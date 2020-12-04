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04.12.2020 - 15:48 | | DHA

Koronavirüs sürecinde obsesif kompulsif bozukluğu yaşayanlar için öneriler

Koronavirüse yakalanma korkusu ve hastalıktan korunmak uzun süre izole kalmak özellikle ruhsal sıkıntılar yaşayan kişileri daha fazla etkiledi. Pandemi sürecinde obsesif kompulsif bozukluğu olan kişiler için önemli tavsiyelerde bulunan Uzman Psikiyatrist Dr. Ali Dayi, "Kişiler arası iletişimin asla aksatılmaması gerekiyor. Akraba ve arkadaşlarla telefon ya da online görüntülü görüşme ile iletişime devam edin" dedi. "Obsesif kompulsif bozukluğunu nasıl yenerim?" diyenler için işte cevabı...

Koronavirüs sürecinde obsesif kompulsif bozukluğu yaşayanlar için öneriler
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Psikiyatri Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Ali Dayi, “Koronovirüsün halen kesinleşmiş bir tedavisinin olmaması ve süreçle ilgili belirsizliklerin devam etmesinin insanlarda korku, kaygı, mutsuzluk, öfke gibi duyguların oluşmasına neden olmakta. Salgın sürecinde depresyon, kaygı bozuklukları ve travma sonrası stres bozukluğu görülebilir” dedi.

Takıntılı düşünce ve davranışa dikkat!

Bu rahatsızlığın obsesyon ve kompulsiyonların eşlik ettiği ruhsal bir hastalık olduğunu söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Ali Dayi, “Obsesyon, kişinin saçma ya da mantıksız bulduğu ancak sürekli olarak zihnini meşgul eden düşünce ya da dürtüler olarak tanımlanmaktadır. Kompulsiyon ise obsesyonların neden olduğu kaygıyı azaltmaya yönelik tekrarlayıcı davranış ve zihinsel eylemlerden oluşmaktadır. Obsesif kompulsif bozuklukta bulaşma/hastalık obsesyonu ve temizlik kompulsiyonu, kuşku obsesyonu ve kontrol kompulsiyonu, simetri ve düzen obsesyonu ve kompulsiyonu, cinsel obsesyonlar ve dinsel obsesyonlar bulunabilir" ifadelerini kullandı.

'Salgın sürecinde kaygı artışı olabilir'

Özellikle bedenine veya kıyafetlerine bakteri/virüs, kir, idrar gibi vücut salgıları veya kimyasal maddelerin bulaştığına dair obsesyonu olan kişilerin bu dönemde, şüpheli temas olmasa bile virüs bulaştığına dair yoğun kaygı taşıdığına dikkat çeken Ali Dayi, ‘‘El yıkama gibi temizlik kompulsiyonlarına ayrılan zamanda artışlar olabilir. Obsesif kompulsif bozukluk tanısı olan kişilerin bir kısmının, virüsün kendilerine bulaşmasından dolayı kaygı duyarken, bir kısmının da virüsü başkasına bulaştırmaktan dolayı yoğun bir endişe hissettiğine vurgu yapan Dr. Dayi, “Ayrıca el yıkama sürelerinin 20 saniyenin çok üstünde olmasının veya günün büyük bir kısmını temizlik kompulsiyonlarına ayırmalarının koronavirüsün bulaşma ihtimalini öne sürerek normalleştirebilir ve bu yaklaşım obsesif kompulsif bozukluk tedavisine olumsuz olarak yansıyabilir” dedi.

'Fiziksel mesafeler iletişime engel değil'

Uzman Psikiyatrist Dr. Ali Dayi, obsesif kompulsif bozukluğu olan kişiler için şu önerilerde bulundu:

- Psikiyatri hekimi tarafından önerilmiş olan ilaçlarınızı düzenli olarak kullanmaya devam edin. Ayrıca tedavinizi düzenleyen hekim ile görüşmelerinizi belirlenen aralıklarla sürdürün. Klinik görüşme yüz yüze yapılamaz ise internet tabanlı uygulamalar kullanılarak bu görüşmeler yapılabilir.

- Her gün bir kez olmak şartıyla koronavirüsün bulaşma, korunma ve tedavi süreciyle ilgili güncellemeleri takip edin. Virüsle ilgili bilgileri Dünya Sağlık Örgütü, Türkiye Sağlık Bakanlığı veya Türk Tabipler Birliği gibi güvenilir kaynaklardan edinmeye çalışın. Bunun dışında günlük vaka sayıları, ölüm sayıları gibi bilgilere maruz kalmamaya dikkat edin.

- Koronavirüs tanısı aldıysanız tedavi amaçlı size verilen ilaçları, OKB tedavinizi düzenleyen psikiyatri hekimine bildiriniz.

- Akciğerlerinizin ve bağışıklık sisteminin sağlığı için sigarayı bırakın. Alkol kullanımını sınırlayın.

- Beslenme, egzersiz ve uyku düzenine dikkat edin.

- Kaygı ile başa çıkmak için gevşeme (kas ve nefes egzersizleri) egzersizleri yapabilirsiniz. Kas gevşeme ve nefes egzersizi videosuna Türkiye Psikiyatri Derneği'nin internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

- Akraba ve arkadaşlarla telefon ve/veya online görüntülü görüşme ile iletişime devam edin. Fiziksel mesafeler iletişime engel değildir.

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