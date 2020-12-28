Korkak Zıt Anlamlısı Nedir? Korkağın Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Korkak kelimesinin zıt anlamı bu kelime ile çelişen kelimler olarak ifade ediliyor. Zıt anlam çelişen kelimeler şeklinde biliniyor. Korkak kelimesinin de zıt anlamı olan birden fazla kelime bulunuyor. Bu kelimeler korkak kelimesi ile çelişen ifadeler içeriyor.



Zıt anlam karşıt kavramları da karşılayan bir ifade olarak da biliniyor. Ayrıca bilinmesi gereken bir diğer konu da her kelimenin zıt anlamlısı veya eş anlamlısı olmayabilir. Korkak kelimesi karşılığı olmayan kelimeler arasında yer almıyor. Bu kelimenin zıt ve eş anlamlıları olan kelimeler mevcut.



Korkağın Zıt Anlamı Olan Kelimeler



Korkak kelimesinin zıt anlamlıları cesur, bahadır, dilaver, böke, gözü pek şeklinde belirtiliyor.