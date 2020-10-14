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14.10.2020 - 17:32 |

Koronavirüs aşısı ne durumda? Koronavirüs aşısı çıktı mı? İşte son dakika haberleri...

Dünya çapında salgını devam eden koronavirüs aşı çalışmalarına yönelik büyük merak da devam ediyor. Milyonlarca insan koronavirüs aşısı bulundu mu öğrenmek istiyor. Öncelikle koronavirüs aşısı fiyatı var mı, ne kadar soruları yoğun ilgi görürken, koranavirüs aşısı ne durumda, çıktı mı? soruları da yoğun ilgi görüyor. İşte koronavirüs aşısı haberleri...

Koronavirüs aşısı ne durumda? Koronavirüs aşısı çıktı mı? İşte son dakika haberleri...
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Dünya çapında salgını devam den Türkiye'de de Mart ayından bugüne halen süren koronavirüs salgının tedavisine yönelik aşı çalışmalarıyla ilgili haberler günden güne geliyor. Gerek dünyada gerekse Türkiye'de çalışmaları devam eden kornavirüs aşısı ne durumda? Koronavirüs aşısı fiyatı var mı, koronavirüs aşısı çıktı mı? İşte konuya ilişkin son dakika haberleri...

KORONAVİRÜS AŞISI NE DURUMDA, ÇIKTI MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Yerli Aşı Ortak Çalışma Grubu'nun ilk toplantısına başkanlık etti. 5 aşının hayvan denemelerinin tamamlandığını ifade eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kayseri Erciyes Üniversitesi'nde ve Ankara Üniversitesi'nde geliştirilen iki aşı adayının insan üzerinde denemelerinin başlayacağını da belirtti. Sağlık Bakanı Koca, toplantının açılış konuşmasına “Türkiye’nin umudu bu odada” diyerek başladı.

Toplantıya, Türkiye’de Covid-19’a karşı aşı çalışmalarını yürüten bilim insanları, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve bakanlık yetkilileri katıldı.

Sağlık Bakanı Koca, toplantının açılış konuşmasına “Türkiye’nin umudu bu odada” diyerek başladı. Türkiye’de 14 farklı merkezde Covid-19 aşı çalışmasının devam ettiğini hatırlatan Bakan Koca, “Bu toplantıda yapılan çalışmaları değerlendirip sonuçlandırma noktasında hızlı bir gayret içinde olacağız” dedi.

TÜSEB ve TÜBİTAK’ın salgının ilk günlerinde çağrıya çıktığı, başvuranlar arasından 14 projenin onaylanarak çalışmalarına başladığını söyleyen Bakan Koca, bu süre zarfında pre-klinik ve klinik safhada önemli mesafe alındığını belirtti.

Gelinen noktada 5 aşının hayvan denemelerinin tamamlandığını ifade eden Sağlık Bakanı, Kayseri Erciyes Üniversitesinde ve Ankara Üniversitesinde geliştirilen iki aşı adayının insan üzerinde denemelerinin başlayacağını da belirtti. Standartlardan taviz verilmeden ama bürokrasiye de boğulmadan hızlı yol alınması gerektiğinin altını çizen Bakan Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuz (TİTCK) aşı kılavuzunu hazırlayarak geçen hafta yayınladı. Bu kılavuzda, klinik araştırma öncesi aşı çalışmalarında yapılması gerekenler detaylarıyla yer alıyor. Çalışmalar bu çerçevede ilerlemeye devam edecek. Öte yandan, büyük hayvan çalışmalarının yapılacağı ve GLP özelliklerini taşıyan ilk laboratuvarımızın akreditasyon süreci tamamlandı. İstanbul Mehmet Akif Ersoy Hastanemizdeki bu laboratuvarımız, Türkiye’nin tüm aşı, ilaç ve tıbbi cihaz çalışmalarına büyük güç katacak.”

Bakan Koca toplantının devamında, Covid-19 aşı çalışmalarını yürüten Erciyes, Marmara, Atatürk, Hacettepe, Yıldız Teknik, Ege, Ankara, Ortadoğu Teknik, Selçuk, Boğaziçi, Akdeniz Üniversitelerinden ve İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi’nden bilim insanlarından detaylı bilgi aldı.

Bilim insanları da projelerinde geldikleri noktayı, ihtiyaçları ve çözüm önerilerini paylaştı.

Putin'den koronavirüs aşısı açıklaması

Son dakika haberine göre, Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya'nın ikinci koronavirüs aşısı için düzenleme onayı verdiğini söyledi.
Reuters haber ajansının aktardığına göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin devlet televizyonunda yayınlanan hükümet toplantısında, Rusya'nın ikinci koronavirüs aşısı için düzenleme onayı verdiğini söyledi.

Rusya, Ağustos ayında koronavirüs aşısı için düzenleme onayı veren ilk ülke olmuştu.

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