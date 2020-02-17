Kolay ve pratik pizza tarifi - Evde pizza nasıl yapılır?

Evde kolay ve pratik pizza yapmaya ne dersiniz? Bu pizza tarifimiz hem çok kolay hem de lezzetli. Pizza yapımı birçok kişi için zor görünse de verdiğimiz tarifteki adımları takip ederek mükemmel bir pizza hamuru yapabilirsiniz. Üzerini istediğiniz malzemelerle süsleyebilirsiniz. Peki, evde pizza nasıl yapılır? İşte kolay ve pratik pizza yapımı...

Evde pizza tarifi malzemeler

Pizza hamuru için:

- 4-5 bardak un

- 2 kaşık kuru maya

- Yarım kaşık tuz

- 2 bardak ılık su

- 1 yumurta

- 1 bardak yoğurt

- 1 çay bardağı süt

- 3-4 kaşık zeytinyağı

- Alabildiğine un

Üzeri için:

- Rendelenmiş mozzarella veya kaşar peyniri

- Sucuk, mantar, zeytin ve istediğiniz her türlü malzeme

Pizza için domates sosu malzemeleri:

- 2 kaşık domates salçası veya kahvaltılık salça

- 1 kase ılık su

- 2 diş sarımsak

- Baharatlar

Evde kolay ve pratik pizza nasıl yapılır?

- Evde pizza yaparken hamurunu da kendiniz yaparsanız çok güzel olur. İnce hamur için ise bu tarifi denemelisiniz.

- Hamur malzemelerini karıştırın ve kulak memesi kıvamında bir hamur elde edin. Üzerini streç film ile kapatıp 15-20 dakika dinlendirin.

- Mayalanan hamurunuzu tezgahın üzerine un serptikten sonra elinizele bastırarak açın. Pizza hamurunu açarken elinize unlamayı unutmayın.

- Pizza hamurunu tepsi boyutlarında açtıktan sonra tepsiyi yağlayıp yerleştirin. Çatal ile pizza hamurunu birkaç yerinden delin. Bu sayede kabarmayacak, her yanı eşit pişecek ve ince olacaktır.

- Üzerine pizza sosunun malzemelerini karıştırarak elde ettiğiniz karışımı iyice sürün.

- En üste ise pizza malzemelerini yerleştirin.

- Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 20-30 dakika peynirler kızarıncaya kadar pişirin.

Afiyet olsun.