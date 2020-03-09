Kova burcu aşk hayatı hakkında bilgi sahip olmak istiyorsanız öncelikle Kova burcu özelliklerini de yakından tanıyor olmanız gerekiyor. Kova burcu aşk hayatı tıpkı Kova burcu insanı gibi marjinaldir. Sıradan insanlarla sıradan ilişkiler Kova burcuna göre değildir. Her zaman yeni deneyimler peşinde koşar ve ilişkisinde de bunu ister. Çabuk sıkılan Kova burçları uzun bir ilişki içinde olacaksa bile bu ilişkide sürekli yeni şeyler deneyimlemelidir. Entelektüel deneyimler, farklı cinsel deneyimler, farklı kültürler ve seyahatler bir Kova burcunun aşk hayatında da olmazsa olmazdır.

Özgürlüğüyle bilinen Kova burcu aşk hayatında özgürlük de olmazsa olmazdır. Bir Kova burcu kıskanmaz ve asla kıskançlığa gelemez. Geleneksel ilişki tiplerinde uzun süre dayanamaz. Anlayışlı bir partner olan Kova burçları, karşı cinsten de bunu bekler. Kendi kişisel alanları vardır ve müdahale edilmesini istemezler. Kova burcu aşk hayatı geleneksel rollere de başkaldırır. Kadın-erkek rolleri diğer ilişkilere göre değişkenlik gösterir.

Entelektüel ve zeki kova burcu aşk hayatında bunlara önem verir. Karşı cinsin en az kendisi kadar entelektüel ve zeki olmasını, bu anlamda onu zorlamasını ister. Bir Kova burcunu kaybetmek istiyorsanız ilişkinizi sığ hale getirmeniz yeterlidir.