeler:

-70 gram tereyağı
-1,5 su bardağı un

Şerbeti için:

-1 su bardağı su
-1 su bardağı süt
-1 su bardağı toz şeker

Un helvası pişirme önerisi:

Tatlının şerbetini arzuya göre sadece su veya sadece süt ile de hazırlayabilirsiniz. Fındık veya Antep fıstığı ile süsleyebilirsiniz.

Un helvası nasıl yapılır?

-Bir tencerenin içerisine su, süt ve şekeri ekleyin, eriyinceye kadar güzelce karıştırın. Hafif sıcakh ale gelince ocaktan alın.
-Tabanı kalın, yanmaz yapışmaz bir tavaya tereyağını alın ve eritin.
-Ardından üzerine elenmiş unu azar azar ilave edin.
-İlave ettiğiniz unu kavurmaya başlayın. Kavurdukça rengi dönecek ve sıvı halde bir kıvam alacaktır.
-Kavurma işlemi 10-15 dakika sürebilir. Bu işlemi orta ateşte yapın ve kıvamını alınca şerbetini de ekleyin.
-Hazırladığınız ve hafif soğuyan şerbeti sıcak helvanıza azar azar vermeye başlayın. Öteki yandan da güzelce karıştırın.
-Şerbetini içine emdikçe helvanız koyulaşmaya başlayacaktır. Kıvamı iyice oturunca ve katılaşınca servis etme aşamasına gelmiş demektir.
-Tahta kaşık, dondurma kaşığı ya da yemek kaşığı yardımıyla sıcak helvanıza şekil verin. Soğudukça kıvamı katılaşacaktır.
-Şekil verdiğiniz helvaları bir süre dinlendirdikten sonra üzerini süsleyerek servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

 

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