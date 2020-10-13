Konya Bıçak Arası Pide tarifi ve malzemeleri! Bıçak Arası pide tarifi ve yapılışı
Konya'ya ait lezzetlerden biri olan Bıçak Arası pide tarifi ve malzemeleri vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Bu akşam ekrana gelecek olan MasterChef yarışmasında takımlar arasında bireysel düelloda ülkemizin farklı yörelerine ait pideler yapılacak. Yapılacak olan pidelerden bir tanesi de Bıçak Arası Pide olarak açıklandı. Peki Konya Bıçak Arası Pide tarifi ve malzemeleri nelerdir?
Konya Bıçak Arası Pide tarifi ve malzemeleri vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Konya'ya ait yöresel lezzetlerden biri olan Bıçak Arası Pide tarifi ve malzemeleri araştırma konusu olmaya devam ediyor. Konya Bıçak Arası Pidesinin en önemli özelliği düve etinin bifteklik kısmından iki bıçak arası tabir edilen minik et parçalarının domates, Yeşilbiber ve tuz ile yoğurularak kullanılması sonucunda ortaya çıkar. Bıçak arası diye tabir edilen pide aynı zamanda Düvenin veya koyunun kaburga ve boşluk kısmındaki etleri ya da dananın but ve sırt kısmından elde edilen etlerden de yapılıyor.
KONYA BIÇAK ARASI ETLİ EKMEK TARİFİ İÇİN MALZEMELER
Hamuru için;
4 su bardağı un
1 tatlı kaşığı tuz
1 paket instant maya
1 buçuk su bardağından az su
Üzeri için ;
Yarım kilo kuşbaşı et
2 domates
1 tane biber
1 çay kaşığı pul biber
1 çay kaşığı tuz
1 kaşık sıvı yağ
KONYA BIÇAK ARASI ETLİ EKMEK TARİFİ YAPILIŞI
Öncelikle hamurumuzu yapıp mayalanmaya bırakalım.
O mayalanırken bir yandan üstünün harcını hazırlayalım. Kuşbaşı etleri çok küçük doğrayalım sonra domatesi biberi de aynı şekilde küçük küçük doğrayalım, baharatımızı katıp karıştıralım.
Hamur mayalandıktan sonra küçük bezeler haline ayıralım.
Sonra hamuru ince uzun bu şekilde açıp üstüne harç sürüp yağlı kağıtlı fırın tepsimize dizelim ve 200 derecede pişirelim, sonra sunuma hazır.