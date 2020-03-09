Kova burcu olumsuz yönleri arasında dikkat çeken özellikleri Astrolog Tuğba Karadayı PembeNar'a anlattı.

Kova burcu olumsuz yönleri arasında uçarı biri olmasını başta sayabiliriz. Ele avuca gelmeyen Kova burçları kah orada, kah buradadır. Eğlenceye çok düşkündür. Bu özelliği onu ilişkilerde çok fazla zorlayabilir.

Kova burcu olumsuz yönleri arasında sayabileceğimiz bir başka özellik isyankar olmasıdır. Kova burçlarının kurallara ve gelenekselliğe karşı duruşu zaten herkes tarafından bilinir. Kova burçları her daim isyana meyillidir.

Kova burçlarının zaman zaman kibirli, kaba ve patavatsız olduğunu söylesek yanılmış olmayız. Entelektüel yapıları onları kibirli birine dönüştürebilir. Mantık insanı oldukları için kendileriyle veya başkalarıyla ilgili herhangi bir şeyi dobra dobra söyleyebilirler. Duygusal konularda empati kuramadıkları için bu davranışlarının kırıcı olduğunu fark etmeyebilirler. Başka insanların kibirli, kaba veya patavatsızlık olarak adlandırabileceği davranışlar onlar için gayet normaldir.

Öte yandan son derece öngörülmez davranışları vardır. Kova burçlarının içinde her zaman bir deli vardır ve ne yapacağını pek kestiremeyebilirsiniz.