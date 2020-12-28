Korkak Zıt Anlamlısı Nedir? Korkağın Zıt Anlamı Olan Kelimeler
Zıt anlamlar kelimelerin anlam bakımından daha zengin bir yapıya sahip olmasını destekler. Ayrıca zıt anlam ifadesi daha fazla kelime türemesine de destek olur. Korkak kelimesinin zıt anlamı olarak birden fazla kelime kullanılır. Bu kelimler birbirleri ile eş anlamı fakat korkak kelimesi ile zıt anlamlı olarak kullanılıyorlar. Korkak zıt anlamlısı nedir veya korkağın zıt anlamı olan kelimeler nedir şeklindeki soruların yanıtlarını derledik.
Korkak kelimesinin zıt anlamı bu kelime ile çelişen kelimler olarak ifade ediliyor. Zıt anlam çelişen kelimeler şeklinde biliniyor. Korkak kelimesinin de zıt anlamı olan birden fazla kelime bulunuyor. Bu kelimeler korkak kelimesi ile çelişen ifadeler içeriyor.
Zıt anlam karşıt kavramları da karşılayan bir ifade olarak da biliniyor. Ayrıca bilinmesi gereken bir diğer konu da her kelimenin zıt anlamlısı veya eş anlamlısı olmayabilir. Korkak kelimesi karşılığı olmayan kelimeler arasında yer almıyor. Bu kelimenin zıt ve eş anlamlıları olan kelimeler mevcut.
Korkağın Zıt Anlamı Olan Kelimeler
Korkak kelimesinin zıt anlamlıları cesur, bahadır, dilaver, böke, gözü pek şeklinde belirtiliyor.