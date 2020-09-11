Korumak önemli

Bugün ne yapılabilir? Hassasiyetlerimizin öne çıktığı bir gündeyiz. Günün ilk yarısında tutarsızlıklar, çift durumlar gündeme gelebilir. Ay saat 11:02’ye kadar boşlukta kalıyor. Bu saatlere kadar karar vermek pek kolay olmayabilir. Bu saatten sonra ise sevdiklerimizi korumak, ailevi işlere zaman ayırmak, duyarlılık göstermek ya da evle ilgilenmek vurgulanıyor.

Nelerden kaçınmalı? Ancak bugün karşılıklı konularda, içinde hizmetin, sağlığın ve düzenin olduğu konularda daha gerçekçi olmak durumundayız. Eğer karşımızdakini aşırı abartıyor ve çok yükseklere koyuyor ise burada bazı hatalar ya da problemler yaşanabilir. Erkek figürler ve otoritelerle ilgili güven kaybı yaşayabiliriz. Kendimizi daha fazla sorgulamalıyız.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 4/Timsah İstikrar mı riske girmek mi? Harekete geçmek için karar alacağız. Ancak bir yandan da karar vermek pek kolay olmayabilir. Duygusal alanda kendimizi reddedilme duygusundan kurtarmaya bakmalıyız. Hayatı olduğu gibi kabullenmek yaratıcılığımızı arttırabilir.