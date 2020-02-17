Yemek

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerHamurişi Haberleri Kolay ve pratik pizza tarifi - Evde pizza nasıl yapılır?
17.02.2020 - 15:35 |

Kolay ve pratik pizza tarifi - Evde pizza nasıl yapılır?

Evde kolay ve pratik pizza tarifi hazırlayabilirsiniz. Çok basit olan pizza hamurunu evinizde kendiniz yapabilir, arkadaşlarınızla sohbet sofraları kurabilir, pizza keyfi yaşayabilirsiniz. Peki evde pizza nasıl yapılır? Kolay pizza hamuru nasıl hazırlanır? İşte kolay ve pratik pizza tarifi...

Kolay ve pratik pizza tarifi - Evde pizza nasıl yapılır?

Evde kolay ve pratik pizza yapmaya ne dersiniz? Bu pizza tarifimiz hem çok kolay hem de lezzetli. Pizza yapımı birçok kişi için zor görünse de verdiğimiz tarifteki adımları takip ederek mükemmel bir pizza hamuru yapabilirsiniz. Üzerini istediğiniz malzemelerle süsleyebilirsiniz. Peki, evde pizza nasıl yapılır? İşte kolay ve pratik pizza yapımı... 

Evde pizza tarifi malzemeler

Pizza hamuru için:

- 4-5 bardak un
- 2 kaşık kuru maya
- Yarım kaşık tuz
- 2 bardak ılık su
- 1 yumurta
- 1 bardak yoğurt
- 1 çay bardağı süt
- 3-4 kaşık zeytinyağı
- Alabildiğine un

Kolay ve pratik pizza tarifi - Evde pizza nasıl yapılır

Üzeri için: 

- Rendelenmiş mozzarella veya kaşar peyniri
- Sucuk, mantar, zeytin ve istediğiniz her türlü malzeme

Pizza için domates sosu malzemeleri:

- 2 kaşık domates salçası veya kahvaltılık salça
- 1 kase ılık su
- 2 diş sarımsak
- Baharatlar

Kolay ve pratik pizza tarifi - Evde pizza nasıl yapılır

Evde kolay ve pratik pizza nasıl yapılır? 

- Evde pizza yaparken hamurunu da kendiniz yaparsanız çok güzel olur. İnce hamur için ise bu tarifi denemelisiniz.
- Hamur malzemelerini karıştırın ve kulak memesi kıvamında bir hamur elde edin. Üzerini streç film ile kapatıp 15-20 dakika dinlendirin.
- Mayalanan hamurunuzu tezgahın üzerine un serptikten sonra elinizele bastırarak açın. Pizza hamurunu açarken elinize unlamayı unutmayın.
- Pizza hamurunu tepsi boyutlarında açtıktan sonra tepsiyi yağlayıp yerleştirin. Çatal ile pizza hamurunu birkaç yerinden delin. Bu sayede kabarmayacak, her yanı eşit pişecek ve ince olacaktır.
- Üzerine pizza sosunun malzemelerini karıştırarak elde ettiğiniz karışımı iyice sürün.
- En üste ise pizza malzemelerini yerleştirin.
- Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 20-30 dakika peynirler kızarıncaya kadar pişirin.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Kolay etimek tatlısı tarifi - Muhallebili etimek tatlısı nasıl yapılır?

Afiyet olsun. 

Aromaterapinin faydaları nelerdir?Aromaterapi ruh sağlığına iyi geliyor mu? Ofis ortamında hangi uçucu yağlar kullanılabilir? Alerji sorunu olanlar hangi uçucu yağları kullanabilir? Aromaterapist Aslı San Bilgin aromaterapinin faydaları hakkında bilgiler verdi.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Yaşadığınız olaylara karşı bugün yeni bakış açıları geliştirebilirsiniz. Sabah saatlerinde kendinizi daha gayretli hissedebilirsiniz. Yeni başlangıçlar yapmak için hevesli olacağınız zamanlar var. Özgürlük hissi içinde olabilirsiniz. İlişkide olduğunuz kişilerle çatışmalardan uzak durmalısınız. Öğleden sonra işlerinizde yoğunluk olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün işlerinizi sağlamlaştırmak isteyebilirsiniz. Ortaklı konular gündeminize gelebilir. İlişkilerinizi daha iyi yönetmeye çalışmalısınız. Sizi krize sokan konulara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Parasal konularda yenilenme içinde olabilirsiniz. İlerleyen zamanlarda kendinizi daha rahatlamış hissedebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İkili ilişkilerinizde karşınızdakini de düşünmeniz gereken bir gündesiniz. Ani tepkilerinize dikkat etmelisiniz. Denge arayışı içinde olabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konuların içine daha fazla girmek isteyebilirsiniz. İlerleyen zamanlarda ortaklı konular gündeme gelebilir. Duygusal yönden bağlayıcı koşullar oluşabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma hayatınızda sorumlu olduğunuz konulara yönelebilirsiniz. Hizmet gerektiren konular gündeme gelebilir. Sorumluluklarınızı planlama ihtiyacı doğabilir. Sizi yoran konulara karşı dikkatli olmanızda fayda var. İlerleyen zamanlarda eşinizle ilgili konularla ilgilenebilirsiniz. Denge arayışı içinde olabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün ilgilendiğiniz konulara yaratıcılığınızı katabilirsiniz. Kendinizi daha rahat ifade edeceğiniz bir gündesiniz. Sevdiklerinizle program yapmak size iyi gelecektir. Hobileriniz için harcama yapabilirsiniz. Öğleden sonra çalışma hayatınızdaki sorumluluklarınız sizi yorabilir. İş arkadaşlarınızla organize olmaya çalışın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün ailevi konular gündeminizi meşgul edebilir. Geçmişte kalan konularla ilgilenebilirsiniz. Gün içinde güven aradığınız durumlara çekilebilirsiniz. Hareketli zamanlar yaşayabilirsiniz, kendinizi fazla yormamaya çalışın. İlerleyen zamanlarda keyif aldığınız yerlerde olmak için fırsat yaratabileceksiniz.  Arkadaşlarınızla plan yapabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yakın çevrenizdeki değişikliklerden etkilenebileceğiniz bir gündesiniz. Hareketli bir gündeminiz olabilir. Kendinizi ortaya koymaktan çekinmeyeceksiniz. Çatışmalara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Yeni haberler alabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda risk almaktan çekinmeyeceksiniz. İlerleyen saatlerde ailevi konular önem kazanabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Maddi kaynaklarınızla ilgili konularda riskli durumlar meydana gelebilir. Yenilenme içinde olabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerinizde yeteneklerinizle işleri kontrolünüz altına alabileceksiniz. Bazı konuları sağlamlaştırmak isteyebilirsiniz. Öğleden sonra daha hareketli bir gündem oluşabilir. Başkalarından alacağınız destekler var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün yeni başlangıçlar yapmak için kendinizi hevesli hissedebilirsiniz. Kişisel niyetleriniz ön plana çıkabilir. Bedensel aktiviteler sizi daha rahat hissettirecektir. Bazı konularda risk almak isteyebilirsiniz. Kişisel hassasiyetiniz olan konularda daha aktif rol alabilirsiniz. İmaj değişikliği için uygun zamanlar içindesiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün bilemediğiniz konular gündeminizi etkileyebilir. Sorumlu olduğunuz işlerinize yönelmek isteyebilirsiniz. Elinizde olmayan nedenlerden kayıplar yaşanabilir. Kontrolünüzü kaybetmeyin. Risk almak için uygun bir gün değil. İlerleyen saatlerde koşullar daha rahat olacaktır. Kendinize daha fazla zaman ayırmak isteyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün geleceğiniz ilgili yeni planlamalar yapabilirsiniz. Beklentide olduğunuz konular hakkında yeni atılımlar yapmak isteyebilirsiniz. Sosyal konular gündeminizi meşgul edebilir. Gün içinde arkadaşlarınızla plan yapmak size iyi gelecektir. İş hayatınızda alacağınız desteklerle rahatça işlerinizi toparlayabileceksiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün sorumlu olduğunuz konularla ilgili daha fazla çaba gösterebilirsiniz. İşlerinizi sağlamlaştırmak isteyebilirsiniz. Üstlerinizle görüşmeleriniz önem kazanabilir. Hedefe ulaşmak için risk alabileceğiniz zamanlar var.  İlerleyen zamanlarda biraz daha zor koşullar olabilir. İşlerinizi öğleden sonraya bırakmayın.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Merve Girgin
Merve GirginNe İzlesek?
Serra Özsoy
Serra ÖzsoyDefilelerin perde arkası
Özlem Özdemir Taş
Özlem Özdemir TaşBahar öncesi güllerin bakımı nasıl yapılır?
Serhat Yabancı
Serhat YabancıKırık cam teorisi
Op. Dr. Güncel Öztürk
Op. Dr. Güncel ÖztürkBişektomi ile yanak inceltme
Op.Dr. Ekrem Keskin
Op.Dr. Ekrem KeskinÜçgen yüz estetiği
Arzu Bıyıklıoğlu
Arzu BıyıklıoğluNLP ve yaşam illüzyonları
Gülce Köprücü
Gülce KöprücüSex and the City'den 5 stil dersi
R.Hakan Kırkoğlu
R.Hakan KırkoğluMars Oğlak’ta size neler getirebilir?
Astrolog Aslıhan Kozluca
Astrolog Aslıhan KozlucaMars Oğlak Burcunda
En Çok İzlenen Videolar
3 dakikada poşe yumurtalı kahvaltılık tarifler - Çılbırlı, avokadolu, muhammaralı poşe yumurta3 dakikada poşe yumurtalı kahvaltılık tarifler - Çılbırlı, avokadolu, muhammaralı poşe yumurta
Peri Tozu | Botoks uygulamasıPeri Tozu | Botoks uygulaması
Saç lazeri tedavisi hakkında bilinmesi gerekenlerSaç lazeri tedavisi hakkında bilinmesi gerekenler
Hydrafacial uygulaması nasıl yapılır?Hydrafacial uygulaması nasıl yapılır?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

New York Moda Haftası'nda gurur tablosu: RaisaVanessa

New York Moda Haftası'nda gurur tablosu: RaisaVanessa

Kolay ve pratik pizza tarifi - Evde pizza nasıl yapılır?

Kolay ve pratik pizza tarifi - Evde pizza nasıl yapılır?

Öksürük neden olur? Geçmeyen öksürüğe ne iyi gelir? Öksürüğü kesmenin doğal yolları

Öksürük neden olur? Geçmeyen öksürüğe ne iyi gelir? Öksürüğü kesmenin doğal yolları

Lüksün yeni halini deneyimlemeye hazır mısınız?

Lüksün yeni halini deneyimlemeye hazır mısınız?

Sıradaki Haber