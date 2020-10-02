Kopmalar yaşanabilir

Bugün ne yapılabilir? Ay bugün Koç burcunda dolunay aşamasında iken Mars’a doğru ilerliyor. Bu görünüm özellikle ilişkilerimize, karşılıklı konulara zarar getirebilir. Duygusal alanda tahammülsüzlük ya da haksızlık nedeni sert tepkiler gündeme gelebilir. Evde ve ailevi konularda daha dengeli olmaya bakalım. Acele ile verilen kararlardan pişmanlık duyabiliriz.

Nelerden kaçınmalı? Hassasiyetin öne çıktığı bir gündeyiz. Bugün aşkta ve sevdiklerimizle ilgili konularda bazı hoşnutsuzluklar ya da sıkışıklıklar, abartılar yaşanabiliriz. Olaylara daha gerçekçi ve pratik bakmak durumundayız. Günün geç saatlerinde Başak burcuna ilerleyen Ay olaylara ve ilişkilere bakış açımızın değişebileceğini gösteriyor.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 12/ Rüzgar Anlayış gerekiyor. Takvime göre bugün Rüzgar günündeyiz. Her türlü iletişim açısından güzel bir gündeyiz. Bugün değişikliklere karşı durmak oldukça zor. Kararlı şartlar aramaktan yorulabiliriz. Ancak sorumluluklarımızı yerine getirmek için konsantre olmak durumundayız.