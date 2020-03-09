Kova burcu kadını özellikleri nelerdir?

Kova burcu kadını özellikleri hakkında her şeyi bildiğinizi sanabilirsiniz ancak bu onun dışa dönük ve arkadaş canlısı yapısındadır. Evet, Kova burcu kadını özellikleri arasında en dikkat çekenlerden bir tanesi dışa dönük ve arkadaş canlısı olmasıdır. Kova burcu kadınıyla sıkılmanız pek mümkün değildir. Özellikle onunla zeka noktasında buluşabilirsanız birlikte oldukça iyi vakit geçirebilirsiniz.

Mantıklı olmasıyla bilinen Kova burcu kadını daha çok mantığıyla hareket eder. Her şeyi kendi normlarında ölçüp tartar. "Kendi normlarıyla" ifadesi bu noktada çok önemli. Çünkü geleneksel normlara saygı duysa da onun için bu normlar pek bir şey ifade etmez. Kova burcu kadını fikirlerinde ve davranışlarında özgürdür. Kimsenin alanını ihlal etmez, kendisininkinin de ihlal edilmesini istemez.

Kova burcu kadını özellikleri arasında mutlaka bilmeniz gereken şeylerden bir tanesi de entelektüelliktir. Kova burcu kadını okumayı, araştırmayı, öğrenmeyi çok sever. Özellikle gizemli ve bilinmeyen şeyler, gökyüzü ve uzay, henüz çözümlenmemiş şeyler onun ilgi alanıdır. Her şeye mantıklı cevaplar arar ve bunun için kendi düşünce sistemini oluşturur.

Kova burcu kadını sıradışı bir karaktere sahip olduğu için partnerinin de sıradan biri olması beklenmez. En az kendisi kadar zeki, entelektüel, sıradışı fikirlere sahip ve deneyimlere açık birini ister. Kova burcu kadınının kalbine giden yol büyük oranda beyninden geçer. Bakış açınızla onunkine meydan okuyor, ona bir şeyler katıyor olmanız gerekiyor.

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