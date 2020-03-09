Yaşam

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerPüf Noktası Haberleri Kova burcu sevmedikleri
09.03.2020 - 15:55 |

Kova burcu sevmedikleri

Kova burcu sevmedikleri şeyler nelerdir bilmek isteyenler için Astrolog Tuğba Karadayı Kova burcu sevmedikleri hakkında merak edilenleri anlattı. İşte Kova burcu sevmedikleri hakkında bilmeniz gerekenler

Kova burcu sevmedikleri

Kova burcu sevmedikleri hakkında konuşacaksak en başta monotonluktan bahsedebiliriz. Son derece sosyal bir burç olan ve yeni şeyler denemekten hoşlanan Kova burçlarını hayatınızdan kaçırmak istiyorsanız sadece monoton olmanız yeterli. Çünkü hayatta en katlanamadıkları şey monotonluk olabilir.

Kova burçlarının sevmedikleri bir başka şey de sahiplenilmek ve baskı. Özgürlüğüne son derece düşkün olan bir Kova burcuna asla ve asla size aitmiş gibi davranamazsınız. Bir Kova burcu sadece kendisine aittir ve onu sahiplenecek, koruyup kollayacak birini değil bir şeyler paylaşabileceği birini arar. Bu yüzden sahiplenilmek için fazla gelenekseldir ve boğulmuş hisseder.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Kova burcu sevdikleri

Kova burçlarının sevmedikleri arasında duygusallıktan da bahsetmezsek olmaz. Mantık insanı olan kova burçları duygusallığa gelemez, fazla duygusal insanların yanında ne yapacağını dahi bilemez. Abartılı duygu ifadelerinden kaçınmanız üzülmemeniz için iyi olabilir. Çünkü bir Kova burcuna "beni özledin mi?" gibi bir soruyla geldiğinizde henüz özlememişse açık açık "henüz ayrılalı birkaç saat oldu" gibi bir cevapla karşılaşmanız mümkün.

 

Aromaterapinin faydaları nelerdir?Aromaterapi ruh sağlığına iyi geliyor mu? Ofis ortamında hangi uçucu yağlar kullanılabilir? Alerji sorunu olanlar hangi uçucu yağları kullanabilir? Aromaterapist Aslı San Bilgin aromaterapinin faydaları hakkında bilgiler verdi.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Çalışma hayatınızda ilerleme kaydetmek için mücadele içinde olabilirsiniz. Öğle saatlerinde daha fazla sorumluluk almak isteyebilirsiniz. Kendinizi göstermek için daha fazla çaba sarf edebilirsiniz. İlerleyen zamanlarda eşinizle ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. İkili ilişkilerde uyum içinde olmak isteyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde keyifli olacağınız yerlerde bulunmak isteyebilirsiniz. Güzel olan şeyler için harcamalar yapabilirsiniz. Hobilerinizle ilgileneceğiniz zamanlar var. Öğle saatlerinde daha rahat ilerleme kaydedebilirsiniz. İşlerinizde kısmetli bir dönemdesiniz. İlerleyen zamanlarda sorumlu olduğunuz konularla ilgili yönünüzü netleştirebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ailevi konular daha çok gündeme gelebilir. Geçmişe ait konuların içine girmemeye özen gösterin. Emlak işlerinizle ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Öğle saatlerinde akıcı temalar söz konusu. Önemli kararlar alacağınız zamanlar olabilir. Emin olamadığınız konularda iç sesiniz size yol gösterecektir. Akşam saatlerinde sevdiğiniz insanlarla plan yapabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün iletişim yönünden yoğun bir gündesiniz. Hayatınızdaki engelleri aşmak için mücadele içinde olabilirsiniz. Gün içinde aksaklıklar meydana gelebilir, tepkilerinize dikkat etmeniz gerekebilir. Yakın çevrenizdeki değişiklikler gündeminizi etkileyebilir. Akşam saatlerinde ev hayatınızla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde maddi konular gündeminizi meşgul edebilir. Uğraştığınız işlerde karar almanız gereken zamanlar var. Sorumluluklarınız artabilir. İlerleme kaydetmek istediğiniz konularda akıcı temalar söz konusu. Aile ile ilgili mevzularla ilgilenmeniz gerekebilir. Akşam saatlerinde yakın çevrenizdeki kişilerle organizasyon yapabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Sorumlu olduğunuz konularda yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konularla ilgileneceğiniz bir gündesiniz. Bedensel sağlığınızı ihmal etmeyin. Gün içinde sorumluluklarınızda artış olabilir. Ciddi kararlar almanız gereken zamanlar olabilir. İlerleyen zamanlarda alacağınız desteklerle rahatlayacaksınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Sorumlu olduğunuz konularda endişe içinde olabilirsiniz. Elinizde olmayan nedenlerden kayıplar yaşayacağınız zamanlar var. Kontrolünüzü kaybetmemeye özen gösterin. Sorumluluklarınız artabilir. Akşama doğru kişisel hassasiyetinizde olan konular gündeminizi meşgul etmeye başlayabilir. Yeni başlangıçlar yapabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde gelecek beklentilerinizle ilgili konularda sorumlu olabilirsiniz. Ciddi karar almanız gereken zamanlar var. Doğru kararları alabilmek için iç sesinizi dinleyebilirsiniz. Şans sizden yana olacaktır. Bazı konularda daha hızlı ilerleme kaydedebilirsiniz. İlerleyen saatlerde elinizde olmayan nedenlerden dolayı endişe duyabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Eşinizle ilgili konular sizi etkileyebilir. İkili ilişkilerinizde bazı olayları daha iyi idrak edebilirsiniz. Çatışma içinde olabilirsiniz. Sorumluluk almanız gereken durumlar oluşabilir. Yaşadığınız olaylarda tamamlanmalar meydana gelebilir. Sizi uğraştırabilecek durumlara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Akşam saatlerinde huzursuz hissedebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma hayatınızda daha fazla sorumluluk almak durumunda kalabilirsiniz. Birlikte çalıştığınız arkadaşlarınızla plan program içinde olmak sizi rahatlatacaktır. Sizi yoran ve yıpratan koşullara karşı dikkatli olmanızda fayda var. İlerleyen saatlerde öngörülü olmakta zorlanabilirsiniz. Akışta kalmaya özen göstermelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün keyif aldığınız konulara zaman ayırmak isteyebilirsiniz. İkili ilişkilerinizde daha fazla önem kazanabilir. Sorumlu olduğunuz işlerde kurallar gündeme gelebilir. Kendinizi sıkışmış hissedebilirsiniz. Güzel olan şeyler için harcama yapabilirsiniz. Kendinize zaman ayırmaya çalışın. İlerleyen saatlerde net olmayan durumlar meydana gelebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ailevi konularda daha fazla sorumluluk almak zorunda kalabilirsiniz. Güven arayışı içinde olacağınız zamanlar içindesiniz. Eskide kalmış olaylar tekrar gündeminizi meşgul edebilir. İşlerinizde engellerle karşılaşabilirsiniz. İlerleyen saatlerde olayları net görmekte zorlanabilirsiniz. Yeni kararlar vermekte acele etmeyin.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Nesrin Sürer
Nesrin SürerBaharda cilt bakımı nasıl olmalı?
Dr. Betül Şengör
Dr. Betül ŞengörYıllar içerisinde kadın cildi
Astrolog Seçkin İlbuğa
Astrolog Seçkin İlbuğaBahara doğmak…
Ebru Demirhan
Ebru DemirhanAlma verme dengesi
Mine Ağır
Mine AğırÇocuklarda tuvalet eğitimi
R.Hakan Kırkoğlu
R.Hakan KırkoğluDüşüncelerimizi gözden geçirme zamanı
Özlem Özdemir Taş
Özlem Özdemir TaşBahçede bahar temizliği
Op. Dr. Güncel Öztürk
Op. Dr. Güncel ÖztürkAmeliyatsız burun revizyonu
Ayşegül Karahan Ertuğrul
Ayşegül Karahan ErtuğrulAile toplantısı nasıl yapılır?
Nefes ve Yaşam Koçu Sibel Kavunoğlu
Nefes ve Yaşam Koçu Sibel KavunoğluKadının gücü ortaya çıksın
En Çok İzlenen Videolar
Constance Leyla ile Didem Soydan makyajıConstance Leyla ile Didem Soydan makyajı
9-15 Mart Gökyüzü Enerjileri9-15 Mart Gökyüzü Enerjileri
Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaEda İle Ne Konuştuk? - Sibil Çetinkaya
Yükselen Balık Burcu Mart 2020 YorumuYükselen Balık Burcu Mart 2020 Yorumu

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Neden selülitim var?

Neden selülitim var?

Pijama partilerinin olmazsa olmazları

Pijama partilerinin olmazsa olmazları

Kova burcu olumsuz yönleri

Kova burcu olumsuz yönleri

Kova burcu olumlu yönleri

Kova burcu olumlu yönleri

Sıradaki Haber