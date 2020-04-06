Koronavirüs hastalığının seyri

Yeni koronavirüs tüm dünyayı kasıp kavururken herkesin merak ettiği soruların başında hastalığın nasıl seyrettiği geliyor.

Bugünkü yazımda sizlere Covid-19 enfeksiyonunun hastalarda seyri konusunda bilgi vereceğim. Virüs bulaştıktan sonra seyrini 4 gruba ayırıyoruz:



1. Grup: % 30 oranında kişide hiç belirti vermeden seyrediyor ve 14 günün sonunda bulaştırıcılığını kaybederek bağışıklık kazanmış bir şekilde hayatına devam ediyor. Bu gruptakilerin hastaneye gitmesine gerek yok.

2. Grup: % 55 oranında ilk 5-7 gün belirti vermeden seyrederken 5-7 günün sonunda ateş, öksürük, halsizlik, gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarında genelde görülen hafif belirtiler gösteriyor, çoğu zaman basit ÜSYE tedavileriyle evde atlatılabiliyor. Bu gruptakiler hastane veya bir sağlık kuruluşuna tedavilerinin başlanması için gidebilir. Genelde 21. gün bulaştırıcılıkları biter ve bağışıklık kazanmış olurlar.

3. Grup: % 10 oranında belirtisiz başlarken 5-7 günün sonunda ateş öksürük ve nefes darlığı gibi ağır belirtiler gösterirler. Hastanede tedavilerinin düzenlenmesi gerekir. Eşlik eden kronik hastalıklar varsa hastalığın seyrini kötüleştirir. Bu gruptaki hastaların % 15’inde ölüm görülür.

4. Grup: % 5 oranında yine ilk 5-7 gün belirti vermezken, hemen peşinden ateş, ciddi nefes darlığı, solunum yetmezliği gibi ciddi kritik belirtiler gösterir. Genelde eşlik eden kronik hastalıkları da vardır. Bu hastalar ventilatöre bağlı olarak yoğun bakımda takip edilirler. Bu grupta ölüm oranı % 50’dir.









İlk 2 grupta olan yani bu hastalığın yaklaşık % 85’ini oluşturan grubun bu yoğun ve riskli günlerde hastanelerin acil servislerine gitmesine gerek yoktur. Semptom giderici tedavilerine evlerinde başlayabilirler. Zaten aile hekimlerimiz yıllardır binbir emekle takip ettikleri sabit nüfuslarında bir hastalık bilinci geliştirmiş durumda. Türk halkı basit şikayetlerde kullanmaları gereken ilaçlara hakim. Gece gündüz demeden hayatlarını ortaya koyan acil servis hekimleri, hemşireler, hasta kabul yetkilileri dahil tüm hastane çalışanlarının işlerini biraz olsun hafifletmek bugünlerde bir vatandaşlık görevimiz olmalı.