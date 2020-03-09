Kova burcu sevmedikleri hakkında konuşacaksak en başta monotonluktan bahsedebiliriz. Son derece sosyal bir burç olan ve yeni şeyler denemekten hoşlanan Kova burçlarını hayatınızdan kaçırmak istiyorsanız sadece monoton olmanız yeterli. Çünkü hayatta en katlanamadıkları şey monotonluk olabilir.

Kova burçlarının sevmedikleri bir başka şey de sahiplenilmek ve baskı. Özgürlüğüne son derece düşkün olan bir Kova burcuna asla ve asla size aitmiş gibi davranamazsınız. Bir Kova burcu sadece kendisine aittir ve onu sahiplenecek, koruyup kollayacak birini değil bir şeyler paylaşabileceği birini arar. Bu yüzden sahiplenilmek için fazla gelenekseldir ve boğulmuş hisseder.

Kova burçlarının sevmedikleri arasında duygusallıktan da bahsetmezsek olmaz. Mantık insanı olan kova burçları duygusallığa gelemez, fazla duygusal insanların yanında ne yapacağını dahi bilemez. Abartılı duygu ifadelerinden kaçınmanız üzülmemeniz için iyi olabilir. Çünkü bir Kova burcuna "beni özledin mi?" gibi bir soruyla geldiğinizde henüz özlememişse açık açık "henüz ayrılalı birkaç saat oldu" gibi bir cevapla karşılaşmanız mümkün.